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 В июле в рамках учений спецназ ВСУ беспрепятственно проник на территорию арсенала возле Ични, установил "закладку" и спокойно покинул территорию части, - Бутусов

В начале июля 2018 года в рамках учений спецназ ВСУ беспрепятственно проник на территорию арсенала возле Ични, установил условную закладку и смог также беспрепятственно покинуть территорию воинской части. Следы проникновения военнослужащими воинской части были обнаружены поздно, когда условная диверсия уже была совершена. Вместе с тем, на арсенале постоянно проходили проверки по пожаробезопасности и службы войск.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Оборона арсенала в Ичне: доклад начальнику Генштаба о проникновении на базу спецназа ВСУ:

"В воинской части А1479 при проведении тактико строевого занятия по теме "Организация охраны и обороны объектов. Противодействие диверсионно-разведывательным группам" 4 июля 2018 г. в 11:30 трактористом, совершавший вспашку контрольно-следовой полосы охранного периметра воинской части А1479 и часовым усиления, были обнаружены следы на КСП.

При изучении следов на КСП обнаружили повреждения внешней и внутренней ограды, о чем было сообщено по команде.

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Дежурным воинской части А1479 были направлены две резервные группы. Одна группа усиления заблокировала проход, другая выдвинулась по следам на техническую территорию военной части А1479, с целью догнать нарушителя. Во время преследования группа усиления, двигаясь по следу нарушителя, прибыла на площадку хранения боеприпасов №171, где и обнаружила неизвестную коробку черного цвета, закутанную прозрачным скотчем, с напечатанной на принтере надписью "ГЕКСОГЕН" - в дальнейшем "закладка".

Характер обнаруженных на охранном периметре следов указывал на то, что был один человек, вышедший из технической территории воинской части в том же направлении.

Когда это все стало известно, командиром воинской части А1479 было принято решение о проведении прочесывания технической территории силами личного состава воинской части, и направления резервной группы вместе с личным составом группы спецназовцев ВСП на проверку внешней стороны охранного периметра. Резервной группой вместе с личным составом группы спецназовцев ВСП на расстоянии 50 м от запрещенной зоны были обнаружены следы пунктов наблюдения.

При тщательной проверке технической территории других следов нарушителей выявлено не было", - обнародовал Бутусов.

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"Какие выводы можно сделать из этого отчета? Даже наличие двойного ограждения и постов охраны периметра, при отсутствии охранной сигнализации и видеонаблюдения не позволило заметить проникновение на арсенал. Следы проникновения были обнаружены поздно, когда не только была установлена ​​закладка, но и диверсионная группа покинула место событий. Конечно, за период июль-октябрь установить видеонаблюдение и сигнализацию не успели, поэтому предпосылки для атаки противника остались", - акцентировал журналист.

"Контроль и управление мерами безопасности на арсенале в Ичне в 2018 году - цитата из доклада начальнику Генштаба Муженко В.М .:

"Предоставлены 3 распоряжения начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины;
4 распоряжения первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
подготовлены 7 докладов по результатам работы начальника Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины и предоставлены указания к руководству.
Личным составом Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины проведена работа по проверке состояния живучести, службы войск и взрывопожаробезопасности воинской части А1479 (г.Ичня, Черниговская обл.) в 2018 году:
офицерами службы войск Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины 5 раз - с 12.03.18, 04.04.18, с 02.07.18, 06.07.18 и 24.07.18;
офицерами управления пожарной безопасности Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины и территориальными отделами пожарной безопасности ОК оказания помощи - с мая по сентябрь 2018 года - постоянно;
рабочей группой управления обеспечения живучести Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил в июне 2018 г. и спланировано в октябре 2018 г." - опубликовал Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/n3095288
 
