 Суд вызывает Януковича на заседание для последнего слова

Об этом говорится в повестке, опубликованной 6 ноября в официальной правительственной газете "Урядовый курьер", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Отмечается, что уважительными причинами неявки будут считаться: содержание под стражей Януковича, отсутствие его по месту жительства вследствие командировки или путешествия, смерть его родственников или тяжелая болезнь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если суд признает Януковича виновным, то все его имущество будет конфисковано, - Луценко

Также препятствием для прибытия в суд могут быть обстоятельства непреодолимой силы (эпидемия, военные события, стихийные бедствия и т. д.).

При этом в повестке отмечается, что Януковичу разрешено участвовать в суде по видеоконференцсвязи.

Напомним, 30 октября суд завершил дебаты по делу Януковича о госизмене. 19 ноября суд намерен заслушать последнее слово обвиняемого.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Кто хочет, ищет возможности, кто не хочет - причины", - судья Девятко дал Януковичу последний шанс выступить в суде

Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины. Прокуроры просят назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.