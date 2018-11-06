 Утром СБУ ввалилась в офис. Пять человек проводят обыск. Ищут доказательства сепаратистской деятельности матери Бережной, - Кильчицкая

6 ноября утром в офис юриста и бывшей заместителя главы Киевской городской государственной администрации Ирэны Кильчицкой с обыском пришли сотрудники Службы безопасности Украины, сообщила изданию "ГОРДОН" Кильчицкая, передает Цензор.НЕТ.

"Этот офис используется только для детей. Я сняла его во время Революции Достоинства, потому что он находится возле самой школы. Я и мои помощники здесь занимаемся расписанием детей. Никаким бизнесом тут не занимаются. Сегодня утром СБУ ввалилась в офис. Пять человек проводят обыск. Они никого не впускают и не выпускают", – рассказала Кильчицкая.

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По ее словам сотрудники спецслужб ищут доказательства сепаратистской деятельности матери погибшей в автомобильной катастрофе бывшего нардепа Ирины Бережной.

"Они считают, что Елена Бережная – мама погибшей Ирины Бережной (она была моей подругой) занимается тут сепаратистской деятельностью. Мама Бережной судится в Венском суде за права на ребенка Ирины. В этом офисе она составляет и отправляет в суд заявления, переводы документов и так далее. В СБУ считают, что это ее офис, и что она тут занимается сепаратистской деятельностью, что тут есть оружие, антиукраинская литература и инструкции по смене государственного строя Украины", – отметила юрист.

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