 
 Топ комментарии
 
там на всех складах проходной двор .. любой бомж туда накласть может ..
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Вот как то так. Сейчас точно так же можно проверить и на других складах, арсеналах, пока ещё не взорванных, но уже подразворованных.
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Украинцам готовят новые космические платежки. После недавнего повышения цены на газ для населения на 23,5%, коммунальщики уже начали пересматривать тарифы на отопление и горячую воду.
Первые расчеты появились, в частности, на официальных сайтах житомирского, черниговского, ивано-франковского, харьковского и других региональных теплоэнерго. Согласно действующей процедуре, тарифы пока выставлены на общественное обсуждение. "Но это не более чем формальность: ориентировочно в течение полутора месяца их утвердят. Так что украинцы получат новые цены на коммуналку в аккурат к новому году, - пояснил "Стране" экс-министр ЖКХ и глава "Союза собственников жилья Украины" Алексей Кучеренко.
Судя по всему, подорожание будет куда более существенным, чем обещанные министром соцполитики Андреем Ревой 16%. К примеру, в Житомире намерены повысить тариф на тепло для населения на 17,1%, а в Ивано-Франковске - на 22,6% в домах со счетчиками и на 28% - без них. В небольших городах и вовсе пошел беспредел.
"Чабаны, Васильков, Шепетовка, Смела. Уже сейчас тариф на отопление там зашкаливает - до 50 грн./кв.м (для сравнения: в Киеве - 31,55 грн. - Прим. Ред.), а, к примеру, в Кривом Роге и вовсе 70 грн. И дальше будет еще дороже", - говорит Кучеренко.
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Украинцам готовят новые космические платежки. После недавнего повышения цены на газ для населения на 23,5%, коммунальщики уже начали пересматривать тарифы на отопление и горячую воду.
Первые расчеты появились, в частности, на официальных сайтах житомирского, черниговского, ивано-франковского, харьковского и других региональных теплоэнерго. Согласно действующей процедуре, тарифы пока выставлены на общественное обсуждение. "Но это не более чем формальность: ориентировочно в течение полутора месяца их утвердят. Так что украинцы получат новые цены на коммуналку в аккурат к новому году, - пояснил "Стране" экс-министр ЖКХ и глава "Союза собственников жилья Украины" Алексей Кучеренко.
Судя по всему, подорожание будет куда более существенным, чем обещанные министром соцполитики Андреем Ревой 16%. К примеру, в Житомире намерены повысить тариф на тепло для населения на 17,1%, а в Ивано-Франковске - на 22,6% в домах со счетчиками и на 28% - без них. В небольших городах и вовсе пошел беспредел.
"Чабаны, Васильков, Шепетовка, Смела. Уже сейчас тариф на отопление там зашкаливает - до 50 грн./кв.м (для сравнения: в Киеве - 31,55 грн. - Прим. Ред.), а, к примеру, в Кривом Роге и вовсе 70 грн. И дальше будет еще дороже", - говорит Кучеренко.
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Какое отношение это имеет к данной статье? Коммунальщики причастны к диверсии? Для гарячей воды нужно устанавливать бойлеры как у 90 %, а не ждать что вода будет 10 км идти от трп за копейки.
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Вот как то так. Сейчас точно так же можно проверить и на других складах, арсеналах, пока ещё не взорванных, но уже подразворованных.
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Что-то тут не так. Это были учения? Но на учениях никогда не действуют против (вместе) с находящимися на посту. Это немыслимо! Это против всех армейских правил и уставов! Явно следы спецоперации, причем успешной спецоперации руских.
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...успешная операция руских по установке МУЛЯЖА взрывного устройства...
...хоть понимаешь, что написал?
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Смотри - это только в видеоиграх все просто и понятно. В реальной жизни все не так. Поэтому в целом сама операция по уничтожению стратегического запаса бк проводилась в несколько этапов и была успешна. Вот и закладка "муляжа" вполне могла быть частью такой спецоперации. Очень все мутно и неясно с этими якобы "учениями" спецназа. В Армии такое невозможно.
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а ничего, что такие операции, если они проводятся силами ВСУ, фиксируются, причем не задним числом? есть свидетели, исполнители. Вы совсем с дуба рухнули и нас к тому же призываете?
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там на всех складах проходной двор .. любой бомж туда накласть может ..
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Треба на цих складах все міняти, хоча знайти нових та професійних військових дуже складно.
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Для старої кагорти радянського вишколу все складно, крім просрати. Бюрократи в лампасах навіть "нових" військових вимуштрують за радянськими традиціями.
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Треба платити професійним військовим нормальну зарплату. На таку йдуть, або фанати, або ті хто нбільше нічого не може знайти.
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Усі підходи до місць зберігання, напевне, треба мінувати.
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чтобы если нарушитель сунется, то весь склад сразу взорвался вместе с этим нарушителем? Логично.
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блин, ну какой спецназ???, там в лесу колючая проволока на бетонном столбике, в лучшем случае навес из шифера... вы б лучше б плотинами с АЭС начинали всерьез заниматься!!!
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"трактористом, совершавший вспашку контрольно-следовой полосы охранного периметра воинской части А1479 и часовым усиления, были обнаружены следы на КСП."

Адский треш...какой смысл в этой вспаханной полосе? Она что - мониторится ежеминутно? Ведь диверсантами не нужно много времени, чтобы заложить взрывчатку и отойти - и что, что на полосе ПОСЛЕ ВЗРЫВА обнаружат следы?
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Территория склада в Ичне 600 гектаров посреди лесопосадки.
Планировалось разместить там батальон охраны, но людям негде жить и существовать, нет жилого фонда. Нужно строить. А нужно ли, учитывая, что даже 100 охранников на 600 гектаров мало, что смогут. Единственный вариант, строить бетонные хранилища, лучше подземные, или частично подземные. Что и пытаются делать, только медленно очень...
Ну дык... денег мало.
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Ну дык теперь уже и не нада, экономия. Вопрос: а по частям или полигонам которые охраняются и находятся за пределами городов нельзя было развести? Ну чтобы диверсанты зае-сь искать и взрывать?
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Краще такі навчання було б проводити на окупованих рашистами територіх ОРДЛО, Криму та і на самій рашці також.. А заодне і добру справу зробили б...😕😕😕
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Разместить батальон охрани - стоит 100 миллионов гривень.....Потери при взриве 1 миллиард баксов.Вот и думаем стоит ли размещать батальон охрани.В советское время такие склади охраняло ТРИ караула. В советктское время - когда граница на" замке "била....Вот только видимо руководство генштаба и Полторак не умеют считать... Набрали ДИБИЛОВ в ЗСУ....ОДИН ПИАР ,а реально в войсках НИЧЕГО не поменялось....
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Після таких новин просто доставляє слухати маячню риго-соєвих холуїв про те, що Пеця і його шобла "розвивають" армію. Вірніше треба казати не розвивають, а розвалюють.
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любимый местный спорт - махать после пожара огнетушителем, по путно выделяя соединения метана и пропан-бутана У липні в рамках навчань спецпризначенці ЗСУ безперешкодно проникли на територію арсеналу біля Ічні, встановили "закладку" і спокійно покинули територію частини, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6102
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Пилять... Там не было сигнализации и камер...
У меня половина соседей камеры понатыкала выясняя, чьи коты под двери гадят. А тут - просто пздц армия...
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Ха! ))) Пьяный Коля зашел шатаясь на территорию складов насрал кучу и убрался восвояси пьяно заплетающимися ногами )))
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Так это учебные взрывы были!!! Уффф, камень сдуши.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ июле в рамках учений спецназ ВСУ беспрепятственно проник на территорию арсенала возле Ични, установил "закладку" и спокойно покинул территорию части, - Бутусов
 
 
 
 
 
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