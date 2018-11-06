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Все про:проезд (242) тарифы (1546) Тернополь (533)

 Водители маршруток в Тернополе не вышли на работу после решения исполкома отменить повышение стоимости проезда

В Тернополе маршрутки частных перевозчиков не вышли на маршруты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила руководитель пресс-службы городского совета Марьяна Зварыч.

По ее словам, сейчас в городе курсируют только все имеющиеся троллейбусы и 4 больших коммунальных автобуса.

Сколько времени не будут работать частные маршрутки, в городском совете пока не знают.

"К нам перевозчики не обращались, сегодня они просто не выпустили автобусы. Никаких требований они не выдвигали. Сейчас наши сотрудники связываются со всеми перевозчиками и выясняют, в чем причина. Также будем изучать, как юридически действовать и на сколько их сегодняшнее решение соответствует условиям договора", – отметила Зварыч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подорожание проезда в Тернополе отменили из-за протестов. ДОКУМЕНТ

Как сообщалось, с 1 ноября в Тернополе выросли цены на проезд в общественном транспорте. При этом наличный тариф стал самым высоким в Украине: 8 грн в троллейбусе и 9 грн за проезд в маршрутном автобусе. Тернополян эти тарифы возмутили, поскольку состояние маршруток, действующие графики курсирования транспорта и бескультурье водителей пассажиров не удовлетворяли даже при предыдущих тарифах.

В Тернополе действует дифференцированная плата за проезд. Для владельцев льготной "Карточки тернополянина" тарифы в троллейбусах с 1 ноября выросли с 3 до 5 грн (на 67%), в маршрутках – с 4 до 6 грн (на 50%). При уплате неперсонифицированным электронным проездным билетом или бесконтактной банковской картой пассажирам пришлось бы платить 6 грн в троллейбусе (вдвое больше) и 7 грн в маршрутке (на 75% больше).

4 ноября в 12 часов на Театральной площади состоялась акция протеста против введенных тарифов, участие в которой приняли ориентировочно 1 тыс. человек. После акции люди с 14 до 16 часов перекрыли движение на пяти дорогах, парализовав движение транспорта в центральной части города и полностью остановив электротранспорт.

5 ноября утром более 200 человек провели пикет городского совета, требуя отмены новых тарифов. Участники акции протеста озвучили ультиматум, что если их требования не будут выполнены в ближайшие часы, они снова перекроют дороги. Поэтому 5 ноября исполком отменил свое решение о введении новых тарифов и ввел предыдущие.

