EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины
  1877  44
Материалы по теме:
Все про:Администрация_Президента (1421) православие (164) автокефалия (249) Павленко Ростислав (12)

 Сейчас мы фактически в полушаге до завершения, - Павленко об автокефалии

Процесс строительства независимой украинской православной церкви является быстрым и находится за полшага до завершения. Теперь главное, чтобы все прошло мирно.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал советник Президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь темна перед рассветом. Поэтому мы сейчас будем свидетелями очень большого количества каких-либо попыток найти сенсацию, ее придумать или сконструировать. Главной сенсацией является то, насколько быстрым является процесс строительства независимой украинской православной церкви. Сейчас мы фактически в полушаге до завершения. Очень хотелось бы, что этот процесс прошел мирно, красиво и мы все вместе могли радоваться результату", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия цинично манипулирует чувствами верующих, чтобы привести украинцев к повиновению, - Павленко

Подписанное Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Константинопольским Патриархатом 3 ноября является документом о поддержке создания единой поместной православной церкви в Украине, отметил Павленко.

"Речь идет прямо о том, что создается независимая Украинская православная церковь, которой предоставляется Томос, то есть грамота о независимости, Вселенским Патриархом после того, как желающие украинские епископы соберутся на Собор, выберут своего Предстоятеля, после чего он получит Томос от Вселенского Патриарха", - сказал он на брифинге в Администрации Президента Украины.

"Государство со своей стороны, своими силами в рамках действующего законодательства Украины будет способствовать этому процессу создания Украинской церкви, а Вселенский Патриархат будет способствовать прежде всего связям этой церкви со Вселенским православием", - добавил Павленко. Именно для этого в Киеве основывается миссия Вселенского Патриархата - Ставропигиальное представительство, которое будет действовать в Киеве в Андреевской церкви и "помогать, чтобы все происходило в соответствии с православными канонами и чтобы деятельность новой церкви имела также поддержку и признание со стороны других поместных церквей", - отметил советник Президента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры с Константинополем об автокефалии сначала вела администрация Порошенко, затем церкви, - архиепископ УАПЦ Герман

По мнению директора Национального института стратегических исследований, подписание соглашения является определенным опровержением тех мифов, которые распространялись в последнее время относительно того, будет ли это независимая церковь, будет ли это какая-то форма подчинения Вселенской Патриархии. "Есть четкая фиксация того, что речь идет о независимой автокефальной церкви", - констатировал Павленко.

Он также опроверг слухи о том, что якобы в других поместных церквях есть неприятие факта создания независимой украинской церкви. "Это не так. Мы видим, что большинство поместных церквей заняли позицию нейтрально-положительного выжидания и после того, как все произойдет согласно канонам. Вселенская Патриархия как раз способствует тому, что украинская церковь будет признана другими православными церквями. Тогда происходит нормально процесс установления контактов между новой украинской церковью и другими православными церквями", - сказал директор Национального института стратегических исследований.

"Самое главное, что и украинское государство здесь в сотрудничестве с украинским обществом, и с украинскими журналистами обеспечит этот процесс таким образом, что он будет мирным, добровольным. И мы уже скоро будем иметь очень позитивную новость о том, что тысячелетний процесс развития православия в Украине получит такую ​​кульминацию как создание собственной независимой автокефальной православной церкви", - отметил Ростислав Павленко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Объединительный собор может состояться до конца ноября, - Парубий

Ростислав Павленко отметил, что работа представительства Вселенского Патриархата (Ставропигии) в Украине будет направлена ​​на поддержание двусторонних контактов. "Вселенским Патриархом будет отправлен специальный человек - экзарх, представитель, и который будет собственно выполнять эти функции", - отметил советник Президента.

Сейчас мы фактически в полушаге до завершения, - Павленко об автокефалии 01

Источник: https://censor.net.ua/n3095279
 
   
 Топ комментарии
 
Три четверти шага, полшага, четверть шага, 1/5 шага, 1/6 шага...
Сколько можно мусолить?
Про успехи и дотации яхтсмену Косюку лучше расскажите. Ему до новой яхты 1/100 шага осталось.
 показать весь комментарий
 
Так... Под звуки фанфар про українську помісну церкву тихо подняли цены на газ...
Чего еще "прикрути!" эти бл..ди вздумали, что разговоры о попах не прекращаются?
 показать весь комментарий
 
Ватные подпутинцы йули в теме об автокефалии какают зубажилымы тарифами😂
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так... Под звуки фанфар про українську помісну церкву тихо подняли цены на газ...
Чего еще "прикрути!" эти бл..ди вздумали, что разговоры о попах не прекращаются?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Иди собирай валежник, ватан😂
 показать весь комментарий
 
 
Мамка в курсе о том, что ты в нэте пишешь?

