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Все про:Беларусь (2755) Лукашенко (1648) военнослужащие (3941)

 Мы категорически против размещения военных баз других государств в Беларуси. Если будет нужно, то самолеты из РФ прибудут через 3-5 минут, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит необходимости в создании военных баз других государств, в том числе России, на территории Беларуси.

Об этом глава белорусского государства заявил сегодня на встрече с группой американских аналитиков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Лукашенко упомянул и о том, что Беларусь находится в военном союзе с Россией, у которой отношения с Западом в настоящее время не самые лучшие.

"Тем не менее на территории Беларуси до сих пор нет никаких баз других государств", - заметил белорусский лидер.

По его словам, очень часто обсуждается проблема российской базы на территории Беларуси.

"Надуманная проблема. Мы в военно-политическом союзе с Россией. Будет здесь база военная, не будет - разницы абсолютно никакой нет. И мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим вам или кому-то показать, что мы суверенные и независимые. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна. Мы сами по нашему замыслу, военному оборонительному плану с Российской Федерацией обеспечим те функции, которые на нас возложены", - подчеркнул Лукашенко.

"Более того, наши военные в состоянии эффективно противостоять, если нужно, любой агрессии и конфликту на территории Беларуси. Потому что мы на своей земле. Мы в состоянии выполнить те функции, которые на нас возложены договором с Россией. Если бы мы это не могли сделать, поверьте, мы обратились бы сами к России, чтобы они обеспечили нам безопасность. Пока такой необходимости у нас нет", - заявил глава белорусского государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будем вынуждены что-то размещать", - Лукашенко рассказал об ответе НАТО

Лукашенко также отметил, что Вооруженные Силы Беларуси, которые уже четырежды реформировались, в состоянии обеспечить безопасность страны и выполнить свои функции лучше, чем любое другое государство, в том числе Россия.

"По своей подготовленности, целенаправленности, по своей эффективности. Я говорю это открыто. Поэтому нам не нужны никакие базы. Если они нужны будут, мы об этом скажем честно", - отметил Лукашенко.

Одновременно он подчеркнул, что если НАТО будет продолжать "запугивать", размещая базы в Польше, либо еще каким-то образом, то Беларуси будет нужно более эффективное оружие, прежде всего ракетное.

"Хотя в последнее время (вы наблюдаете, мы тоже не скрываем) мы создали свою ракетную промышленность и произвели свое высокоточное ракетное вооружение", - обратил внимание Лукашенко.

"Поэтому на сегодняшний день я даже не вижу какой-то необходимости в привлечении другого государства на территорию Беларуси, в том числе России, для выполнения наших функций. Вот почему мы категорически против размещения, тем более базы военно-воздушных сил. Время подлета любого самолета с территории России, если в этом будет необходимость, 3-5 минут. Зачем тогда здесь база, зачем выдвигать и подставляться под удар возможного агрессора, выдвигая военно-воздушную базу на передовую", - заявил глава государства.

Он добавил, что ведущиеся разговоры о военной базе России являются не более чем болтовней.

"Это просто какой-то пиар ненужный. С практической точки зрения в этом нет никакой необходимости, - сказал Лукашенко. - Надо будет, мы об этом скажем во всеуслышание. Но мы не хотим инициировать никаких шагов, чтобы вы подумали, что белорусы какие-то ненормальные: говорят одно, делают другое и готовятся к войне. Мы не хотим этого. Но защищаться, если нужно, мы будем не так, как в былые времена. Вы знаете, что мы потеряли в последней войне каждого третьего. Кстати, воевали вместе с вами против фашизма", - добавил белорусский лидер.

Необходимости в создании военных баз других государств на территории Беларуси нет, - Лукашенко или Мы категорически против размещения военных баз других государств на территории Беларуси. Если будет нужно, то самолеты с РФ прибудут через 3-5 мин, - Лукашенко

Цитата: "Поэтому на сегодняшний день я даже не вижу какой-то необходимости в привлечении другого государства на территорию Беларуси, в том числе России, для выполнения наших функций. Вот почему мы категорически против размещения, тем более базы военно-воздушных сил. Время подлета любого самолета с территории России, если в этом будет необходимость, 3-5 минут. Зачем тогда здесь база, зачем выдвигать и подставляться под удар возможного агрессора, выдвигая военно-воздушную базу на передовую", - заявил глава государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3095303
 
