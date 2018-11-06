 В Кабмине объяснили субсидиантам, как платить за коммуналку, если в платежке отсутствует размер помощи

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает правительственный сайт Тeplo.gov.ua.

По данным ведомства, задержки в основном возникают из-за несвоевременного представления местными органами информации о составе зарегистрированных лиц, перечень жилищно-коммунальных услуг и тарифы в городе.

"Если управление социальной защиты населения приняло у семьи документы на оформление правительственной скидки в оплате жилищно-коммунальных услуг, субсидия ему будет обязательно назначена с момента оформления заявления, и соответственно будет произведен перерасчет с месяца назначения жилищной субсидии .

Поэтому, если в ноябре платежка за газ или тепло поступит без отображения субсидии, помощь от государства будет начислена и ее размер можно будет увидеть в реестре субсидиантов - на сайте subsidii.ioc.gov.ua.

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В случае отсутствия в платежке размера помощи, субсидиантам рекомендуется платить свой обязательный платеж, тот который им было рассчитан до оплаты за воду, свет и газ в сентябре этого года", - сказано в сообщении.

Напомним, правительство максимально упростило процесс оформления жилищных субсидий для людей, переложив значительную часть работы по сбору соответствующей информации на управление социальной защиты населения.

Семьям, для получения правительственной скидки на оплату коммунальных услуг, достаточно подать только заявление и декларацию о доходах, в которой нужно указывать только виды доходов, информация о которых отсутствует в пенсионной и налоговой базе данных. Сам размер выплат социальные службы берут из баз данных - как собственной, если это касается социальных выплат, так и фискальной службы, Пенсионного фонда, вузов, училищ и тому подобное.

Никаких дополнительных бумаг, касающихся состава семьи, объема и стоимости жилищно-коммунальных услуг, в общем случае, людям тоже не нужно добавлять или доносить. Сведения, необходимые для назначения субсидии, поступающие управлением социальной защиты непосредственно от организаций, предоставляющих услуги. Например, о составе зарегистрированных лиц, площади квартиры, размере квартплаты - от ЖЭКов или других уполномоченных органов местного самоуправления; о стоимости электроэнергии - от облэнерго, газа - от облгазов, отопление - предприятий теплокоммунэнерго. Однако, часто такая информация поступает несвоевременно, что задерживает процесс информирования населения о назначении субсидий.