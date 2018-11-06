 Полковник Мишанчук назначен командиром 57-й отдельной мотопехотной бригады. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении 57-й отдельной мотопехотной бригады в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.



"Кроме торжественных мероприятий посвященных 4-й годовщине 57-й ОМПБр, в бригаде состоялось знаковое событие. На торжественном построении заместитель командующего войсками оперативного командования "Юг" полковник Андрей Соколов представил личному составу нового командира 57-й ОМПБр, настоящего боевого офицера, полковника Мишанчука Анатолия Владимировича. Весь личный состав 57-й ОМПБр приветствует полковника Анатолия Мишанчука с назначением на должность и желает стать неотъемлемой частью нашего воинского коллектива, отцом для каждого военнослужащего и образцом выполнения воинского долга", - говорится в сообщении.

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