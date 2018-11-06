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 Прокуратура засекретила все решения судов по делу о взрывах под Ичней. ДОКУМЕНТ

Прокуратура засекретила все решения судов по делу о взрывах на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом говорится в ответе Военной прокуратуры на запрос журналистов.

"Прокурором в уголовном производстве... вынесено постановление о применении мер безопасности в рамках указанного уголовного производства в виде необнародования текстов судебных решений (определений)", - сказано в нем.

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Прокуратура засекретила все решения судов по делу о взрывах под Ичней 01

Таким образом, закрыт общий доступ ко всем ранее опубликованных решениям судов по делу о взрывах на арсенале в Ичне.

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Напомним, 9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

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Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

Источник: https://censor.net.ua/n3095302
 
 
 Топ комментарии
 
Краще б вони засекретили сам склад до вибухів...
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У нас дела на чиновников охраняют круче, чем военные склады Прокуратура засекретила все решения судов по делу о взрывах под Ичней - Цензор.НЕТ 1797
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Правильно, а то будка расшатается и путен нападьот, давайте лучше все обсуждать томос.
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Краще б вони засекретили сам склад до вибухів...
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Шо так много украли. а потом оставшееся на воздух бабахнули?
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После выборов - рассекретим!
Сядут усе!
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если не здрыснут Прокуратура засекретила всі рішення судів у справі про вибухи під Ічнею - Цензор.НЕТ 8800
и некоторые снова не заголосуют вадинтур Прокуратура засекретила всі рішення судів у справі про вибухи під Ічнею - Цензор.НЕТ 2590
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И снова очарованных ждут некислые разочарования.
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ну и нормально. Это по новому, по безальтернативно мыролюбному. Это реформа как минимум.
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У нас дела на чиновников охраняют круче, чем военные склады
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так в результате расследования на самих себя же и вышли.
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Правильно, а то будка расшатается и путен нападьот, давайте лучше все обсуждать томос.
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3-го листопада відбулося свято в Республіці Панама. Якось тихо для нас. Але ми всі пам'ятаємо що наш головноторгуючий відкривав там рахунки в самі важки часи війни і ховає вкрадені українські гроші саме в Панамі. Хочу побажати, щоб після зміни режиму всі ці гроші повернулись в Україну і почали працювати для народу, ну а барига поїхав у в'язницю на довічне ув'язнення разом зі своїм оточенням. Слава Україні!!!
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не только у вальцмана там баблишко. Еще паша лазарь в свое время прикупил себе паспорток этой дивной маленькой но теплой страны. Как говорят там для безальтернативных реформаторов соей намазано.
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а че, удобно! воруй, мухлюй, засекречивай. Все ради нашей безопасности! Слава, слава петру, славимо його!
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згадався старий анегдот

- у Верховну Раду внесли законопроект з однією статею - "не кради", на даний момент народні депутати працюють над поправками
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После взрывов кто то из военных рассказывал что там хранятся боеприпасы уже списанные на утилизацию. Может деньги за утилизацию уже "освоили",может даже и завод" построили".
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виновних конечно же не найдут. Пятый склад взлетел уже в воздух.
Осталось еще два. Совсем чуть-чуть.
Верной дорогой идете, торговые партнеры! Быть вам вскоре героями рассии.
Если раньше на каштанах не подвесят.
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Не засекретили, а обмежили доступ, якщо хтось знайде ці дані та опублікує, то не нестиме ніякої відповідальності.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура засекретила все решения судов по делу о взрывах под Ичней. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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