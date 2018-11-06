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Темы дня: Убийство Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины, Общество
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Все про:Константинопольский патриархат (67) УПЦ (734) Филарет (335) Онуфрий (36) автокефалия (249) Томос (61)

 Личные амбиции Филарета и Варфоломея - причина всех проблем, - в УПЦ МП разразились новыми обвинениями

Действия Вселенского патриарха Варфоломея в отношении Украины наталкивают на подозрения в его ангажированности со стороны "сильных мира сего".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ресурс orthodoxia.info со ссылкой на представителя Киевского митрополита МП Онуфрия архиепископ Нежинский Климент (Вечеря).

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Глава пресс-службы Онуфрия сказал, что речь идет об ангажированности "со стороны сильных мира сего", однако не смог объяснить, кого именно имеет в виду.

"Эта позиция Константинопольской патриархии ставит ее вне канонического поля и понятной всей православной ойкумены принципов православной жизни. Сегодня почти все поместные церкви видят в лице Константинопольской патриархии потенциальную угрозу спонтанной агрессии, посягательств на церковную территорию без какого-либо объяснения и братского обсуждения," - заявил Климент.

Он также в очередной раз назвал создание Единой поместной церкви расколом и обвинил в этом Варфоломея и Филарета.

"Причина "церковного раскола" в Украине, который возник почти 30 лет назад, – личные амбиции Филарета, который не стал Московским патриархом. Причина всех современных проблем – личные амбиции патриарха Варфоломея", - добавил спикер Онуфрия.

Как сообщалось, в субботу, 3 ноября, Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии. – Ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Также на Цензор.НЕТ: Если РПЦ усомнилась в правах Вселенского патриарха, она должна отречься от собственной автокефалии, - архиепископ Тельмиский Иов (Геча)

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Источник: https://censor.net.ua/n3095307
 
 
 Топ комментарии
 
Каких проблем? У нас никаких проблем нет.

У кацапских попов проблема? Так проблемы индейцев ковбоев больше не колбасят.
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рисуйте звезду и ставьте свечи в углах, сектанты грёбаные. Личные амбиции Филарета и Варфоломея - причина всех проблем, - в УПЦ МП разразились новыми обвинениями - Цензор.НЕТ 6511
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На сходняке в кремле решили, шо Варфоломей действует не по понятиям.
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ага табачно водочный Патриарх тьфу ты поп Гундяша типа живет по Канонам Божьим или Путина??!! во вопрос там у Вовы и у него никаких амбиций только подчинить себе всю планету Земля все го то...
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рисуйте звезду и ставьте свечи в углах, сектанты грёбаные.
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Давно уже. Осталось узаконить. Но, почему-то, Константинополь против.
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Мацковский парханат кгбистов и фсбэшников, под рясами мундиры с погонами, а на балде кастрюли с внутренними какардами.
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Каких проблем? У нас никаких проблем нет.

