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 Полковник Мишанчук назначен командиром 57-й отдельной мотопехотной бригады. ФОТОрепортаж

Полковник Анатолий Мишанчук назначен командиром 57-й отдельной мотопехотной бригады.

Об этом говорится в сообщении 57-й отдельной мотопехотной бригады в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Кроме торжественных мероприятий посвященных 4-й годовщине 57-й ОМПБр, в бригаде состоялось знаковое событие. На торжественном построении заместитель командующего войсками оперативного командования "Юг" полковник Андрей Соколов представил личному составу нового командира 57-й ОМПБр, настоящего боевого офицера, полковника Мишанчука Анатолия Владимировича. Весь личный состав 57-й ОМПБр приветствует полковника Анатолия Мишанчука с назначением на должность и желает стать неотъемлемой частью нашего воинского коллектива, отцом для каждого военнослужащего и образцом выполнения воинского долга", - говорится в сообщении.

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Полковник Мишанчук назначен командиром 57-й отдельной мотопехотной бригады 01
Полковник Мишанчук назначен командиром 57-й отдельной мотопехотной бригады 02
Полковник Мишанчук назначен командиром 57-й отдельной мотопехотной бригады 03
Полковник Мишанчук назначен командиром 57-й отдельной мотопехотной бригады 04

Источник: https://censor.net.ua/n3095282
 
   
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Ну, хорошо хоть не Ольгу Решетилову. Бывший комбриг с ней, вроде как, судиться собрался? Похоже- зря. Хлопотное это дело, как мне кажется.
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А що там за історія така? Бо я не в курсі.
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Та там история давняя. Ольга эта сначала за комбрига 72-й бригады принялась, потом- 57-й. Цензор подробно освещал эти события. Стоит только по ссылкам пробежаться, которые между строк текста.
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Я тоже согласен, что зря... Решетилова, хоть и далека от "армейских будней" и военной службы вообще, однако, судя по всему, при необходимости, ей бойцы бригады, "любившие" и "уважавшие" "бывшего комбрига" за его "художества", столько "вонючек" на него ей "в лукошко" накладут, что она его в суде, в них утопит...
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убог немного чем-то, уж лучше тымчука поставили, звучит благозвучней, да и правдивей
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