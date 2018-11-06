 Прокуроры САП зачитали экс-нардепу Мартыненко обвинительный акт

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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На заседании в понедельник прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) завершил зачитывать сокращенный текст обвинительного акта.

Н.Мартыненко, заслушав разъяснение обвинительного акта от судьи, отказался признавать себя виновным и согласился давать суду показания.

Также суд утвердил порядок и объем исследования доказательств по делу. Сначала будут исследованы письменные и вещественные доказательства стороны обвинения, затем допросят свидетелей стороны обвинения, после чего перейдут к исследованию письменных доказательств стороны защиты, и в завершение допросят всех обвиняемых. Прокурор же просил начать с допроса обвиняемых и самого Н.Мартыненко.

Следующее судебное заседание состоится 12 ноября с 12:00 до 15:00.

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Как сообщалось, 22 мая 2018 года САП направила в суд обвинительный акт по обвинению бывшего парламентария Н.Мартыненко, а также Сергея Переломы, Руслана Журило, Александра Сорокина, Владимира Богданца и Валерия Василькова в деле о завладении средствами госпредприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) и "Энергоатом". Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации)".

Так, Н.Мартыненко и В.Василькову инкриминируется завладение средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" при заключении и исполнении контрактов по поставке оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS, заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму EUR6,4 млн.

Кроме того, Н.Мартыненко, С.Перелома, Р.Журило, А.Сорокин и В.Богданец обвиняются в завладении средствами ГП "ВостГОК" в сумме $17,28 млн путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.

Напомним, 20 апреля 2017 года НАБУ и САП задержали Мартыненко по подозрению по делу о растрате средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата.

НАБУ подозревает Мартыненко в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса.

В январе 2018-го суд отказался продлевать возложенные на бывшего народного депутата Николая Мартыненко обязательства.