У кацапских попов проблема? Так проблемы индейцев ковбоев больше не колбасят.
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мордовские еретики - раскольники опять чтото блеять начали.
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увы эти индейцы стырили крым
и пора их заставить вернуть и крым и данбас - ну и кубань заодно!!!
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Власти Украины должны часто вспоминать и говорить в открытую что потеряла Украина какие территории и по какой причине. Что многие области которые загребла педерации это были территорией Руси Украины.
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Схоже на те, що ті московські попи з так званої "УПЦ МП" вже зовсім ладану обкурилися... А може там і не ладан зовсім, а щось покрєпчє, радімоє так би мовити..😁😁😁
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Московія останньою приєдналася до православ'я, та ще й (м'яко кажучи) не зовсім законно, а тепер набравшись нахабності ще в чомусь звинувачує центр православ'я Константинополь, та місце крещення Русі Київ. Сміх та й годі..
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Так вони уже давно себе "старшим братом" українців та білорусів іменують... Що тут дивного?
"Москва - Третий Рим... Слушай, благочестивый царь: все царства христианские сошлись в единственное - твоё; как два Рима пали, а третий стоит, а четвёртому не быти: твоё христианское царство иным не заменится...". ("Послание старца Филофея", інока Псковського Елеазарова монастыря. "Адресат" - Василій ІІІ). От з тих пір кацапня і думає, що "Їх гімно фіалками пахне...".
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Пусть назовет хоть одно независимое государсво, где основной религией, является православие, и которое не имеет своей поместной церкви. Чур Белоруссию и Молдавию не называть, пережиток империи и СССР, придет и их время вырваться из лап гебешной РПЦ.
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Зачем печатать всяческие предположительно-теаритичиские выперды всякого московского попья?! У них этих высеров по сотне на день. Один, сцуко, шота падазревает, второму кажется шота, а третий, пилять, пра шота дагадуется.....
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в интервью
"Сподіваємося, Москва прийде до розуму". Константинопольський єпископ про українську автокефалію"
с точки зрения вселенского православия Личные амбиции Филарета и Варфоломея - причина всех проблем, - в УПЦ МП разразились новыми обвинениями - Цензор.НЕТ 8579.так шо у мп шансы нулевые.единственное ,что они могут-повести рашку по пути реформаторов средневековья,и образовать у себя множество разных сект.или образумиться.
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После слова "сект" можно было просто поставить жирную точку.
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Прикол - во всем виноваты все, кроме МП, Параноя кроет. Скудны стали методички скрепные.
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по суті питання ти правий... але вислів-"прікол"-наркомансько-крімінальний сленг. Особисті амбіції Філарета і Варфоломія - причина всіх проблем, - в УПЦ МП вибухнули новими звинуваченнями - Цензор.НЕТ 6562 Особисті амбіції Філарета і Варфоломія - причина всіх проблем, - в УПЦ МП вибухнули новими звинуваченнями - Цензор.НЕТ 2558
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... спонтанной агрессии, посягательств на церковную территорию без какого-либо объяснения и братского обсуждения," - заявил Климент.

