 Нового замглавы ОБСЕ в Украине Этерингтона представили на встрече подгруппы по безопасности в Минске

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщают российские СМИ.

"Группа по безопасности открыла переговоры в Минске. В начале встречи группы по безопасности координатор и глава СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан представил своего нового первого заместителя - Марка Этерингтона, который, по его словам, имеет большой опыт в мониторинге вооруженных конфликтов и за ситуацией на Донбассе следит с начала с 2014 года", - говорится в сообщении.

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Напомним, 31 октября Александр Хуг покинул пост первого замглавы СММ ОБСЕ на Украине.