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 Суд выпустил банду воров автомобилей под ничтожный залог, - Аброськин. ФОТО

Святошинский районный суд г. Киева принял решение об аресте с правом внесения залога участников преступной группировки, угонявшей элитные автомобили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Мы месяцами документируем автоугонщиков автомобилей премиум-класса. Стараемся задерживать их с поличным, потому что наши суды к этим преступникам очень благосклонны - не знаю почему именно к ним, но действительно, денег у них очень много", - написал он.

Аброськин напомнил, что последнюю группу злоумышленники были взяты с поличным – с погоней, за кражу джипа "Лексус".

Суд выпустил банду воров автомобилей под ничтожный залог, - Аброськин 01
Фото: Аброськин/Facebook

Читайте на "Цензор.НЕТ": По сравнению с 2016 годом количество угонов сократилось вдвое - 5 тысяч за девять месяцев, - Аброськин

"А что по итогам? Святошинский суд и до 334 тысяч гривен залога за каждого из троих: Авдеенко - арест с правом внесения залога 264000 грн, Корень - арест с правом внесения залога 264000 грн, Григорян - арест с правом внесения залога 334000 грн.", - подчеркнул он.

"И мы снова в начале нашего непрерывного забега", - резюмировал Аброськин.

Суд выпустил банду воров автомобилей под ничтожный залог, - Аброськин 02

Источник: https://censor.net.ua/n3095291
 
   
 Топ комментарии
 
Наши суды удивительно гуманны к уголовникам, взяточникам и сепаратистам.
Зато если им попадается патриот-доброволец, активист-майдановец, то тут гниды впиваются в человека по-полной.
Сразу видно, кто для них социально близок, а кто для них враг.
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Глядя на наши суды понимаешь,что Чикатило посадили и расстреляли потому что у него не было денег!
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єто и есть 144 успешная реформа пети
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Что менты, что прокуроры, что суды...Все вы упыри повязаны - СИСТЕМА коррупционная.
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Таможню забыл...
Клан Митників: розкішне життя четвірки топ-податківців

https://youtu.be/wmQSllcfEBQ
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тогда ещё и сбушники от Демчины, налоговики.....
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Система, яка служить банді на чолі з парашенком
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Уже ничего не удивляет. С петькиними реформами уже давно все ясно. Хотя петькиноботы постоянно доказывают, что петька не виноват, т.к. он ни за что не отвечает. Это все плохие чиновники.
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Вот вот.В 1905 году Гапон тоже повёл рабочих на дворцовую площадь:мол министры-капиталисты обманывают царя батюшку.Это кончилось расстрелом и первой революцией.
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"Замовники" авто звичайно відпустили "виконавців" на...поруки інших "замовників".
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Наши суды удивительно гуманны к уголовникам, взяточникам и сепаратистам.
Зато если им попадается патриот-доброволец, активист-майдановец, то тут гниды впиваются в человека по-полной.
Сразу видно, кто для них социально близок, а кто для них враг.
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Я думаю всё проще: не будет денег, сядет и уголовник и взяточник, будут - и активист пойдёт под домашний арест или на условное.
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Утром деньги - вечером стулья, вечером деньги - утром стулья. Чисто подработка на дом.
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Амброськи не потрібно скиглити. Така вся система ви мусора перші злочинці на чолі з сабаковим.
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Глядя на наши суды понимаешь,что Чикатило посадили и расстреляли потому что у него не было денег!
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Только "очищение" странное какое-то...
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Всё для него и его ОПГ коррупционеров. Жыты па новаму. Своим ВСЁ, остальным Законы.
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И не говори. У меня под дверью снова насрано. Не иначе, шоколадного рехворматора рук дело. Увижу - убьюнах.
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Кацапе, в Україні під дверима НЕ СРУТЬ ! Немає в нас такого роду "помсти". Це виключно ВАШЕ, кацапське, от так ви і палитесь, на повному незнанні України.
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Пока в Україні не перевелись дэбилы вроде тебя, тут, к сожалению, даже в интернете срут и срать, повидимому, долго еще будут.
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Зверніть увагу, кацап підтримує пріпіздєнта! Багато про що говорить.
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Кого должны бояться судьи при вынесении подобных решений за которе им жирно забашляли? Их кто то наказывает? Казнит? Отстраняет с увольнением? Садит на кичу? Отстреливает? Нет нет и нет!!! Так ПОЧЕМУ они должны перестать решать свои финансовые вопросы блягодаря подобным делам???? А сотрясания воздуха разными должностными лицами и инетными писателями они как нибудь переживут)))
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К журналистам у них уже даааавно иммунитет и пофигизм. И вот супермаркету по продаже уголовных дел ГПУ под управлением комсомольца приспособленца Луценка можно же за бабло дела валить.
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Не у всех пофигизм! Вот, сынок министра МВД, сильно переживал, наверное, после "рюкзаковых" событий. Потому, сменил обстановку!
Сын Авакова купил квартиру в небоскребе с бассейном на крыше.

