 В течение недели количество случаев заболевания корью на Закарпатье выросло на 54%: в области наблюдается вторая волна подъема заболеваемости, - ОГА

Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Закарпатской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"В области наблюдается вторая волна подъема заболеваемости корью. За последнюю неделю по состоянию на 02.11.2018 года согласно оперативным донесениям зарегистрированы 126 случаев кори, что на 54% больше чем на предыдущей неделе (126 против 82 случаев). В структуре заболевших дети до 17 лет составляют 67% (85 чел.), взрослые - 33% (41 чел.). Зарегистрированы случаи кори в Тячевском, Иршавском, Мукачевском, Межгорском, Ужгородском, Береговском, Перечинском, Свалявском районах, в г. Мукачево и Ужгород. С начала 2018 года, в области зарегистрированы 3459 случаев кори, показатель 275 на 100 000 населения. Среди заболевших 2787 детей до 17 лет (81%) и 672 взрослый (19%)", - говорится в сообщении.

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