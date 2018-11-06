 Объединенная теробщина на Львовщине запретила использование полиэтиленовых пакетов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Львовского центра развития и местного самоуправления.
"Франция, Италия и отдельные штаты США уже поняли все последствия таких действий и отказались от использования полиэтилена. Во многих странах уже проводят мероприятия, имеющие целью уменьшить использование полиэтилена. Славская ОТГ не может оставаться в стороне от этой болезненной проблемы", - отметил председатель общины Владимир Бега.
Отказ от полиэтилена в ОТГ будут вводить постепенно, предлагая покупателям альтернативные варианты: биологические полимерные, бумажные пакеты или тканевые многоразовые сумки.
Работники ОТГ готовят информационную и просветительскую кампанию в пользу экологического решения.