Как указано в документе, речь идет об апартаментах на 19 этаже 33-этажного небоскреба. Находится он по адресу бульвар Леси Украинки 7В. Как известно, это модный жилой комплекс Jack House (проект Taryan Group, основателем которой является Артур Мхитарян), открытие которого состоялось 2 октября.
Суд выпустил банду воров автомобилей под ничтожный залог, - Аброськин - Цензор.НЕТ 7286
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Просто интересно, это он сколько рюкзаков продал? Суд випустив банду викрадачів автомобілів під мізерну заставу, - Аброськін - Цензор.НЕТ 801
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без этой покупки пукин бы наверняка напал..100%..
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Надо бы проверить машины судей, проявивших такую исключительную гуманность к ворам. Вдруг воры и им по дешевке "доставали".
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КПК встановлює такі вимоги...- питання ставити потрібно до "законотворця" - до ВРУ, чому ще діє КПК ім. Портнова!!!
влада в повній мірі взяла курс на знищення судової системи як такої...плебсу кинули кістку, прокоментували (ах суддів всіх на плаю) й ніхто ж не буде вникати...електорат "ввіжить" від радості (дали можливість в лайно суддю) пикою вмочити...
й от під такий шквал оплесків хорониться будь яка повага в людей до суддів...що відповідно й треба "властьімущім"...вони так знищи міліцію,так знищили прокуратуру...
а народ все рукоплеще...замість 150 гнівних дописів, цей час би потратили на прочитання законодавства...поки будем на рівні "аброськін бабка сказала" доти й будуть такі у владі...
шас прям як порохобот скажу - з себе треба почати...головою думати а не ****ою
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Походу, в демпинговой войне прокурорских и судейских уверенно ведут судейские. Оно и понятно: их крючкотворство определенно менее затратно.
И только участковые менты с операми последний хрен без соли догрызают.
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Потому что на Майдане нужно было приходить домой к судьям,а не только к Януковичу и Пшонке
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І чого було б так хвилюватися? Порядні люди на Бентлі в булочну за хлібом не їздять. І суд звільнив не автозлодіїв, а сучасних Робін Гудів...
Честь і слава суддям Святошинського району!......😋😋😋😋
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Банда суддів випустила банду автозлодіїв...
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автомобилями должок вернут, не сразу. так в рассрочку
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рехВОРмований поросям за бабло суд хулє.
якою зі 143 рехВОРм вона була - нагадайте. Суд випустив банду викрадачів автомобілів під мізерну заставу, - Аброськін - Цензор.НЕТ 735
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Честно говоря, в этих громких заголовках типа "суд выпустил" не хватает ещё фразы "до суда". Суд ведь не отпустил их на все четыре стороны и не оправдал или освободил от ответственности, правильно? Потому что звучит так, как будто суд можно купить за некий выкуп под названием "залог". Насколько я понимаю, если они не явятся на суд, то они будут числиться в бегах и всё такое. Разве это не общая практика для мировой системы в том числе?
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Может Вы и правы! Но это Украина! Они будут "числиться" в бегах , спокойно живя, развлекаясь и воруя в Киеве! Копейки залога государству, энная сумма судьям и дальнейшая стрижка овец !
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Ещё раз повторяю - нужен сайт по типу Миротворец, только для коррупционеров и казнокрады, для оборотней в погонах и мантиях и в момент Третьего Майдана их покарать безжалостной но справедливой рукой народа. Нужен сайт для врагов народа!
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Пане Аброськін, Ви , вибачте за таке слово- ЛОХ.
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Только мне кажется, что судьи не просто продажные, а умышленно и целенаправленно занимаются саботажем?
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Так САБОТАЖ тоже создают не на почве альтруизма!
За это тоже они бабосики гребут!!!
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Виновата ВРада! Они главные в парламентской стране! Могли бы уже внести изменения в законы отменяющие домашний арест маньякам плескающихся кислотой!
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Ну вы блин даёте!
А как деньги зарабатывать?
Если делать все по справедливости, то придется жить на одну зарплату...
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с такими реформами и Аброськина скоро угонят Суд випустив банду викрадачів автомобілів під мізерну заставу, - Аброськін - Цензор.НЕТ 2553
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд выпустил банду воров автомобилей под ничтожный залог, - Аброськин. ФОТО
 
 
 
 
 
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