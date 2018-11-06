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 Рада вызывает правоохранителей для докладов по расследованию убийства Гандзюк

Верховная Рада проголосовала за то, чтобы в парламенте в 12:30 выступили руководители правоохранительных органов (Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры) с докладами относительно расследования убийства активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовали 222 народных депутата при необходимых 150.

После этого спикер Андрей Парубий объявил перерыв до 11:15 по требованию двух фракций – "Батькивщины" и "Самопомочи". Он пригласил руководителей фракций к себе в кабинет для проведения консультаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расследование убийства Гандзюк не является засекреченным, речь идет о тайне следствия, - СБУ

Отметим также, что фракция "Батькивщины" отказалась от голосования по каким-либо решениям, пока не будет поставлено на голосование создание ТСК.

Позже первый вице-спикер Ирина Геращенко заявила в зале парламента, что перерыв продлен до 12:30.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдепартамент США призвал наказать виновных в убийстве Гандзюк

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице.

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Источник: https://censor.net.ua/n3095308
 
 
 Топ комментарии
 
Правоохранители это представители провластной коалиции НФ и БПП ... и какой смысл слушать их , правду они не скажут , инстинкт самосохранения помещает , да и так всё.ясно : представители властьдержащих публично хотели наказать своего критика и в результате убили
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Убийство херсонской активистки Гандзюк заказал соратник Порошенко из его фракции в Раде?!
Гандзюк знала, кто организовал и заказал покушение на нее
В понедельник вечером друзья убитой херсонской активистки Катерины Гандзюк озвучили на всю страну сенсационную новость, которая объясняет, почему так называемые «правоохранители» столь яростно саботировали в течение трех месяцев расследование дела о нападении на нее.
Она - эта возмутительная новость - прозвучала вчера вечером в прямом эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, на которой присутствовали сразу несколько активистов - друзей Гандзюк, а также адвокат погибшей - Евгения Закревская.
Они сообщили, что деньги за зверское нападение на Гандзюк (ее облили кислотой) передавал исполнителям помощник нардепа из позорной фракции БПП в парламенте Паламарчука.
При этом Закревская, стоя у главного микрофона, не только второй раз повторила, как «правоохранители» пытаются увести от наказания заказчиков - о чем она говорила в выходные. Но также адвокат предупредила, что власть попытается сейчас сделать заказчиком только одного этого помощника нардепа, хотя он, вне всякого сомнения, был лишь посредником.
http://ua24ua.net/ubiystvo-gandzyuk-zakazal-soratnik-poroshenko-iz-ego-fraktsii-v-rade/

Рада вызывает правоохранителей для докладов по расследованию убийства Гандзюк - Цензор.НЕТ 3018
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И Паламарчук (ментяра генерал) и его помощник "впечатлительные" люди уже под клетчатыми пледами в больничке, сердце у них прихватило БЛЯ.
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Аваков-Рюкзаков из Италии с маетков своих им по Фейсбуку отпишется......
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Ну фотки то видов на море, на горы явно вышлет. Рада вызывает правоохранителей для докладов по расследованию убийства Гандзюк - Цензор.НЕТ 6460
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да, типа. помощник гад, с бодунища, у частника фальшивые евры купил
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Правоохранители это представители провластной коалиции НФ и БПП ... и какой смысл слушать их , правду они не скажут , инстинкт самосохранения помещает , да и так всё.ясно : представители властьдержащих публично хотели наказать своего критика и в результате убили
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Убийство херсонской активистки Гандзюк заказал соратник Порошенко из его фракции в Раде?!
Гандзюк знала, кто организовал и заказал покушение на нее
В понедельник вечером друзья убитой херсонской активистки Катерины Гандзюк озвучили на всю страну сенсационную новость, которая объясняет, почему так называемые «правоохранители» столь яростно саботировали в течение трех месяцев расследование дела о нападении на нее.
Она - эта возмутительная новость - прозвучала вчера вечером в прямом эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, на которой присутствовали сразу несколько активистов - друзей Гандзюк, а также адвокат погибшей - Евгения Закревская.
Они сообщили, что деньги за зверское нападение на Гандзюк (ее облили кислотой) передавал исполнителям помощник нардепа из позорной фракции БПП в парламенте Паламарчука.
При этом Закревская, стоя у главного микрофона, не только второй раз повторила, как «правоохранители» пытаются увести от наказания заказчиков - о чем она говорила в выходные. Но также адвокат предупредила, что власть попытается сейчас сделать заказчиком только одного этого помощника нардепа, хотя он, вне всякого сомнения, был лишь посредником.
http://ua24ua.net/ubiystvo-gandzyuk-zakazal-soratnik-poroshenko-iz-ego-fraktsii-v-rade/


