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 Суд вызывает Януковича на заседание для последнего слова

Оболонский районный суд Киева вызывает бывшего президента Виктора Януковича на заседание для оглашения последнего слова 19 ноября.

Об этом говорится в повестке, опубликованной 6 ноября в официальной правительственной газете "Урядовый курьер", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Отмечается, что уважительными причинами неявки будут считаться: содержание под стражей Януковича, отсутствие его по месту жительства вследствие командировки или путешествия, смерть его родственников или тяжелая болезнь.

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Также препятствием для прибытия в суд могут быть обстоятельства непреодолимой силы (эпидемия, военные события, стихийные бедствия и т. д.).

При этом в повестке отмечается, что Януковичу разрешено участвовать в суде по видеоконференцсвязи.

Напомним, 30 октября суд завершил дебаты по делу Януковича о госизмене. 19 ноября суд намерен заслушать последнее слово обвиняемого.

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Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины. Прокуроры просят назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3095296
 
 
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заочні судові ухвали це добре, а як овочеві) схеми в Україні?!
досі працюють? Суд вызывает Януковича на заседание для последнего слова - Цензор.НЕТ 9257
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да конечно. они превратились в потужную мыролюбную реформу и местами в роттердам +
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Януковощ срочно собрал чемодан и был замечен в мацкве в очереди на Киевском вокзале, покупал плацкартный боковой у туалета на Киев.
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Витек Овощ молодец, поднялся из опушенного петуха в петушиного пахана😂
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Давно не слушали тупого овоща о поддержке страусов, люстрации внука, обстрелянных машинах и пр. пурге😁
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у витька теперь есть право сделать демократичный выбор - дать последнее слово по скайпу . вайберу или ватсапу, но скорее всего он предпочтет катс ап
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Непонятно почему якуневича боится ехать в Украину,ведь никого из рыговской шоблы не посадили в тюрьму
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Зрозуміло, що янукович отримає свій термін ув'язнення, який не збирається відбувати.
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Ну так знай, что проживешь ты ровно столько, сколько потребуется тебя с парохода снять и довести до ближайшей стенки! Да и то под строжайшим караулом, чтоб тебя не разорвали по дороге! Ты, брат, большую память о себе оставил. (с) Бег
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Клоуны. Вам, плебеи ничего не светит, не достанется и гривны от имущества Януковича. Сосите ... граждане Украины!
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