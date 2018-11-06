 Личные амбиции Филарета и Варфоломея - причина всех проблем, - в УПЦ МП разразились новыми обвинениями

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ресурс orthodoxia.info со ссылкой на представителя Киевского митрополита МП Онуфрия архиепископ Нежинский Климент (Вечеря).
Глава пресс-службы Онуфрия сказал, что речь идет об ангажированности "со стороны сильных мира сего", однако не смог объяснить, кого именно имеет в виду.
"Эта позиция Константинопольской патриархии ставит ее вне канонического поля и понятной всей православной ойкумены принципов православной жизни. Сегодня почти все поместные церкви видят в лице Константинопольской патриархии потенциальную угрозу спонтанной агрессии, посягательств на церковную территорию без какого-либо объяснения и братского обсуждения," - заявил Климент.
Он также в очередной раз назвал создание Единой поместной церкви расколом и обвинил в этом Варфоломея и Филарета.
"Причина "церковного раскола" в Украине, который возник почти 30 лет назад, – личные амбиции Филарета, который не стал Московским патриархом. Причина всех современных проблем – личные амбиции патриарха Варфоломея", - добавил спикер Онуфрия.
Как сообщалось, в субботу, 3 ноября, Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.
Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии. – Ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.
Также на Цензор.НЕТ: Если РПЦ усомнилась в правах Вселенского патриарха, она должна отречься от собственной автокефалии, - архиепископ Тельмиский Иов (Геча)
Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.
Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.
У кацапских попов проблема? Так проблемы индейцев ковбоев больше не колбасят.
и пора их заставить вернуть и крым и данбас - ну и кубань заодно!!!
"Москва - Третий Рим... Слушай, благочестивый царь: все царства христианские сошлись в единственное - твоё; как два Рима пали, а третий стоит, а четвёртому не быти: твоё христианское царство иным не заменится...". ("Послание старца Филофея", інока Псковського Елеазарова монастыря. "Адресат" - Василій ІІІ). От з тих пір кацапня і думає, що "Їх гімно фіалками пахне...".
"Сподіваємося, Москва прийде до розуму". Константинопольський єпископ про українську автокефалію"
с точки зрения вселенского православия .так шо у мп шансы нулевые.единственное ,что они могут-повести рашку по пути реформаторов средневековья,и образовать у себя множество разных сект.или образумиться.
БРАТСКОГО ??? Кому вы братья, нехристи? Что с вами обсуждать? Какое отношение вы, сектанты, имеете к независимому государству и его церкви? Что, потоки отпадают? Не надо вам было лезть в дела государственные, в политику, ополчаться и настраивать сви стада против Украины. Надо было служить богу, а не гундяю с идолом х-лом на иконах.
правалілісь аднака...
Не путайте Каноны с уставом ФСБ или бреднями кремлядских пропагандонов - много поймете в этой жизни)))
То, что ваши хозяева убивают украинцев и захватывают наши территории - это не причина?
То, что ваши попы в Славянске хранили оружие в подвалах церкви - это не причина?
То, что вашего монаха посадили за то. что он работал артразведчиком на оккупантов в Луганской области в 2014 - это не причина?
То, что ваши попы благословляли оккупантов и колаборантов, что они благословляли религиозных фанатиков и террористов из "Русской православной армии" - это не причина?
То, что при всем этом ваши попы отказывались отпевать наших павших Братьев - это не причина?
То, что вы до сих пор проповедуете пастве всякий там "русский мир" и оюбовь к Хуйлу и его холуям - это не причина?
Знаете, сам факт вашего существования в Украине - это и есть причина ваших проблем. И эта проблема будет решена вашим полномасштабным исчезновением на территории нашей страны. И точка!!!
а не було його ніколи., та які проблеми?
Треба читати: "Личные амбиции кирилла и онуфрия - причина всех проблем, ..."
А спитати б їх. Всі проблеми це які? Ці всі проблеми в кого? Бо в України одна проблема - москалі сусіди
Кого интересует, что там бормочут мацковские клоуны....
Говорящей голове персонально Филарет поперёк горла, ей плевать на десяток миллионов украинских православных просто БРЕЗГУЮЩИХ пересекать порог храмов врага. Пресс-болтун запросто ставит Первого по Чести Патриарха "вне канонического поля". Язык то без костей, а башка без мозгов - мели, Емеля Нежинская )))
Выплеснулись собственные подсознательные комплексы