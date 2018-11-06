 В антикоррупционном комитете ВР сегодня обсудят возможности защиты рек на примере Роси, - Игорь Луценко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп ("Батькивщина") Игорь Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Прошу всех, кому небезразлична тема защиты природы, расшарить анонс. Мы завтра рассмотрим возможности защиты рек на примере Роси. 6 ноября 2018 г. в 12.30 состоится заседание подкомитета по вопросам взаимодействия с гражданским обществом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции на тему: "Варварская эксплуатация экологических ресурсов реки Рось". На Подкомитете планируется обсудить факты системных незаконных выбросов отходов канализации и других вредных химических веществ в реку Рось, а также негативное влияние малых ГЭС на экосистему. К участию в указанном мероприятии приглашаются народные депутаты Украины, представители Государственной экологической инспекции Украины, Министерства экологии и природных ресурсов Украины, Черновицкой областной государственной администрации, Национальной полиции Украины, общественных природоохранных и экологических организаций, эксперты и общественность. Принять участие и приобщиться к обсуждению можно предварительно зарегистрировавшись по тел. (044) 255-35-63 или через e-mail: 067050il@gmail.com. Место проведения: ул. Садовая, 3-а, зал заседаний № 330 (третий этаж)", - рассказал нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обнародован список самых грязных городов Европы: Днепр оказался на 13 месте, Киев - на 104