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И Паламарчук (ментяра генерал) и его помощник "впечатлительные" люди уже под клетчатыми пледами в больничке, сердце у них прихватило БЛЯ.
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А причины покушения они не рассказывали? Много разговоров о том, кто исполнители, кто оргнанизаторы, и даже вот о заказчике уже говорят. Только, никто не говорит о мотивах. Даже в мордобуке на страничке её друзей нет ничего о мотивах, хотя пишут, что она знала всех и за что.
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а мне это напоминает комсомол в старые времена. Я всем задаю вопрос _МОТИВ-.Но блогеры молчат, главное раздуть, прописаться, а что как и за что-не важно
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есть мнение, что реалные мотивы выставят в неприглядном свете не только херсонскую власть но, и происходящее в стране в целом.
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Та ты шо какая бурная деятельность.А неприкосновенность что позабыли что обещали с себя снять,ублюдки незайманые
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если ниточка тянется на Банковую, а судя по суммам махинаций с лесом, которые крышевал смотрящий прызыдентамыру она туда тянется, ничего никто не узнает. история с Гонгадзе повторится, на этом все затихнет.
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Ну зачем в Киеве активистка в Херсоне? В Херсоне населения - 300 тыс, в Киеве - без малого 3 млн. И расположен он за тысячу километров от Киева. Сомневаюсь, что Порошенко вообще был с ней знаком. Реальнее предположить, что это гибридная война россии, направленная против Украины и его руководства.
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У Порошенко подельники Блок Патриотов Панамы, у них интересы коррупционные во всех регионах Украины. Не тупите гражданин.
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она копала под пэтиного смотрящего, голову обладминистрации, который химичил с лесом на пару с главой облсовета. там замешаны десятки, если не сотни, миллионов долларов.
а пэте и не нужно быть с ней знакомым. вполне возможно, что он даже не в курсе того, что там его смотрящий химичил с лесом, хотя в этом я сильно сомневаюсь, потому как суммы там космические. но разруливать ситуацию все равно придется и вариант со стрелочниками просто идеален. проверено неоднократно.
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Один відмив чорний нал Григоришина, посольств через фіктивну позику в 7 млн. Інший так втікав від воєнкома і розікрав гранти що навіть Нью-Йорк Таймс написала.
Люди вже не вірять цим "активістам". Які є не активістами, а агентами впливу олігархату або іноземних кукловодів.
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Вся правда из блогосферы » Новости блогосферы »
Бездіяльність влади змушує суспільство власноруч творити самосуд.
Резонансні справи не доводяться до суду. Тому суспільство спродукувало попит на швидке правосуддя, - на самосуд. І цей попит втілюється у практику.
У Харкові активісти зловили особу, причетну до крадіжки та прив'язали її скотчем до стовпа. Попередньо повісивши табличку «Крадій». Все б нічого, але спіймали цю особу на виході з поліцейської дільниці, куди її доставили, впіймавши під час злочину «на гарячому».
Хоча, немає чого дивуватись. Резонансні кримінальні справи у країні завершуються не судами, а переключенням громадської думки на інші резонансні справи. Без доведення попередніх до кінця. Країна, яка живе у соцмережах, перетворилась у країну, де картинка із затриманням замінює судове рішення про визнання особи винною. Тому не дивно, що суспільство спродукувало попит на швидке правосуддя. І так само не дивно, що знайшлись люди, готові втілювати цей попит у життя. Тим більше у Харкові, де вже рік не можуть притягти до відповідальності мажорку Зайцеву - за ДТП, в якому загинуло 6 осіб.
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Перше і найголовніше, Україна - не Росія. Неспроможності слабкої держави (як апарату) у нас компенсується сильним громадянським суспільством. Так було з моменту Революції Гідності та початку війни на Донбасі. Загони самооборони в більшості населених пунктів змогли забезпечити відносний спокій та стримати розгул злочинності. Добровольчі загони стали першими, хто прийняв на себе удар у війні на Донбасі, давши час необхідний для мобілізації армії.
Друге, чи поганий самосуд як явище? Питання не однозначне. У США свого часу саме самосуди (комітети пильності) дозволили боротись зі свавіллям влади на місцях - шерифами та «корегувати» рішення корупційних суддів. Зокрема, могли запросто вбити злочинців, якщо влада засуджувала їх на малі, як на думку громади, терміни. І можливо саме страх отримати під дих від власних громадян примусили органи влади в Америці побудувати, а потім дотримуватись принципу правової держави.
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Але, є і по-третє. Самосуди не матимуть загальної справедливості, а мотивуватимуться справедливістю виключно самопризначених «суддів». Адвокатів ніхто із затриманих ними не матиме. І не факт, що хтось відчує себе суддею і буде гнути власну справедливість. Показовим був випадок, коли на Житомирщині дівчину вбили за борг у 500 гривень. Чи самосуди над ромами, які вже призвели до смертельних випадків.
І чим більше резонансних справ залишатимуться не завершеними, тим більше зростатиме у населення готовність до самосудів. Питання у тому, чи зможе потім держава повернути довіру до себе? Бо ми вже пережили епоху самосудів у 1917-20 рр. - за оцінками фахівців близько 10 тис. випадків. Чим це закінчилось тоді? Тим що нелегітимністю держави скористалась зовнішня сила, яка окупувала Україну.
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Богдан ПЕТРЕНКО
https://uainfo.org/blognews/1541467847-bezdiyalnist-vladi-zmushue-suspilstvo-vlasnoruch-tvoriti.html
🙃🤑
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Немає в Україні самосудів, випадки привязування крадіїв до "стовба ганьби" траплялися і раніше, але це, дуже м'яке покарання навіть у відповідності з законом.
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такий ґвалт підняли, бо європа требує
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На Львівщині підозрюваного у жорсткому вбивстві суддя відпустив спати додому
https://uainfo.org/blognews/1541485579-na-lvivshchini-pidozryuvanogo-u-zhorstkomu-vbivstvi-vidpustili.html

