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 ВККС пересмотрела решения о допуске к конкурсам в Верховный Суд и в Высший антикоррупционный суд. СПИСОК

Высшая квалификационная комиссия судей 5 ноября пересмотрела прежние решения коллегий и отказала в допуске к конкурсам в Верховный Суд и в Высший антикоррупционный суд некоторым претендентам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Высшая квалификационная комиссия судей 5 ноября пересмотрела прежние решения коллегий и отказала в допуске к конкурсам в Верховный Суд и в Высший антикоррупционный суд следующим претендентам:

  • Бутенко Майя
  • Нешик Ольга (особое мнение у члена ВККС Андрея Василенко)
  • Татьяна Гудкова
  • Кукоба Александр
  • Брезина Татьяна
  • Дудин Сергей
  • Зинченко Александр (особое мнение А. Василенко)
  • Малюк Виталий (особое мнение А. Василенко)
  • Прачук Елена (особое мнение А. Василенко)
  • Бибик Александр
  • Бондарев Эдуард
  • Кравченко Евгений (особое мнение А. Василенко)

Основными причинами отказа стали отсутствие необходимого стажа у кандидатов, в частности, у тех из них, кто имеет совокупный стаж. Возникла дискуссия, учитывать ли стаж претендентов только в качестве судьи или же и тот стаж, который был у них до того, как он стал судьей. Также, один из кандидатов не смог подтвердить стаж работы адвокатом за конкретные годы (Александр Бибик), а еще одна претендентка не предоставила действительную на момент подачи документов на конкурс медицинскую справку (Татьяна Гудкова). Что касается судьи Майи Бутенко, то основанием для пересмотра решения коллегии, стало то, что в этом году она была привлечена к дисциплинарной ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурс в IP-суд: опубликованы общие результаты экзамена

Также 5 ноября Комиссия рассмотрела жалобы кандидатов, которым ранее уже было отказано в допуске к конкурсам в ВС и ВАС. По результам рассмотрения ВККС приняла решение оставить отказ в допуске к конкурсам в силе для следующих кандидатов:

  • Ковальчук Виталий
  • Шевченко Анна
  • Майстренко Наталия
  • Ивашин Евгений (заявлено три особых мнения)
  • Никитин Дмитрий
  • Гольник Лариса (заявлено одно особое мнение)
  • Радионов Олег
  • Легеза Евгений
  • Бойко Александр
  • Самсонова Оксана

Основаниями для недопуска данных кандидатов стали дисциплинарные взыскания (Л. Гольник, А. Бойко, О. Самсонова), нехватка необходимого стажа (например, Н. Майстренко, А. Шевченко), отсутствие подтвержденной адвокатской практики за конкретные годы (Д. Никитин, Е. Ивашин), отсутствие полного комплекта документов для конкурса (В. Ковальчук).

А вот апелляции еще двух претендентов - судьи Анны Матвиевской (ранее также была привлечена к дисциплинарной ответственности, но решение дисциплинарной палаты было в итоге отменено ВСП) и представителя научного сообщества Мирославы Билак были удовлетворены. Решением Комиссии они допущены к экзамену в КАС ВС.

Источник: https://censor.net.ua/n3095283
 
 
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Зачем они этим занимаются? всё равно после 31 марта 2019 будут пересматривать и Реально люстрировать негодяев, в том числе и ВККС.
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дуже сумнівне твердження, злочинна, олігархічно-злодійська влада парашенки засвоїла дуже гарні уроки з розвалу влади папередніків і ригоублюдків зокрема, чи звернули увагу як грамотно влада прибирає тих, хто реально розкриває її злочини і справедливо за це критикує, знищують все на корню, щоб не вдалось з іскри недовіри роздмухати полумя всеохоплюючого народного невдоволення, і коли б не проколи у випадках як з Катериною Гандзюк, світла їй память, то цим козлам араваковим, грицацуєвим, луцикам та іншим покидькам з оточення парашенки, таки вдалося б взяти майже під повний контроль протесні настрої в країні. тому, після 31 березня, скоріш за все, весь інформаційний простір, на 99,9% контрольований олігархічно-злодійським шоблом, буде забитий дифірамбами в честь дона Педра Слащавого і його прихвостнів.
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люди учли ошибки. не все доберутся до чартеров.
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А кто такой Василенко с особым мнением? Могли бы и написать о нем побольше
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Кругообіг води шлаку в природі судовій системі.
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А кто допускал и наделял доверием членов этой ВККС?
Ведь они порождение того, что должны менять и реформировать!

А вообще - требование наличия стажа работы судьей очень интересное на фоне того, что суть вопроса - именно в том, чтобы избавиться от тотальной коррупции в судах. Тут стаж работы судьей скорее минус ИМХО.
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да гольник в решалы не годится
остальные мало занесли ВККС пересмотрела решения о допуске к конкурсам в Верховный Суд и в Высший антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 1496
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Celmb коррупционеры будут отбирать судей коррупционеры в антикорупционный суд?
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Таможня завернула БЕСПЛАТНУЮ ПОМОЩЬ: Китай передал в дар Украине 40 машин «скорой помощи» для сел. Машины были полностью укомплектованы кардиометрами, дефибриляторами, и прочим всем необходимым.
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А как же Богдан? Порошенко и Свинарчук без "куска хлеба" останутся, семьи голодать будут.
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теперь после злочинной панды во всем тока высший разряд - дают по высшему и берут по высшему.
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