Источник: https://censor.net.ua/n3095312
 
   
 Топ комментарии
 
Нахрен этих дебильных маршрутчиков, заменить муниципальным транспортом.
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сначала вышел на улицы народ , и сказал болт вам а не повышение цен , но об этом СМИ дружно промолчали , потому что плохой тренд , а теперь рассказывают - исполком отменил ... пусть исполком лучше подумает как людей на общественный транспорт пересадить , а не на откатах со скотовозов сидеть
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Первое -чьи маршрутки.
Второе -забрать лицензии.
Третье-почему если убыточно все туда лезут - обьясните.
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Нахрен этих дебильных маршрутчиков, заменить муниципальным транспортом.
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замени...
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тебе прейскурант цен хотя бы на ПОДЕРЖАНЫЙ АВТОБУС дать, или сам найдешь?
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Бюджет Тернополя більше 2 млрд, на депозиті зараз біля 400 млн, а містам фірми і під виплату дадуть, чомусь ніхто з приватниуів не кидає цю справу.
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Есть лизинг, кредиты международных финансовых институтов. Местная власть кроме воровства и распила бюджетов должна заниматься такими вопросами.
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А є ще щорічний відкат від власників маршрутів, як розірватись? Але 9 грн для маршрутки - можна писок порвати.
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ну там до соседей за границей не далеко - я в Польше платил за проезд в автобусе в среднем 2.5 злотых(в Гданьске на трамвай(!) - 3)!! и это при том, что бензин и автогаз у нас и у них по цене одинаков!!!
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Ты хочешь сказать, что уровень сервиса маршрутчиков и польских перевозчиков одинаков?
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в польше работает транспорт фирм, с которыми город заключил договор. приличный автобус с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ кассовым аппаратом. водитель получает ФИКСИРОВАННУЮ ЗАРПЛАТУ от фирмы на которую работает.
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Так Губка Боб с самого начала это и предложил!
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Может кэша меньше на кармане оставлять? Тогда на все хватит. Нужно максимально упростить возможность частникам становится на маршруты и возможность конкуренции, а не таким как ты решалам которые не дают работать, тогда и проезд подешевеет и уровень обслуживания выростет
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не, не выростит. дело не в "маршрутчиках", а во власти - ОНИ УСТАНАВЛИВАЮТ "ПРАВИЛА ИГРЫ"! народ выбрал себе марадеров, а виноваты оказывается "маршрутчики".
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Краше таких власників підсрачниками вигнати, забрати ліцензії, а налагодити нормальний муніципальний транспорт. А конкуренції там не буває, а одні договорняки як по більше здерти.
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Тут проблема в іншому. Муніципальний транспорт не вирішить проблему - скоріше за все стане ще гірше. Я пам'ятаю коли маршруток не було - в 90-х на Нивки в Києві добирався з 18-00 до 21-00. І в ішних містах не ліпше було - по 30-40 хв чекали рейсовий автобус, тиснява неймовірна і банально не всі з зупинку могли туди влізти.
Маршрутки частково вирішили питання. Хоч в багатьох містах (як недавно в Конотопі наприклад) всі рейси захватив один перевізник-монополіст. Як результат - та ж проблема що і при совку. Будь-яка монополія (приватна чи державна) - шлях до загнивання. І скалдність рішення в тому що без місцевої влади не вирішиш - це не торгівля цибулею на ринку, де конкуренція досягається досить легко.
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В Люблине муниципальный транспорт ездит с точностью в полминуты и не переполнен.
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ну, ты-то, понятное дело на красных двухэтажных лондонских автобусах... Водители маршруток в Тернополе не вышли на работу после решения исполкома отменить повышение стоимости проезда - Цензор.НЕТ 6099
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Питання не так у вартості, а в тому що навіть після підняття цін, транспортний парк не зміниться, залишаться ті ж самі старі автобуси. В нас через це проходили, забрали в господарів пару маршрутів, аж бігом вийшли на роботу.
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вопрос еще в учете перевезенных пассажиров, хоть кто то в маршрутке берет билет, наверно таких нема, вот без учета и контроля там никогда не будет ни качества, ни нового транспорта.
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Вопрос не в парке, а в собственнике.
Транспорт должен быть муниципальным - и это должны быть автобусы и троллейбусы, а не газели и богданы.
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Создать конфликт между бизнесом и гражданами. Вот истинная цель этого режима. А на гребне провокаций добиться желаемого - срубить бабла и наказать непокорных. Вы думаете они умные ? - Нет. Просто думают о таких западлянках каждый день. Вместо той работы,что обязаны выполнять по своему назначению. Это как менты - при наличии плохих дорог,будут стоять,чтобы рубить бабло за пересечение непрерывной линии,которую водители из за ям,вынуждены пересекать )) Правительство,гавно. Факт.
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так выбери другое, в чем проблема? ведь не а рашке живем?
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А ахиндовский позволит выбрать ? И тот ,кто его содержит.
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Ну тогда сри в комментариях и власть поменяется
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Это твое альтернативное видение проблемы ? ))
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Безвиз сделали с Европой и маршрутчики тоже люди.Хотят сьездить по безвизу .А для этого надо норм зарабатывать.Так что их можно понять.
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Для начала пусть протрезвеют, помоются сами, отремонтируют и вымоют свои лоханки, а потом уже требуют повышения стоимости проезда.
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Будем честными!
Это касается процентов 60-70 водил и транспортных средств...
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сначала вышел на улицы народ , и сказал болт вам а не повышение цен , но об этом СМИ дружно промолчали , потому что плохой тренд , а теперь рассказывают - исполком отменил ... пусть исполком лучше подумает как людей на общественный транспорт пересадить , а не на откатах со скотовозов сидеть