🙃
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Більше нема чого до розгляду в Раді. Знайшли собі "роботу".
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Ворон ворону, как говорится.... Вызвали. Придут. Зачитают с бумажки о том, что "проведено весь комплекс необхідних слідчо-оперативних дій. встановлено особи безпосередніх виконавців убивства, тривають пошуки замовників. дуже стурбовані сплеском насильства по відношенню до активістів. будемо вживати всіх заходів для недопущення таких випадків у майбутньому та притягнення до відповідальності винних. ворожа агентура намагається розхитати ситуацію. але ми не дамо. вічна пам"ять загиблим.". потом парубий поблагодарит и скажет о том, какие молодцы правохранители, что делают все возможное для расследования резонансных дел в условиях агрессии "руки кремля". Все поаппладируют. и пойдут хайповать своей ответственностью перед телеканалами и представителями западных стран. можете скринить, так и будет после "отчета".
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Заказчик убийства Гандзюк: Виктор Медведчук.

Гандзюк проводила расследования и публиковала разоблачительные материалы относительно причастности Виктора Медведчука, его "Украинского Выбора" к финансированию, продвижению и поддержке сепаратистских движений, пропаганды "русского мира", шовинизма, ненависти к Украине. замаскированных под видом псевдо-общественных организаций на территории Херсонской области.
Конечная цель - провозглашение независимости и создание ХНР, по образу и подобию лнр и днр.
Утверждаю - В. Медведчук, это убийца, тварь и подонок, враг государства Украина № 1, который должен быть уничтожен любой ценой ибо само существование этой твари несет угрозу территориальной целостности и независимости государства Украина.
И да, официальное расследование заказчика не найдет.
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