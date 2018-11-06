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Все про:НАБУ (2519) Мартыненко (411) Энергоатом (103) САП (911)

 САП зачитала обвинительный акт против НАБУ, а не против Мартыненко, - адвокат

Прокурор САП Сымкив 5 ноября закончил чтение в Шевченковском райсуде Киева обвинительного акта против НАБУ, а не против Николая Мартыненко. А НАБУ превратилось в "почтальона Печкина", пытаясь создать очередной информационный повод против экс-депутата.

Об этом заявил адвокат Петр Бойко, сообщает Gazeta.ua со ссылкой на пресс-службу Николая Мартыненко.

По мнению защитника, представитель САП в зале суда устроил сеанс юридического стриптиза для НАБУ. "Так называемое "дело Мартыненко" уже начало рассыпаться – озвученное прокурором не соответствует материалам дела. Там полный набор многочисленных нарушений законов, некомпетентности и предвзятости НАБУ. Защита с документами на руках опровергнет все сфабрикованные обвинения", - подчеркнул адвокат.

По его словам, НАБУ 2,5 года оттягивало передачу дела в суд. В то время как Николай Мартыненко требовал открытого судебного процесса.

"Для НАБУ и лояльных "активистов" было удобно пиариться на резонансном деле, объявлять преступниками без суда, нарушать презумпцию невиновности и права человека. Но в суде праздник пиара закончится, поскольку там надо говорить на языке юридических фактов", - подчеркнул Бойко.

Он сказал, что НАБУ публично расписалось в нарушении закона, заявив о якобы вручении повестки на допрос Николаю Мартыненко 5 ноября.

"НАБУ пытается клонировать одно и то же дело – как юридически, так и пиарно. Даже попросило чешскую прокуратуру прислать им запрос о даче показаний Николаем Мартыненко в качестве свидетеля. Он готов в очередной раз ответить на все вопросы, но только в предусмотренный законом способ. А НАБУ пришло в суд и как почтальон Печкин на телекамеры заявило: "мы тут повестку принесли" (!) Хотя никто не расписался в ее получении, поскольку обращения о международной правовой помощи должны обязательно отправляться через Генеральную прокуратуру Украины", - отметил адвокат.

Бойко считает, что НАБУ устроило пиар-шоу на процессуальном действии, чтобы поддерживать медийный негатив к Мартыненко. "Если бы нормы закона с вызовом на допрос были соблюдены – не было бы вопросов с получением повестки. Ведь Николай Мартыненко дисциплинировано выполняет все процессуальные обязанности. Более того, он еще в 2015 г. добровольно отказался от депутатского иммунитета", - напомнил защитник.

Пресс-служба Николая Мартыненко подчеркнула, что "НАБУ и САП панически боятся проиграть это дело. Поэтому НАБУ устраивает скандалы в судах и даже размещает в СМИ заказные материалы против Мартыненко, пытается давить на судей. Но рано или поздно кому-то придется нести уголовную ответственность за фальсификации. Мы увидим, как руководители НАБУ вскоре пойдут выборы, чтобы спрятаться за депутатской неприкосновенностью", - считают у Мартыненко.

Источник: https://censor.net.ua/n3095319
 
 
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Страшная борьба с коррупцией в Украине, вызывает смех во всех цивилизованных странах мира. НАБУ, НАПК тратят пол бюджета Украины в поиске страшных коррупционеров в то время, когда коррупция в Украине, УЗАКОНЕНА! Многие могут воскликнуть КАК!!? А вот как - В Украине не запрещены пожертвования и финансовые подарки. НЕ ЗАПРЕЩЕННО И ВЫМОГАНИЕ ЧИНОВНИКАМИ ПОДАРКОВ И ПОЖЕРТВОВАНИЙ С ГРАЖДАН УКРАИНЫ! Недавний сюжет телеканала 1 + 1 о том как на харьковщине, ученицу подвергли всеобщему унижению за то, что ее мать не смогла дать денег на пожертвования класса. И никто не ответил ибо пожертвования разрешены и вымогание этих пожертвований, так же разрешены. Так где борьба с коррупцией?
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когда атикоррупционеры дерутся у коррупционеров чубы трещат
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да фиг там...у них самих и трещат.бо они созданы для защиты коррупции.еврооптимистами за деньги наивных западных фондов.
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западные фонды в скором времени прекратят спонсировать пиар акции Сытника, ведь за три года так ничего они не сделали, мое личное мнение, что структура мягко говоря не справляется
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снова НАБУ из шкуры вон лезут, чтобы сохранить внимание к этому делу, Сытник прекрасно понимает, чем ближе выборы, тем меньше у него шансов остаться на своем месте вот и пиарится из последних сил
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В Украине идёт планомерная и высокоэффективная борьба с коррупцией - новомодные органы (НАБУ, САП, НАЗК) созданы, достигнуты существенные практические результаты - зарплаты за сто тысяч поназначены, носки тактические закуплены. Сейчас в разгаре стадия установления иерархии в среде антикоррупционных борцов - важно выяснить, кто кого нагибать будет и с кем следует решать «пытаннячка». Однако пока ещё не на должном уровне информационное обеспечение борьбы с коррупцией - не публикуются прайсы на индульгенции, не введена дисконтная система для постоянных и привилегированных клиентов. Можно было бы и поржать, если бы эти игрища «в поддавки» с коррупцией не оплачивались из кармана налогоплательщика. Ещё немного такой борьбы и на повестку дня встанет обращение к Путину за лаптями - щи чем-то ж надо будет хлебать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСАП зачитала обвинительный акт против НАБУ, а не против Мартыненко, - адвокат
 
 
 
 
 
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