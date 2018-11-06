 Рада вызывает правоохранителей для докладов по расследованию убийства Гандзюк

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовали 222 народных депутата при необходимых 150.
После этого спикер Андрей Парубий объявил перерыв до 11:15 по требованию двух фракций – "Батькивщины" и "Самопомочи". Он пригласил руководителей фракций к себе в кабинет для проведения консультаций.
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Отметим также, что фракция "Батькивщины" отказалась от голосования по каким-либо решениям, пока не будет поставлено на голосование создание ТСК.
Позже первый вице-спикер Ирина Геращенко заявила в зале парламента, что перерыв продлен до 12:30.
Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.
6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".
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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
Гандзюк знала, кто организовал и заказал покушение на нее
В понедельник вечером друзья убитой херсонской активистки Катерины Гандзюк озвучили на всю страну сенсационную новость, которая объясняет, почему так называемые «правоохранители» столь яростно саботировали в течение трех месяцев расследование дела о нападении на нее.
Она - эта возмутительная новость - прозвучала вчера вечером в прямом эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, на которой присутствовали сразу несколько активистов - друзей Гандзюк, а также адвокат погибшей - Евгения Закревская.
Они сообщили, что деньги за зверское нападение на Гандзюк (ее облили кислотой) передавал исполнителям помощник нардепа из позорной фракции БПП в парламенте Паламарчука.
При этом Закревская, стоя у главного микрофона, не только второй раз повторила, как «правоохранители» пытаются увести от наказания заказчиков - о чем она говорила в выходные. Но также адвокат предупредила, что власть попытается сейчас сделать заказчиком только одного этого помощника нардепа, хотя он, вне всякого сомнения, был лишь посредником.
http://ua24ua.net/ubiystvo-gandzyuk-zakazal-soratnik-poroshenko-iz-ego-fraktsii-v-rade/
а пэте и не нужно быть с ней знакомым. вполне возможно, что он даже не в курсе того, что там его смотрящий химичил с лесом, хотя в этом я сильно сомневаюсь, потому как суммы там космические. но разруливать ситуацию все равно придется и вариант со стрелочниками просто идеален. проверено неоднократно.
Люди вже не вірять цим "активістам". Які є не активістами, а агентами впливу олігархату або іноземних кукловодів.
Бездіяльність влади змушує суспільство власноруч творити самосуд.
Резонансні справи не доводяться до суду. Тому суспільство спродукувало попит на швидке правосуддя, - на самосуд. І цей попит втілюється у практику.
У Харкові активісти зловили особу, причетну до крадіжки та прив'язали її скотчем до стовпа. Попередньо повісивши табличку «Крадій». Все б нічого, але спіймали цю особу на виході з поліцейської дільниці, куди її доставили, впіймавши під час злочину «на гарячому».
Хоча, немає чого дивуватись. Резонансні кримінальні справи у країні завершуються не судами, а переключенням громадської думки на інші резонансні справи. Без доведення попередніх до кінця. Країна, яка живе у соцмережах, перетворилась у країну, де картинка із затриманням замінює судове рішення про визнання особи винною. Тому не дивно, що суспільство спродукувало попит на швидке правосуддя. І так само не дивно, що знайшлись люди, готові втілювати цей попит у життя. Тим більше у Харкові, де вже рік не можуть притягти до відповідальності мажорку Зайцеву - за ДТП, в якому загинуло 6 осіб.
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Перше і найголовніше, Україна - не Росія. Неспроможності слабкої держави (як апарату) у нас компенсується сильним громадянським суспільством. Так було з моменту Революції Гідності та початку війни на Донбасі. Загони самооборони в більшості населених пунктів змогли забезпечити відносний спокій та стримати розгул злочинності. Добровольчі загони стали першими, хто прийняв на себе удар у війні на Донбасі, давши час необхідний для мобілізації армії.
Друге, чи поганий самосуд як явище? Питання не однозначне. У США свого часу саме самосуди (комітети пильності) дозволили боротись зі свавіллям влади на місцях - шерифами та «корегувати» рішення корупційних суддів. Зокрема, могли запросто вбити злочинців, якщо влада засуджувала їх на малі, як на думку громади, терміни. І можливо саме страх отримати під дих від власних громадян примусили органи влади в Америці побудувати, а потім дотримуватись принципу правової держави.
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Але, є і по-третє. Самосуди не матимуть загальної справедливості, а мотивуватимуться справедливістю виключно самопризначених «суддів». Адвокатів ніхто із затриманих ними не матиме. І не факт, що хтось відчує себе суддею і буде гнути власну справедливість. Показовим був випадок, коли на Житомирщині дівчину вбили за борг у 500 гривень. Чи самосуди над ромами, які вже призвели до смертельних випадків.
І чим більше резонансних справ залишатимуться не завершеними, тим більше зростатиме у населення готовність до самосудів. Питання у тому, чи зможе потім держава повернути довіру до себе? Бо ми вже пережили епоху самосудів у 1917-20 рр. - за оцінками фахівців близько 10 тис. випадків. Чим це закінчилось тоді? Тим що нелегітимністю держави скористалась зовнішня сила, яка окупувала Україну.
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Богдан ПЕТРЕНКО
https://uainfo.org/blognews/1541467847-bezdiyalnist-vladi-zmushue-suspilstvo-vlasnoruch-tvoriti.html
🙃🤑
https://uainfo.org/blognews/1541485579-na-lvivshchini-pidozryuvanogo-u-zhorstkomu-vbivstvi-vidpustili.html
🙃
Гандзюк проводила расследования и публиковала разоблачительные материалы относительно причастности Виктора Медведчука, его "Украинского Выбора" к финансированию, продвижению и поддержке сепаратистских движений, пропаганды "русского мира", шовинизма, ненависти к Украине. замаскированных под видом псевдо-общественных организаций на территории Херсонской области.
Конечная цель - провозглашение независимости и создание ХНР, по образу и подобию лнр и днр.
Утверждаю - В. Медведчук, это убийца, тварь и подонок, враг государства Украина № 1, который должен быть уничтожен любой ценой ибо само существование этой твари несет угрозу территориальной целостности и независимости государства Украина.
И да, официальное расследование заказчика не найдет.