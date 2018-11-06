 Расследование убийства Гандзюк не является засекреченным, речь идет о тайне следствия, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського" заявил руководитель аппарата Службы безопасности Украины Игорь Гуськов.
"Есть неудачное высказывание одного из общественно-политических деятелей, который применил термин "засекречено". Нет никакой секретности в этом деле. Есть требования Уголовного процессуального кодекса, прежде всего это статья 222, которая определяет порядок, рамки и способ разглашения данных досудебного производства. Следователь, который осуществляет досудебное расследование, принимает решение, есть ли необходимость сообщить какую-то информацию о ходе следствия, и определяет объемы. Поэтому речь идет о тайне следствия, а не засекречивании", - пояснил он.
В то же время Гуськов отказался ответить на вопрос, есть ли у СБУ подозреваемые в заказе нападения.
Он также не озвучил версии в деле об убийстве Гандзюк, пообещав сразу сообщить общественности о результатах расследования, как только будет такая возможность.
"Мы будем информировать общественность о ходе следствия, если это не будет мешать проведению расследования", - сказал руководитель аппарата СБУ.
Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.
6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".
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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
Офіційна причина смерті: поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини.
Катю вбили
Її замовники живі.
І ми знаємо хто це.
Катя теж знала, хто її замовив і врешті вбив.
І ми не про п'ятьох екс-бійців УДА. Це лише виконавці.
Ми знаємо хто, коли і скільки їм заплатив.
Ми знаємо увесь ланцюг від виконавців, організаторів, посередників до замовників.
Ми знаємо за що саме її вбили.
У МВС та ГПУ все теж знають. Знають майже три місяці і нічого не роблять.
Знають, але покривають.
Знають, але домовляються.
Знають і стають на один рівень з вбивцями.
Знають і вбивають.
Посередник між виконавцями злочину та замовником - Ігор Павловський. Раніше судимий. Кличка «Собака».
Дуже любить розповідати про своє кримінальне минуле.
Павловський - колишній офіційний помічник депутата від Партії Регіонів Самойленка. Колишній неофіційний помічник депутата від Партії регіонів Журавка. Журавко зараз в ДНР. Павловський - офіційний помічник народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука. Паламарачук - вічний смотрящий по темам МВС в Херсонській області.
Банда Торбіна останні пів року до нападу працювала на Павловського, виконувала його доручення. Саме Павловський передавав грошові кошти за вбивство Каті керівнику групи виконавців - Торбіну.
Ігор Павловський передав гроші від Замовника.
Так, ми знаємо, хто дав кошти Павловському.
І ми знаємо, що Павловський був готовий здавати Замовника.
Відразу після арешту банди виконавців, Павловський чекав зі своїм адвокатом на арешт. Але арештовувати вищі ланки замовних вбивств не в традиіях нашого МВС та ГПУ. Павловський домовився.
Павловський на свободі.
Павловський фігурує у справі.
Павловський - посередник між виконавцями та замовником.
Павловський відповість за злочин і здасть Замовника.
Чому? Тому що в нього та силовиків немає вибору.
Бо інашке діяти почнемо ми.
За нашу Катю. (с)