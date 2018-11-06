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 Враг применил 120-мм минометы в районе Павлополя, потерь нет, за сутки - 14 обстрелов, - штаб ОС

Ситуация в районе проведения ООС 5 ноября оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Один раз противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Враг осуществлял обстрелы оборонительных укреплений сил ООС в районах населенных пунктов Вильне, Луганское, Новолуганское, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово.

"Противник избегает активных столкновений, вместе с тем, пытается поддерживать нестабильность на линии соприкосновения", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из 120-мм минометов враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Павлополя. Именно возле этого населенного пункта на мариупольском направлении оккупанты проявили наибольшую огневую активность.

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"В результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - сказано в сообщении.

Сегодня, 6 ноября, один вражеский обстрел зафиксировано вблизи Павлополь. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь нет.

По данным разведки, за прошедшие сутки, двое российских оккупантов получили ранения.

Враг применил 120-мм минометы в районе Павлополя, потерь нет, за сутки - 14 обстрелов, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3095274
 
 
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Рашисты утомили обстрелами. Держитесь ребята победа будет за нами!!! Слава Украине!!!
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Щоб ті кляті рогаті окупанти повиздихали там Усі!!!! Слава Героям України, що боронять нашу Вільну Україну!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг применил 120-мм минометы в районе Павлополя, потерь нет, за сутки - 14 обстрелов, - штаб ОС
 
 
 
 
 
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