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Все про:ВР (22410) граница (3109) переименования (456) сельское хозяйство (222) разминирование (243)

 Рада сегодня рассмотрит законопроекты о противоминной деятельности, обустройстве границы, частных детективах и семейных фермерских хозяйствах

Верховная Рада 6 ноября планирует принять за основу законопроект о противоминной деятельности.

Об этом говорится в повестке дня заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Первым блоком во вторник парламентарии собираются рассмотреть вопросы национальной безопасности и обороны. В частности, запланировано рассмотрение четырех депутатских законопроектов по гуманитарному разминированию Донбасса. Среди них – проект №9080-1 "О противоминной деятельности в Украине", над которым работали в том числе первый вице-спикер Ирина Геращенко и глава постоянной делегации ВР в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз. Профильный комитет рекомендует Раде принять его за основу, отклонив при этом остальные законопроекты.

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После этого Рада намерена рассмотреть в первом чтении доработанный законопроект 8361 "О прилегающей зоне Украины", принятие которого позволит расширить контролируемую территорию на море на 12 морских миль, что положительно повлияет на безопасную ситуацию в регионе и обеспечение экономического суверенитета Украины.

В этом же блоке планируется рассмотрение правительственного проекта закона 6777 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно инженерно-технического обустройства и содержания государственной границы".

Далее Рада планирует принять ряд аграрных законопроектов. Так, в первом чтении ВР намерена поддержать правительственный законопроект 4611 "О требованиях к предметам и материалам, контактирующим с пищевыми продуктами".

В то же время второе чтение должен пройти проект закона №7060 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по стимулированию создания и развития семейных фермерских хозяйств и пресечению коррупционных злоупотреблений в сфере распоряжения землями государственной и коммунальной собственности", принятый за основу 22 мая 2018 года.

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Также для повторного рассмотрения с предложениями Президента Украины в парламент вносится закон "О частной детективной (розыскной) деятельности" (№3726). Депутаты приняли его 13 апреля 2018 года, однако 7 июня глава государства ветировал его. При этом отмечалось, что в законе сформирован перечень разрешенных видов частных детективных услуг без учета требований ряда законодательных актов Украины.

Отдельными блоками ВР рассмотрит ряд проектов постановлений о переименовании населенных пунктов Ивано-Франковской, Черкасской, Киевской и Харьковской областей, а также об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой и Луганской областей.

Источник: https://censor.net.ua/n3095292
 
 
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На разминирование отправить депутатов с семьями.
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Парубій нахвалявся на початку сесії зайнятись зняттям недоторканості. І шо? Тріпло ляпає язиком і всьо.
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Да он ручная карманная макака Банковой. Оно же само НИЧЕГО не решает.
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...частных детективах и семейных фермерских хозяйствах...натякають що скоро прийдуть "комсомольці" дерева та худобу рахувати (поки що) ...а далі ...
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справка то оказывается не простая была - заговоренная
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есть мнение, что этому составу лучше уже ничем не заниматся, толку от их трудов нет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада сегодня рассмотрит законопроекты о противоминной деятельности, обустройстве границы, частных детективах и семейных фермерских хозяйствах
 
 
 
 
 
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