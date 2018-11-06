 Мы хотим не конфронтации, а диалога с РФ, но Западу нельзя быть наивным, - Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом он сообщил в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, опубликованном во вторник, 6 ноября.
"Мы хотим не конфронтации, а диалога с Россией", - заявил Столтенберг.
При этом, по словам шефа НАТО, Западу "нельзя быть наивным", а следует "держаться сплоченно перед Москвой".
"От таких немецких политиков как Гельмут Шмидт и Вилли Брандт во времена холодной войны мы узнали, что с Россией нужно говорить", - отметил Столтенберг.
Несмотря на всю политическую напряженность, Западу удается находить решение проблем с РФ, напомнил глава Североатлантического альянса.
Самой большой опасностью для мира сегодня является непредсказуемость международной политики, считает Йенс Столтенберг. По словам генсека НАТО, во времена холодной войны Запад и Восточный блок были врагами друг другу, однако сегодня "вызовы - более комплексные".
"Из европейской истории все мы узнали, что издержки войны гораздо дороже, чем цена мира", - напомнил Столтенберг.
Несколько дней назад Йенс Столтенберг призвал Россию выполнять Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Тогда шеф НАТО также отметил, что альянс не хочет новой холодной войны и новой гонки вооружений. "Поэтому нам следует работать над улучшением взаимоотношений с Россией", - заявил Столтенберг.
«Эта ошибка будет стоить жизни многим десяткам миллионов погибших. Теперь это сегодня повторяется в Украине, которую фашистская Россия выбрала первоочередной мишенью своей мести за свой геополитическое провал создания новой кровавой тюрьмы народов ссср.
Никогда миллитаристская фашистская «Россия не прекратит свои кровавые оккупационные войны, пока все страны вместе не остановят её как ранее остановили и уничтожили таких же самых только германских фашистов. Запад должен продемонстрировать преданность общим действиям и встать общим фронтом на защиту ценностей и уважения к международному демократическому праву. В условиях, когда список многочислкных жертв кремлёвской агрессии продолжает стремительно расти, откладывать или прибегать к успокоительным полумерам к проклятым кремлёвским фашистам ...уйла просто неуместно, а угрожающе».
«Если свободный демократический мир заинтересован в мире и мировом порядке, следует помнить, что восстановление нормальных отношений с фашистской Москвой проходит толькр через Киев. Фашистская Россия должна немедленно вывести свои оккупационные войска с Донбасса и без малейшего отлагательства незамедлительно вернуть Крым Украине, восстановить территориальную целостности украинского государства в международно признанных границах.
"Ситуация. Я работаю на 3 этаже. Hа 4 этаже в туалете есть бумага, но нет света (лампочка перегорела уже как неделя); на пятом - нет бумаги, но есть свет. Меня придавило на клапан, думаю: на пятом без бумаги или ..., выбрал четвертый. Добежал, заперся, делаю дело.
Кто-то ручку дерг:
- Есть кто ?
Hе буду же я натужным голосом отвечать, но в это время громко пууук...
Он:
- Ясно, а почему без света?
Я снова пук-пуууук...
Он:
- Понял... - потом постоял и добавил: - Первый раз с жопой разговариваю... и все понятно".
Ви задолбали...
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