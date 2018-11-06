 В июле в рамках учений спецназ ВСУ беспрепятственно проник на территорию арсенала возле Ични, установил "закладку" и спокойно покинул территорию части, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Оборона арсенала в Ичне: доклад начальнику Генштаба о проникновении на базу спецназа ВСУ:
"В воинской части А1479 при проведении тактико строевого занятия по теме "Организация охраны и обороны объектов. Противодействие диверсионно-разведывательным группам" 4 июля 2018 г. в 11:30 трактористом, совершавший вспашку контрольно-следовой полосы охранного периметра воинской части А1479 и часовым усиления, были обнаружены следы на КСП.
При изучении следов на КСП обнаружили повреждения внешней и внутренней ограды, о чем было сообщено по команде.
Дежурным воинской части А1479 были направлены две резервные группы. Одна группа усиления заблокировала проход, другая выдвинулась по следам на техническую территорию военной части А1479, с целью догнать нарушителя. Во время преследования группа усиления, двигаясь по следу нарушителя, прибыла на площадку хранения боеприпасов №171, где и обнаружила неизвестную коробку черного цвета, закутанную прозрачным скотчем, с напечатанной на принтере надписью "ГЕКСОГЕН" - в дальнейшем "закладка".
Характер обнаруженных на охранном периметре следов указывал на то, что был один человек, вышедший из технической территории воинской части в том же направлении.
Когда это все стало известно, командиром воинской части А1479 было принято решение о проведении прочесывания технической территории силами личного состава воинской части, и направления резервной группы вместе с личным составом группы спецназовцев ВСП на проверку внешней стороны охранного периметра. Резервной группой вместе с личным составом группы спецназовцев ВСП на расстоянии 50 м от запрещенной зоны были обнаружены следы пунктов наблюдения.
При тщательной проверке технической территории других следов нарушителей выявлено не было", - обнародовал Бутусов.
"Какие выводы можно сделать из этого отчета? Даже наличие двойного ограждения и постов охраны периметра, при отсутствии охранной сигнализации и видеонаблюдения не позволило заметить проникновение на арсенал. Следы проникновения были обнаружены поздно, когда не только была установлена закладка, но и диверсионная группа покинула место событий. Конечно, за период июль-октябрь установить видеонаблюдение и сигнализацию не успели, поэтому предпосылки для атаки противника остались", - акцентировал журналист.
"Контроль и управление мерами безопасности на арсенале в Ичне в 2018 году - цитата из доклада начальнику Генштаба Муженко В.М .:
"Предоставлены 3 распоряжения начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины;
4 распоряжения первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
подготовлены 7 докладов по результатам работы начальника Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины и предоставлены указания к руководству.
Личным составом Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины проведена работа по проверке состояния живучести, службы войск и взрывопожаробезопасности воинской части А1479 (г.Ичня, Черниговская обл.) в 2018 году:
офицерами службы войск Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины 5 раз - с 12.03.18, 04.04.18, с 02.07.18, 06.07.18 и 24.07.18;
офицерами управления пожарной безопасности Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины и территориальными отделами пожарной безопасности ОК оказания помощи - с мая по сентябрь 2018 года - постоянно;
рабочей группой управления обеспечения живучести Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил в июне 2018 г. и спланировано в октябре 2018 г." - опубликовал Бутусов.
Первые расчеты появились, в частности, на официальных сайтах житомирского, черниговского, ивано-франковского, харьковского и других региональных теплоэнерго. Согласно действующей процедуре, тарифы пока выставлены на общественное обсуждение. "Но это не более чем формальность: ориентировочно в течение полутора месяца их утвердят. Так что украинцы получат новые цены на коммуналку в аккурат к новому году, - пояснил "Стране" экс-министр ЖКХ и глава "Союза собственников жилья Украины" Алексей Кучеренко.
Судя по всему, подорожание будет куда более существенным, чем обещанные министром соцполитики Андреем Ревой 16%. К примеру, в Житомире намерены повысить тариф на тепло для населения на 17,1%, а в Ивано-Франковске - на 22,6% в домах со счетчиками и на 28% - без них. В небольших городах и вовсе пошел беспредел.
"Чабаны, Васильков, Шепетовка, Смела. Уже сейчас тариф на отопление там зашкаливает - до 50 грн./кв.м (для сравнения: в Киеве - 31,55 грн. - Прим. Ред.), а, к примеру, в Кривом Роге и вовсе 70 грн. И дальше будет еще дороже", - говорит Кучеренко.
...хоть понимаешь, что написал?
Адский треш...какой смысл в этой вспаханной полосе? Она что - мониторится ежеминутно? Ведь диверсантами не нужно много времени, чтобы заложить взрывчатку и отойти - и что, что на полосе ПОСЛЕ ВЗРЫВА обнаружат следы?
Планировалось разместить там батальон охраны, но людям негде жить и существовать, нет жилого фонда. Нужно строить. А нужно ли, учитывая, что даже 100 охранников на 600 гектаров мало, что смогут. Единственный вариант, строить бетонные хранилища, лучше подземные, или частично подземные. Что и пытаются делать, только медленно очень...
Ну дык... денег мало.
У меня половина соседей камеры понатыкала выясняя, чьи коты под двери гадят. А тут - просто
пздцармия...