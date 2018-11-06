 САП зачитала обвинительный акт против НАБУ, а не против Мартыненко, - адвокат

Об этом заявил адвокат Петр Бойко, сообщает Gazeta.ua со ссылкой на пресс-службу Николая Мартыненко.

По мнению защитника, представитель САП в зале суда устроил сеанс юридического стриптиза для НАБУ. "Так называемое "дело Мартыненко" уже начало рассыпаться – озвученное прокурором не соответствует материалам дела. Там полный набор многочисленных нарушений законов, некомпетентности и предвзятости НАБУ. Защита с документами на руках опровергнет все сфабрикованные обвинения", - подчеркнул адвокат.

По его словам, НАБУ 2,5 года оттягивало передачу дела в суд. В то время как Николай Мартыненко требовал открытого судебного процесса.

"Для НАБУ и лояльных "активистов" было удобно пиариться на резонансном деле, объявлять преступниками без суда, нарушать презумпцию невиновности и права человека. Но в суде праздник пиара закончится, поскольку там надо говорить на языке юридических фактов", - подчеркнул Бойко.

Он сказал, что НАБУ публично расписалось в нарушении закона, заявив о якобы вручении повестки на допрос Николаю Мартыненко 5 ноября.

"НАБУ пытается клонировать одно и то же дело – как юридически, так и пиарно. Даже попросило чешскую прокуратуру прислать им запрос о даче показаний Николаем Мартыненко в качестве свидетеля. Он готов в очередной раз ответить на все вопросы, но только в предусмотренный законом способ. А НАБУ пришло в суд и как почтальон Печкин на телекамеры заявило: "мы тут повестку принесли" (!) Хотя никто не расписался в ее получении, поскольку обращения о международной правовой помощи должны обязательно отправляться через Генеральную прокуратуру Украины", - отметил адвокат.

Бойко считает, что НАБУ устроило пиар-шоу на процессуальном действии, чтобы поддерживать медийный негатив к Мартыненко. "Если бы нормы закона с вызовом на допрос были соблюдены – не было бы вопросов с получением повестки. Ведь Николай Мартыненко дисциплинировано выполняет все процессуальные обязанности. Более того, он еще в 2015 г. добровольно отказался от депутатского иммунитета", - напомнил защитник.

Пресс-служба Николая Мартыненко подчеркнула, что "НАБУ и САП панически боятся проиграть это дело. Поэтому НАБУ устраивает скандалы в судах и даже размещает в СМИ заказные материалы против Мартыненко, пытается давить на судей. Но рано или поздно кому-то придется нести уголовную ответственность за фальсификации. Мы увидим, как руководители НАБУ вскоре пойдут выборы, чтобы спрятаться за депутатской неприкосновенностью", - считают у Мартыненко.