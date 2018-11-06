 Суд выпустил банду воров автомобилей под ничтожный залог, - Аброськин. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
"Мы месяцами документируем автоугонщиков автомобилей премиум-класса. Стараемся задерживать их с поличным, потому что наши суды к этим преступникам очень благосклонны - не знаю почему именно к ним, но действительно, денег у них очень много", - написал он.
Аброськин напомнил, что последнюю группу злоумышленники были взяты с поличным – с погоней, за кражу джипа "Лексус".
"А что по итогам? Святошинский суд и до 334 тысяч гривен залога за каждого из троих: Авдеенко - арест с правом внесения залога 264000 грн, Корень - арест с правом внесения залога 264000 грн, Григорян - арест с правом внесения залога 334000 грн.", - подчеркнул он.
"И мы снова в начале нашего непрерывного забега", - резюмировал Аброськин.
Клан Митників: розкішне життя четвірки топ-податківців
https://youtu.be/wmQSllcfEBQ
Зато если им попадается патриот-доброволец, активист-майдановец, то тут гниды впиваются в человека по-полной.
Сразу видно, кто для них социально близок, а кто для них враг.
рукдело. Увижу - убьюнах.
Сын Авакова купил квартиру в небоскребе с бассейном на крыше.
Как указано в документе, речь идет об апартаментах на 19 этаже 33-этажного небоскреба. Находится он по адресу бульвар Леси Украинки 7В. Как известно, это модный жилой комплекс Jack House (проект Taryan Group, основателем которой является Артур Мхитарян), открытие которого состоялось 2 октября.
влада в повній мірі взяла курс на знищення судової системи як такої...плебсу кинули кістку, прокоментували (ах суддів всіх на плаю) й ніхто ж не буде вникати...електорат "ввіжить" від радості (дали можливість в лайно суддю) пикою вмочити...
й от під такий шквал оплесків хорониться будь яка повага в людей до суддів...що відповідно й треба "властьімущім"...вони так знищи міліцію,так знищили прокуратуру...
а народ все рукоплеще...замість 150 гнівних дописів, цей час би потратили на прочитання законодавства...поки будем на рівні "
аброськінбабка сказала" доти й будуть такі у владі...
шас прям як порохобот скажу - з себе треба почати...головою думати а не ****ою
И только участковые менты с операми последний хрен без соли догрызают.
Честь і слава суддям Святошинського району!......😋😋😋😋
якою зі 143 рехВОРм вона була - нагадайте.
За это тоже они бабосики гребут!!!
А как деньги зарабатывать?
Если делать все по справедливости, то придется жить на одну зарплату...