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Вот ради таких комментариев я и читаю Цензор. В точку.
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Про народ ЗМІ писали - не треба пиз..іть. А економіку не проведеш - ніхто за свій рахунок возити нікого не буде, хоч ти промітингуй тиждень. Або ж міськрада зніме гроші з ремонту доріг, шкіл, лікарень і зробить "дешевий " проїзд.
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якщо влада міста думає про громаду,тоді нафіг порозривати договора ,виставити штрафи і запросити до проведення тендеру на право здійснення перевезень лише одного ,але надійного перевізника,а тих жлобів не підпускати до перевезень
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Первое -чьи маршрутки.
Второе -забрать лицензии.
Третье-почему если убыточно все туда лезут - обьясните.
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Да!!! Согласен!
Но, хочется больше денег, потому что требуют большую мзду....
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В украинских реалиях, если забрать все лицензии, то новые лицензии выдадут тем же, просто на этом "поимеют" денег.
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Так объявите открытый конкурс на перевозки, думаю найдутся желающие перевозить дешевле хитросраких тернопольских скотовозов.
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Транспорт в городе должен быть муниципальным, а не частным.
Никаких конкурсов - только покупка своих городских автобусов и троллейбусов и организация их даижения через бюджет.
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Дай грошей, дядьку і будуть перевозити на гіперлупі. А без грошей - гіперзалупа.
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Придется отменить омену повышения тарифов. По крайней мере до тех пор, пока снова народ на улицы не повылазит. А повылазит - всегда можн отменить отмену отмены.
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Вот оно как получается. Когда проезд дорожает, виноват Порошенко. Когда решили отменить повышение цен на проезд, бастуют маршрутчики. Палятся суки вонючие на ровном месте.
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Там если копнуть конечных бенефициаров,то окажется что фирмы перевозчиков принадлежат местным депутатам и чиновникам
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Установить тариф на проезд на все виды транспорта одинаковый троллейбус автобус маршрутка трамвай
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Пассажирам нужно драть своих работодателей для приведения в норму доходной части семейного бюджета. Тогда и цены в магазинах не будут кусаться. А то - зарплата ниже африканской, но цены уже европейские. Прежде всего - оплата труда.
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Для початку владу треба дерти, а роботодавці платять, скільки можуть. І так вже працювати нема кому.
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НЕ ХОТИТЕ ЕХАТЬ "ДОРОГО" - ХОДИТЕ ПЕШКОМ!!!!! ВСЕ ПО ЧЕСТНОМУ...
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Вопрос низких доходов , а не тарифов
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И по договору так можно, взять и без предупреждения не выехать на маршрут?
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Та який, нахер, збиток! Красти просто менше треба
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Проблема в тому, що ініціативи і підвищення цін і страйку виходять не від перевізників, а від міського голови. Він просто в цій схемі має значний "пакет акцій".
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Юля ты где? люди ходють уси одиннадцатым маршрутом? Захватывай люхторахт Водії маршруток у Тернополі не вийшли на роботу після рішення виконкому скасувати підвищення вартості проїзду - Цензор.НЕТ 4617
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БРАВО! Неадекватів потрібно мордою тикати у популістичне лайно. Хотіли дешевше? Ходіть ногами.
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В Києві проїзд 8 грн., а тут пасажиропотік багато більший. тариф 8 грн в Тернополі, думаю, збитковий. Не кажучи про проїзд в інших країнах - десь 2 євро поїздка в трамваї.
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надо развивать альтернативный транспорт -велосипеды, самокаты, рикши
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Кстати да. Великом очень классно везде ездить.
Почему в каком -нибудь Гейдельберге все на великах, а в Тернополе нет?
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потому что там живет слишком много водителей маршруток
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Суспильный договор обьединение пассажиров нанимает специалиста он показывает кошторис
Дальше по обстоятельствам только сами и никаких дай как у детей Пока не позврослеем
будем просителями А чиновники
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А коли останній раз хтось в маршрутці отримував квиток за проїзд?
Як на мене то взагалі потрібно відмовитися від маршруток і запровадити нормальний сучасний транспорт, як наприклад в Німеччині, з автоматами для оплати або касовим апаратом прямо у водія і все буде Ок...
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В Киеве есть первые автобусы с аппаратами под единый билет.

Да и где-то год назад, предлогали сделать автоматы для оплаты в марштурках(правда тоже Киева), так эти скотоперевозчики опять пошли страйковать. Не выгодно показывать, каков реальный доход
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Могу поспорить, что если оствить требуемый маршруточниками тариф 9 грн. Но при этом ввести электронную оплату, которая даст 100% показатель того, сколько возят маршруточники и сколько зарабатывают на этом. То опять выйдут страйковать. Ведь левак их все
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А вы думаете почему нет муниципального транспорта в Украине? Зачем этим парится мэру, когда он может тупо иметь свою долю от распредиления маршрутов? Чистый кэш за подпись и никакого гемора за безплатно.
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Потому что на фиг с пляжа этих дебилов! Должны быть полноразмерные автобусы и троллейбусы! Маршрутки, уродливый пережиток 90-х, давно должен быть искоренён! Маршрутки создают пробки, аварийные ситуации, загрязняют воздух выбросами намного больше и чаще в сравнении с вышеуказанным транспортом, необходимым для перевоза такого же количества пассажиров!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВодители маршруток в Тернополе не вышли на работу после решения исполкома отменить повышение стоимости проезда
 
 
 
 
 
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