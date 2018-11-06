EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 За рубежом
  404  18
Все про:космос (572) Рогозин (204) Роскосмос (33) Луна (10)

 Россия планирует изучать Луну с помощью роботов-аватаров, - Рогозин

Россия планирует создать на поверхности Луны долгосрочную посещаемую базу и изучать естественный спутник Земли с помощью роботов-аватаров.

Такими планами поделился глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МК.

Также смотрите: "Роскосмос" показал, как упал "Союз". ВИДЕО камер наблюдения

Он  сообщил, что речь идет о создании долгосрочной базы, не обитаемой, но посещаемой. По его словам, подразумевается переход на "роботизированные системы" или так называемые аватары, которые будут выполнять задачи на поверхности Луны.

Рогозин добавил, что по своим масштабам и ответственности лунная программа России превзойдет американскую в 60-е и 70-е годы прошлого века.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запуск "Союза" отказались страховать второй раз за месяц

Правда глава ведомства не смог обозначить сроки реализации программы. Первая высадка российского космонавта на поверхность Луны запланирована на 2030-й год.

Ранее сообщалось, что страховые компании не подали ни одной заявки на тендер, организованный Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры РФ.

Напомним, 11 октября с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10". На борту направлялись к МКС космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг (для него это был бы первый полет в космос). Однако во время полета ракеты "Союз" произошла авария носителя, после чего экипаж в спускаемой капсуле приземлился в степи Казахстана.

Как стало известно "КоммерсантЪ", основная часть экспертов, задействованных в расследовании ЧП с "Союзом-ФГ", убеждена в том, что причиной аварии стала механическая неполадка, допущенная в ходе стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Байконур.

Источник: https://censor.net.ua/n3095300
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сміх заважає мені щось з приводу прокоментувати😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
 показать весь комментарий
 
 
Це помічники аватарів, а самі аватари у державній думі росії
 показать весь комментарий
 
От де він таку траву бере? З хімкою, стопудово!
 показать весь комментарий
 
 
Аватары ну ну это наверное ОРЛДОшники будут зуб даю...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
как то мелко и не грандиозно, петя вон на марс грозился шоколадку закинуть, шоб яблони цвели
 показать весь комментарий
 
Какэто? Какэто? Вотку на Луну нельзя - нет пунктов приема стеклотары
 показать весь комментарий
 
 
Гавно вапрос. Главное шоб у аватара палка в жопе была достаточной длины.
 показать весь комментарий
 
 
Так сам Рогозін є аватаром. От його туди треба відрядити навічно.
 показать весь комментарий
 
 
Так ведь уже нечем. Разве шо Илон Маск подбросит. Россия планирует изучать Луну с помощью роботов-аватаров, - Рогозин - Цензор.НЕТ 5386
 показать весь комментарий
 
 
Дебілізм крокує по паРаші семимильними кроками. Ви, ідіоти, краще вивчіть свою територію, яку засрали по саму ритицю. Правильно хтось казав, що "кацапи живуть в лайні і ненавидять тих, хто в ньому не живе".
 показать весь комментарий
 
Так Роися населена аватарами.
Проблема только в том, шо доставить их на Луну нечем - не летают больше ракеты на Роисе.
 показать весь комментарий
 
Діду, чули,- москалі на місяць полетіли! - Всі?
 показать весь комментарий
 
 
Да. И ракетоноситель на экологически чистом боярышнике
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия планирует изучать Луну с помощью роботов-аватаров, - Рогозин
 
 
 
 
 
 вверх