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 Соавторами называющей Россию страной-оккупантом резолюции ООН по Крыму стали более 30 стран, - Джапарова

Соавторами проекта резолюции о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму уже стали более 30 стран.

Об этом написала в Фейсбуке первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ

"Сейчас идет процесс переговоров и работы с делегациями. Нет окончательной цифры стран, которые станут соавторами проекта. Сегодня соавторов уже более 30", - сообщила Джапарова.

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По ее словам, соответствующая резолюция о ситуации с правами человека в Крыму должна быть рассмотрена Третьим комитетом Генеральной ассамблеи ООН 15 ноября, после чего в декабре должна быть вынесена на голосование на заседании Генассамблеи.

Первый заместитель министра подчеркнула: сложность продвижения "правозащитных" резолюций в том, что страны пытаются воздержаться и не голосовать, ведь в некоторых случаях ситуация с правами человека внутри некоторых государств может быть неоднозначной.

"Уникальность этих резолюций состоит в том, что впервые страну постоянного члена СБ ("P5" от "permanent five" как называют в кулуарах ООН) называют страной-оккупантом", - добавила она.

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Джапарова подчеркнула, что работа над резолюцией ведется очень скрупулезная, ведь почти каждое слово в тексте является предметом дискуссии со странами-членами на соответствие "языку" ООН.

"Проект состоит из осуждающей части, где фактически провозглашаются преступления РФ в Крыму, в частности:

-автоматическое наложения гражданства РФ на граждан Украины в Крыму и депортация несогласных; 
-психиатрия и пытки против инакомыслящих;
- пытки как способ "выбить" признание у несовершонных преступлениях; 
- исчезновения и политические преследования;
- политических мотивированное судопроизводство; 
- запрещение деятельности Меджлиса и провозглашения органа самоуправления крымских татар "экстремистской" организацией; 
- использование антитеррористического и антиэкстремистского законодательства в политических целях;

- блокировка украинских СМИ и использования частотного ресурса (тв и радио) Украины (!);
- игнорирование со стороны РФ решений международного суда ООН от 19.04.2017 и многое другое", - рассказала Джапарова.

"Правонарушения в Крыму пока не является основанием для усиления санкций. Уверена, что должны, ведь оккупация, к сожалению, в первую очередь, делает мишенью репрессий обычных людей - иногда даже тех, которые не заявляли публично свою позицию против нынешней действительности. Такая политика "устрашения" внедряется намеренно, чтобы "другие знали". Даже обыски в домах, которые превратились в милитаризоване "шоу" являются ярким примером запугивания. А это работает. Работает незаметно, как радиация, воздействуя на сотни тысяч людей, которые "не хотят" обсуждать "политику", - резюмировала она.

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Соавторами называющей Россию страной-оккупантом резолюции ООН по Крыму стали более 30 стран, - Джапарова 01
Соавторами называющей Россию страной-оккупантом резолюции ООН по Крыму стали более 30 стран, - Джапарова 02

Источник: https://censor.net.ua/n3095316
 
   
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"Коли війна вривається у двері,
Не захистять слова й печатки на папері."
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Как минимум, подобные резолюции и судовые решения сильный аргумент в спорах между политическими элитами на Западе. Грузия проиграла в дипломатической войне, не было ни серьезных санкций, ни существенной потери авторитета и влияния РФ.
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Сакартвело не програла.
Її просто ніхто не слухав. Такий підлий світ. "тальявіні" за 8млн. євро (бюджет місії) передбачувано звинуватила Сакартвело.

Санкцій не було, бо це було ще дуже далеко до кордонів ЄС. А коли відчули memento (війна в Україні) -- запровадили санкції. Утім, називати це санкціями не можна.
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На сегодня дипломатия - право сильного..
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Крим став для росії пасткою. Далі доля росії - дезінтеграція та виплата репарацій.
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