   
 Топ комментарии
 
Смешной на растяжке в ПОЛНОЙ экономической зависимости от кремлядей.
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Додик Лука.
Слово Роиси - пустой звук. Союз с Роисей - сделка с дьяволом. Захотят - сами введут войска по самые гланды. И сдается мне, шо армия и КГБ Беларуси сдадут страну в один подход.
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Смешной на растяжке в ПОЛНОЙ экономической зависимости от кремлядей.
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интересно где та дурепа ВКЛ-выкл? чего про своего дауна не пишет комменты? или ему платят только за порохла? )))
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по моему в положение выкл переводят как раз недоимперию расейку с ее доминионами Мы категорически против размещения военных баз других государств в Беларуси. Если будет нужно, то самолеты из РФ прибудут через 3-5 минут, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6350.а ВКЛ--это государственное образование словян русов ,литвинов и жемайтов
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Лука не лукавь,хуйло затеял гибридную войну,а отвечать будут все кто с ним дружит
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беларашка- прокладка рашапарашаки
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Літаки долетять за 3-5 хвилин ...до землі і "кузя " з кранами припливе за 10 років... Фантазер. (далі вислів коня)!
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Цікаво, які грібочкі кушаєт Лукашенко?..😋😋😋
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ну так эта проститутка понимает если начнутся волнения супротив его и его коленьки .. путлеровские псы помогут умыть кровью бульбашей
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Додик Лука.
Слово Роиси - пустой звук. Союз с Роисей - сделка с дьяволом. Захотят - сами введут войска по самые гланды. И сдается мне, шо армия и КГБ Беларуси сдадут страну в один подход.
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России в 2014 тоже так казалось... а оно вон как с Украиной вышло.
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В Беларуси вобще никаких предпосылок для этого нет. Армия пророссийская, население задрюканое, горстку патриотов разгонят и посадят.
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да и вообще лучше всяких баз иметь на своей территории овощебазу
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Пздц!! Кому в мире кроме Рашки нужно нападать на Белоруссию если там начнется малейший движ на выход из выгребной ямы *рузькемира*? Выглядит все так как будто Хуйло вставил руку в зад Бацьке и тот глашатаит то что ему шепчет Кровавый карлик Хуйло!
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Вот тут согласен. Если раша самолёты в Беларусь и прилетят - то для того, чтобы Минск бомбить, а не базу чью-то)))
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кому-то Кремль, кому-то Запад - каждому своё
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не скажи ... кремлевские проститутки вылизывают кремль и стригут кацапских баранов но далеко не брезгуют западными привилегиями.... дома.. банковские счета.. и т.д
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Это он про какие самолёты?
НАТОвские или мордорские?
НАТОвские могут и быстрее, а мордорские могут и не долететь...
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Лукашенко - это тот тип, которому святой Томосоноситель давече признавался в вечной дружбе и которому верит на 100% ?
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Ви забули ще "Скрепы скрепные". Куди ж рашка без "скрєпів"?
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Там и так уже все российское от генштаба до КГБ..
И потом Бацьку и спрашивать никто не будет, просто поставят перед фактом.
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Как же,,а погрозить пальчиком,как кормчий кгб или он не президент Белоруссии?
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Асада хай спитає, тому вже допомогли кацапи через 5 хв, коли американці завдали ракетного удару по Дамаску.
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31 октября на открытии в Минске встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности президент Беларуси Александр Лукашенко предложил отдать его стране контроль над российско-украинской границей, сообщает "Радіо Свобода".
Лукашенко призвал активизировать и работу в нормандском формате, чтобы обеспечить механизм контроля за выполнением Минских соглашений.
"Проще говоря, мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины", - сказал он.
[Лукашенко предложил отдать Беларуси контроль над российско-украинской границей » ЦЕНЗОРУ.НЕТ - Самые Свежие Новости России Украины и Мира]: Посмотри! https://censoru.net/30546-lukashenko-predlozhil-otdat-belarusi-kontrol-nad-rossijsko-ukrainskoj-granicej.html
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Беларусь уже не независимое государство, а колония РФ. Беларусь уже не может контролировать свою границу с Россией. Тем более Беларусь не может обеспечивать контроль над российско-украинской границей
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Лука не врёт...
Даже 3-5 минут это много...
Просто, Лука лукавит...
Самолёты расиси и лететь не будут, так как они находятся на территории Бульбараши...
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Вот чудак. Х-ло его изо всех сил защитить пытается, а он упирается рогами и ногами, "ненужным пи...аром" благодетеля обзывает.
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- Винни, Винни, а куда мы идем?
- Свинью трахать.
- Винни, а она даст?
- А куда ты денешься?
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"Лука", ты "дурак по жизни", или дураком прикидываешься? Путину нужны беларусы, как "заложники", "живой щит" из мирного населения, как в Крыму и на Донбассе, только уже на международном уровне... Россия "бахнет" с твоей территории, и "ответка" прилетит тебе, а не Путину...А ещё ему беларусы нужны в качестве "пушечного мяса", а то у него дураки кончаются - на Донбассе и в Сирии их достаточно "на фарш" перевели...
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Та кроме России на Белоруссию никто и не нападёт.
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Лука продолжает исполнять танец - "Дай, дай! Денег! Дай!"
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Сябры, а, как будет "козёл" на белорусском языке? КазЁл?
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Плохи дела у Лукашенки, живёт за счет хуйла.
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лука мудіщев хоче смоктати звідусюди. Не вийде ригорович. Скоро у Європу вікно закриється.
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Навіть не сумніваюсь, що прибудуть. Відбомбляться, крилами помахають, та й у зворотню дорогу. Радуйтесь, білоруси.
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почти парадокс Рассела - должна ли беларусь размещать у себя руцкие базы, если она сама, вся, является руцкой базой ))
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Бацька напоминает обезьяну в анекдоте про умных и красивых.
Лев строит зверей:
- Умные встаньте по правую сторону, красивые - по левую.
Обезьяна мечется из стороны в сторону с причитаниями:
- Ну хоть разорвись.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМы категорически против размещения военных баз других государств в Беларуси. Если будет нужно, то самолеты из РФ прибудут через 3-5 минут, - Лукашенко
 
 
 
 
 
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