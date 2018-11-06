 Прокуратура засекретила все решения судов по делу о взрывах под Ичней. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом говорится в ответе Военной прокуратуры на запрос журналистов.

"Прокурором в уголовном производстве... вынесено постановление о применении мер безопасности в рамках указанного уголовного производства в виде необнародования текстов судебных решений (определений)", - сказано в нем.

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Таким образом, закрыт общий доступ ко всем ранее опубликованных решениям судов по делу о взрывах на арсенале в Ичне.

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Напомним, 9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

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Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").