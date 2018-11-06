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 Нового замглавы ОБСЕ в Украине Этерингтона представили на встрече подгруппы по безопасности в Минске

На встрече подгруппы по безопасности в Минске во вторник, 6 ноября, представлен новый первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщают российские СМИ.

"Группа по безопасности открыла переговоры в Минске. В начале встречи группы по безопасности координатор и глава СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан представил своего нового первого заместителя - Марка Этерингтона, который, по его словам, имеет большой опыт в мониторинге вооруженных конфликтов и за ситуацией на Донбассе следит с начала с 2014 года", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я все еще размышляю над этим", - Хуг о том, является ли Россия агрессором

Напомним, 31 октября Александр Хуг покинул пост первого замглавы СММ ОБСЕ на Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3095321
 
 
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Можливо Марк Етерінгтон буде більш чесним і дієвим, ніж Хуг.
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Минская подгруппа это загнившая и устаревшая структура участники которой получают из бюджета зарплату и ничего не меняется
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- Кто такой Чайковский?
- Тот, который рингтоны для мобилок сочиняет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНового замглавы ОБСЕ в Украине Этерингтона представили на встрече подгруппы по безопасности в Минске
 
 
 
 
 
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