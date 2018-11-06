 Расследование убийства Гандзюк не является засекреченным, речь идет о тайне следствия, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського" заявил руководитель аппарата Службы безопасности Украины Игорь Гуськов.

"Есть неудачное высказывание одного из общественно-политических деятелей, который применил термин "засекречено". Нет никакой секретности в этом деле. Есть требования Уголовного процессуального кодекса, прежде всего это статья 222, которая определяет порядок, рамки и способ разглашения данных досудебного производства. Следователь, который осуществляет досудебное расследование, принимает решение, есть ли необходимость сообщить какую-то информацию о ходе следствия, и определяет объемы. Поэтому речь идет о тайне следствия, а не засекречивании", - пояснил он.

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В то же время Гуськов отказался ответить на вопрос, есть ли у СБУ подозреваемые в заказе нападения.

Он также не озвучил версии в деле об убийстве Гандзюк, пообещав сразу сообщить общественности о результатах расследования, как только будет такая возможность.

"Мы будем информировать общественность о ходе следствия, если это не будет мешать проведению расследования", - сказал руководитель аппарата СБУ.

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Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице.

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