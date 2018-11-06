 В июле в рамках учений спецназ ВСУ беспрепятственно проник на территорию арсенала возле Ични, установил "закладку" и спокойно покинул территорию части, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Оборона арсенала в Ичне: доклад начальнику Генштаба о проникновении на базу спецназа ВСУ:

"В воинской части А1479 при проведении тактико строевого занятия по теме "Организация охраны и обороны объектов. Противодействие диверсионно-разведывательным группам" 4 июля 2018 г. в 11:30 трактористом, совершавший вспашку контрольно-следовой полосы охранного периметра воинской части А1479 и часовым усиления, были обнаружены следы на КСП.

При изучении следов на КСП обнаружили повреждения внешней и внутренней ограды, о чем было сообщено по команде.

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Дежурным воинской части А1479 были направлены две резервные группы. Одна группа усиления заблокировала проход, другая выдвинулась по следам на техническую территорию военной части А1479, с целью догнать нарушителя. Во время преследования группа усиления, двигаясь по следу нарушителя, прибыла на площадку хранения боеприпасов №171, где и обнаружила неизвестную коробку черного цвета, закутанную прозрачным скотчем, с напечатанной на принтере надписью "ГЕКСОГЕН" - в дальнейшем "закладка".

Характер обнаруженных на охранном периметре следов указывал на то, что был один человек, вышедший из технической территории воинской части в том же направлении.

Когда это все стало известно, командиром воинской части А1479 было принято решение о проведении прочесывания технической территории силами личного состава воинской части, и направления резервной группы вместе с личным составом группы спецназовцев ВСП на проверку внешней стороны охранного периметра. Резервной группой вместе с личным составом группы спецназовцев ВСП на расстоянии 50 м от запрещенной зоны были обнаружены следы пунктов наблюдения.

При тщательной проверке технической территории других следов нарушителей выявлено не было", - обнародовал Бутусов.

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"Какие выводы можно сделать из этого отчета? Даже наличие двойного ограждения и постов охраны периметра, при отсутствии охранной сигнализации и видеонаблюдения не позволило заметить проникновение на арсенал. Следы проникновения были обнаружены поздно, когда не только была установлена ​​закладка, но и диверсионная группа покинула место событий. Конечно, за период июль-октябрь установить видеонаблюдение и сигнализацию не успели, поэтому предпосылки для атаки противника остались", - акцентировал журналист.

"Контроль и управление мерами безопасности на арсенале в Ичне в 2018 году - цитата из доклада начальнику Генштаба Муженко В.М .:

"Предоставлены 3 распоряжения начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины;

4 распоряжения первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

подготовлены 7 докладов по результатам работы начальника Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины и предоставлены указания к руководству.

Личным составом Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины проведена работа по проверке состояния живучести, службы войск и взрывопожаробезопасности воинской части А1479 (г.Ичня, Черниговская обл.) в 2018 году:

офицерами службы войск Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины 5 раз - с 12.03.18, 04.04.18, с 02.07.18, 06.07.18 и 24.07.18;

офицерами управления пожарной безопасности Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины и территориальными отделами пожарной безопасности ОК оказания помощи - с мая по сентябрь 2018 года - постоянно;

рабочей группой управления обеспечения живучести Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил в июне 2018 г. и спланировано в октябре 2018 г." - опубликовал Бутусов.