За "Дякую Петро Олексійович!" еще с дому тебя не выгоняет?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
порохобот это очень трудная и опасная работа иуд....Попробовали бы они Офшоренка на Крещатике похвалить и сказать сколько он "добра" сделал для людей. Точно бы к стоматологам. ортопедам. пластическим хирургам отправились. Сейчас мы фактически за полшага до завершения, - Павленко об автокефалии - Цензор.НЕТ 92
 показать весь комментарий
 
 
Это та губка,что из мультика?мой внук этот "порнопродукт" не смотрит
 показать весь комментарий
 
Три четверти шага, полшага, четверть шага, 1/5 шага, 1/6 шага...
Сколько можно мусолить?
Про успехи и дотации яхтсмену Косюку лучше расскажите. Ему до новой яхты 1/100 шага осталось.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
там быстро....раз выделили дотацию "неимущему бедуину" и.....новая яхта уже у пирса на Лазурном берегу. А нефтяные шейхи умирают от зависти.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А каким каком Порошенко к Религии???
 показать весь комментарий
 
 
Да тем, например, что он - глава государства... А государство - это граждане... И среди них процентов десять - верующие христиане... И Порошенко заинтересован в лояльности государству этих десяти процентов...
 показать весь комментарий
 
 
Ты бы убогое памперс сменил...поносишь тут соей прокисшей.
 показать весь комментарий
 
 
А ти її розжував? Оцінив? Смачного... А памперс поміняй сам... Бо "ВАШІ", "внутріМКАДовські, і ти, в їх числі, в черговий раз, "обісралися"...
 показать весь комментарий
 
ого 10%, до адмін ресурсу - це суттєва допомога, на виборах !
і так кожен лозунг петра +10% - це вже точно перемога!
 показать весь комментарий
 
 
І де-б ти ще "висрався"? Це політика... І що тут дивного? Я був-би здивований, якби Порошенко цього не зробив... Як колись сказав хтось з американських євреїв - політиків, "Не треба шукать шляху до перемоги... Треба робить так, щоб всі шляхи вели до неї...". От Порошенко і використовує отримання Томосу, як шлях до перемоги України на релігійній ділянці ідеологічного фронту...
 показать весь комментарий
 
 
не розкидай лайно - це не політика - це передвиборні перегони,
і спроби знайти, зробити вигляд)), що у петра є підтримка у тих людей,
які не підтримували теперішню владу - причому тут посилання на Америку, це в тебе вметодичці)))) написано - Америка, на жаль не приклад для України,
петро не шлях до перемоги!!!
але ти, чоколятне, робиш вигляд, що це не так! Зараз ми фактично за півкроку до завершення, - Павленко про автокефалію - Цензор.НЕТ 1396
 показать весь комментарий
 
"Казав сліпий - побачимо..."... Однак, як-би ви лайном не кидалися, як-би не "гавкали", а все йде по східному прислів"ю: "Собаки гавкають, а караван - іде...".
 показать весь комментарий
 
Действительно, а где в статье про Порошенко? Или для тебя шо Павленко, шо Порошенко - все это одна хунта для родимой гундяевской религии?..
 показать весь комментарий
 
так Філарет у попередній статті на Цензорі на цю тему сказав: Буде до Н.Року! Що за добавки у часі?? Хто їх придумує і кому це може бути вигідно?? Крім ворога.......
 показать весь комментарий
 
А до любви лишь только шаг...
До закохання едын крок...
А ты не сделал этот шаг...
 показать весь комментарий
 
Деять беременных женщин не могут родить ребенка за один месяц. Если нужно что то загубить, нужно это поручить тупому чиновнику.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ватные подпутинцы йули в теме об автокефалии какают зубажилымы тарифами😂
 показать весь комментарий
 
