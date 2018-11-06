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Темы дня: Убийство Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины, Происшествия, За рубежом
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 Глава МИД Канады Фриланд призвала наказать виновных в убийстве Гандзюк

Канада выражает соболезнования близким чиновницы Херсонского городского совета, общественной активистки Екатерины Гандзюк и требует наказать убийц.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на своей странице в соцсети написала министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд.

"Убийство украинской активистки Екатерины Гандзюк, которая выступала против коррупции, является ужасной потерей. Мы молимся за её родственников и близких. Ответственные за это преступление должны предстать перед правосудием", - подчеркнула Фриланд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдепартамент США призвал наказать виновных в убийстве Гандзюк

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах прошли митинги-реквиемы.

Источник: https://censor.net.ua/n3095278
 
   
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Кого наказати? Сабакова, Парашека, Картавого юГу????
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Вали отсюда, российский тролль!
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Думаю замовниками визнають Парасюка, Саакашвілі ну і Тимошенко. Ну і все це на гроші Курченко звичайно.
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Да хватит уже, тревожить душу усопшей. Надо идти дальше.
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Кто ещё не успел потребовать наказать убийц? ЕС, Госдеп США, Британия, уже потребовали, теперь вот- Канада. Остался Фуйло и я. Надо срочно дистанцироваться! Я, Андрюха, требую срочно найти и наказать убийц!
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юдя активно почала лобіювати варіння лайна довколо вбивства "своєї" Катерини... Глава МЗС Канади Фріланд закликала покарати винних у вбивстві Гандзюк - Цензор.НЕТ 6088
і це ОЧЕВИДНО НАВІДЬ ДУРНЯМ.
А навіщо ж вона це робить? -це ж.ТИПОВА піар-технологія (манафорт підучив юлбкаботів..)
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Читаю заклики різних зарубіжних політиків і організвцій до української влади з вимогою покарати вбивць К.Гандзюк( як і інших осіб) і дивуюся: невже не соромно Луценку, Авакову, Грицаку, керівникам різних судів, а в першу чергу керівникові силового блоку держави Порошенку таке слухати і читати!!! Це вже вам відверто кажуть - ви не справляєтесь зі своїми обов*язками, наведіть порядок в своїй державі!Повинно бути як мінімум СОРОМНО І ДУЖЕ СОРОМНО! А якщо не можете, то достойно підіть (Юра, вибори вже скоро...) і не ганьбіть державу і святу пам*ять тих Героїв, завдяки кому ви посіли високі посади!
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...а візи , канадійські ... в убивць , відібрати не пробували ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава МИД Канады Фриланд призвала наказать виновных в убийстве Гандзюк
 
 
 
 
 
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