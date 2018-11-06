 Личные амбиции Филарета и Варфоломея - причина всех проблем, - в УПЦ МП разразились новыми обвинениями

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ресурс orthodoxia.info со ссылкой на представителя Киевского митрополита МП Онуфрия архиепископ Нежинский Климент (Вечеря).

Читайте также: Сейчас мы фактически в полушаге до завершения, - Павленко об автокефалии

Глава пресс-службы Онуфрия сказал, что речь идет об ангажированности "со стороны сильных мира сего", однако не смог объяснить, кого именно имеет в виду.

"Эта позиция Константинопольской патриархии ставит ее вне канонического поля и понятной всей православной ойкумены принципов православной жизни. Сегодня почти все поместные церкви видят в лице Константинопольской патриархии потенциальную угрозу спонтанной агрессии, посягательств на церковную территорию без какого-либо объяснения и братского обсуждения," - заявил Климент.

Он также в очередной раз назвал создание Единой поместной церкви расколом и обвинил в этом Варфоломея и Филарета.

"Причина "церковного раскола" в Украине, который возник почти 30 лет назад, – личные амбиции Филарета, который не стал Московским патриархом. Причина всех современных проблем – личные амбиции патриарха Варфоломея", - добавил спикер Онуфрия.

Как сообщалось, в субботу, 3 ноября, Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии. – Ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Также на Цензор.НЕТ: Если РПЦ усомнилась в правах Вселенского патриарха, она должна отречься от собственной автокефалии, - архиепископ Тельмиский Иов (Геча)

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.