 
Пішло би ти, порохловате, звідціля туди, звідки зірвалося.
 показать весь комментарий
 
 
Не те що палає, а палахкотить в козлорожих😁😁😁😁😁
 показать весь комментарий
 
Головною сенсацією є те, наскільки швидким є процес будівництва незалежної української православної церкви. Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3095279
==================================
Ага, вже тридцять років цій сенсації
 показать весь комментарий
 
 
А якшо відраховувати від 1686 року, то всі триста тридцять три
 показать весь комментарий
 
 
З Богом, пане Павленко. Віримо, чекаємо, надіємось. Молимося, щоб у всіх, хто робить цю вкрай потрібну і добру Справу, небуло перешкод. Віримо, чекаємо, надіємось.
 показать весь комментарий
 
 
Всі говорять про автокефалію і абсолютно не виконують свою роботу. Красота!
 показать весь комментарий
 
 
Скільки можна тягнути кобилу за хвіст.? У мене вже дах їде та, навіть, почали з'являтися суїцидальні думки.!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да уж, карманная церковь Порошенко очень независимая! Все эти попы - конченные проститутки и святости в них, как сортире. Достижения Порошенко велики - вечная война, цензура, декоммунизация, и прочие духовные ценности, а вот экономика опустилась за 2 года на 20%, потом за 2 года подросла на 5%, но толку с того не видать, т.к. долги съедают прибавку. Духовность просто прет, но работать никто в Украине не хочет, все, кто способен, разбегаются за границу. Такой успех обеспечен простотой населения, которое понять не способно, что гипер инфляция - однозначный признак столь же гипер воровства, что "оздоровление банковской системы" позволило революционерам украсть гораздо больше, чем Янек мог украсть на гос. закупках и фирмах по обналичке.
 показать весь комментарий
 
 
ПЕСЕНКА ВАТНИКОВ
От зомбоящика не варит голова.
Былым величием мы щеки надуваем.
Россия с Путиным для нас всегда права,
Хоть свою грязь в упор не замечаем.

Не умеем жить! Эх, по другому
Не умеем жить! Эх, по другому
Ходим мы; по другому видим мы,
И Путину мы верим как родному.

Ракетой атомной душа наша сильна
И пеплом ядерным покончим мы с врагами.
Хоть мы не знаем, где взорвется «Сатана» −
Над США или у нас над головами.

Не умеем жить! Эх, по другому
Не умеем жить! Эх, по другому
Ходим мы; по другому видим мы,
И Путину мы верим как родному.

Пусть нефть и газ не нам принадлежат,
И доллары за них идут на Запад.
Но скрепами в народе дорожат,
Хоть тает каждый день у нас зарплата.

Не умеем жить! Эх, по другому
Не умеем жить! Эх, по другому
Ходим мы; по другому видим мы,
И Путину мы верим как родному.

Халяву ищем ночью мы и днем.
Блины с лопаты есть всегда готовы.
И гордо ватниками мы себя зовем.
Пускай клевещут вражьи русофобы!

Не умеем жить! Эх, по другому
Не умеем жить! Эх, по другому
Ходим мы; по другому видим мы,
И Путину мы верим как родному.

(с) Доктор Гаспар Амаретто
 показать весь комментарий
 
 
украинские епископы соберутся на Собор, выберут своего Предстоятеля, после чего он получит Томос
И почему еще не собрали Собор? Почему тянут?
.
 показать весь комментарий
 
 
"Спешка нужна при ловле блох... При поносе... И при еб.е чужой жены...". А тут всё нужно подготовить...
 показать весь комментарий
 
 
Самое главное, чтобы среди церковных иерархов, на объединительном Соборе, не повторилась ситуация, подобная той, что произошла после смерти Хмельницкого, когда полковники "булаву делить" стали... Иначе настанет "Руина"...
 показать весь комментарий
 
 
Хоч би швидше, може пенсії більше 1500 грн. стануть чи газ подешевшає. Кожне, з розумним виразом на жирній пиці, старається попіаритися....
 показать весь комментарий
 
Теперь вместо расейской пропаганды и давления извне на украинских верующих будет турецкая .вот это настоящая независимость
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСейчас мы фактически в полушаге до завершения, - Павленко об автокефалии
 
 
 
 
 
 вверх