БРАТСКОГО ??? Кому вы братья, нехристи? Что с вами обсуждать? Какое отношение вы, сектанты, имеете к независимому государству и его церкви? Что, потоки отпадают? Не надо вам было лезть в дела государственные, в политику, ополчаться и настраивать сви стада против Украины. Надо было служить богу, а не гундяю с идолом х-лом на иконах.
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Не москві визначати яким повинно бути православ'я.
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да-да... й в званнях вас всіх сектантів умп понизять..сцуко лейтенантика бігати будете по вокзалах пожертви на храм збирати....
правалілісь аднака...
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Причина церковного раскола находится на банковой
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А не в Канонах Православия, случайно?..
Не путайте Каноны с уставом ФСБ или бреднями кремлядских пропагандонов - много поймете в этой жизни)))
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Ничего не путаю...говорю,как есть.Кто разворошил осиное гнездо?
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А что, надо было и дальше "глистов" в кишечнике терпеть? Покуда не сдохнем?
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Т.е. полнейшая подчиненность УПЦ МП кремлевскому сатанату, лидеры которого дважды повторяют, что "людей можно и нужно убивать" (с) - это не причина ваших проблем?
То, что ваши хозяева убивают украинцев и захватывают наши территории - это не причина?
То, что ваши попы в Славянске хранили оружие в подвалах церкви - это не причина?
То, что вашего монаха посадили за то. что он работал артразведчиком на оккупантов в Луганской области в 2014 - это не причина?
То, что ваши попы благословляли оккупантов и колаборантов, что они благословляли религиозных фанатиков и террористов из "Русской православной армии" - это не причина?
То, что при всем этом ваши попы отказывались отпевать наших павших Братьев - это не причина?
То, что вы до сих пор проповедуете пастве всякий там "русский мир" и оюбовь к Хуйлу и его холуям - это не причина?
Знаете, сам факт вашего существования в Украине - это и есть причина ваших проблем. И эта проблема будет решена вашим полномасштабным исчезновением на территории нашей страны. И точка!!!
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Нехай масквабад покаже свій томос, а де він?
а не було його ніколи., та які проблеми?
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Сіпають русскіє нозями. Значить все йде вірним шляхом.
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Московская секта в ярости,ну и пусть,не долго им осталось!!!
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гундяй конечно никем не ангажирован Особисті амбіції Філарета і Варфоломія - причина всіх проблем, - в УПЦ МП вибухнули новими звинуваченнями - Цензор.НЕТ 5616
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Климент, в кацапском крае будешь эту чушь втирать.
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Дві помилки в заголовку і, відповідно, в тексті.
Треба читати: "Личные амбиции кирилла и онуфрия - причина всех проблем, ..."
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Чергове скиглення московського сатанату.
А спитати б їх. Всі проблеми це які? Ці всі проблеми в кого? Бо в України одна проблема - москалі сусіди
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да, в процесах замішані особисті мотиви дєнісєнка (не на користь автокефалії) та протопапи Бартолом'ю, але не вони визначальні. Головне, шо питання автокеальної помісної церкви вже давно назріло, визріло і перезріло.
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а яким боком кацапи до тих "амбіцій"? Козломорді, в вас автокефалію ніхто не відбирає, поки що (!!!), хоча підстави для цього є ! Не провокуйте, і залишитесь лигітимною церковою, а не сектою, якою ви насправді і є.
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Сегодня почти все поместные церкви, особенно московская, видят в лице другого пришествия Господа Иисуса Христа потенциальную угрозу спонтанной агрессии, посягательств на церковную территорию без какого-либо объяснения и братского обсуждения...
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так і є! Питаю у батюшки шо, мол, сказав Ісус - бдіть, чекайте, скоро прийду, прийду як тать (ніндзя), то як узнати справжнього Ісуса, бо багато самозванців з'явилось. А він у відповідь: а нашо йому ше приходити - у нас всьо харашо, не нада нам второго пришєстія!
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те що той фсбшний попяра скавчить по-методичці ґебельсів пукіна - медичний ФАКт!! і лише в одному він провий - мокшанські-фсбшні попи дупами відчувають що в Україні їм вже нема чого робити!! і тут пукінська гібрідна війна виявилась хибною. Що і ТІШИТЬ ЛЮДЕЙ
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Это бородатое чмо уже надоело если честно...
Кого интересует, что там бормочут мацковские клоуны....
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от, kurwa, а в тебе, ґебнюцьке твоє рило, нема жодних амбіцій? Лише наступна зірка на пагони?
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Вот лично мне , как человеку ушедшего воевать с кацапами еще в 14 году , ну как то не имеет смысла ходить в туже церковь которая благословляет всяких орков стрелять в меня и моих побратимов . И по каким причинам у нас на конец появится томос мне по барабану , главное что мы на конец перестали быть колонией Золотой Орды во всех смыслах и перестали платить церковную дань.
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Как обычно, сталинская церковь вещает от имени "почти всех поместных церквей" )))
Говорящей голове персонально Филарет поперёк горла, ей плевать на десяток миллионов украинских православных просто БРЕЗГУЮЩИХ пересекать порог храмов врага. Пресс-болтун запросто ставит Первого по Чести Патриарха "вне канонического поля". Язык то без костей, а башка без мозгов - мели, Емеля Нежинская )))
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Неканонических сектантов из бывшего т. н. московского патриархата забыли спросить... Особисті амбіції Філарета і Варфоломія - причина всіх проблем, - в УПЦ МП вибухнули новими звинуваченнями - Цензор.НЕТ 7792
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===Сегодня почти все поместные церкви видят в лице Константинопольской патриархии потенциальную угрозу спонтанной агрессии, посягательств на церковную территорию без какого-либо объяснения и братского обсуждения===

Выплеснулись собственные подсознательные комплексы
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛичные амбиции Филарета и Варфоломея - причина всех проблем, - в УПЦ МП разразились новыми обвинениями
 
 
 
 
 
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