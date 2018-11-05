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Все про:аэропорт (1155) евро (416) Прага (58) фальшивомонетчики (61) Лозовой Андрей (121)

 Нардеп Лозовой задержан в Чехии при оплате фальшивыми евро, - Ляшко

Глава РПЛ Олег Ляшко заявил, что его коллегу, народного депутата Андрея Лозового задержали в аэропорту Праги при попытке рассчитаться фальшивыми евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Ляшко отметил: "В Праге во время вылета на Киев полиция задержала Андрея Лозового. По словам самого Андрея, с которым я только что говорил, в аэропорту он покупал подарок маме, но евро, которыми он хотел рассчитаться, оказались фальшивыми. Их помощнику Лозового "обменяли" в одном из киевских обменников. Валютных кидал сейчас уже ищет наша полиция, потому что "обменник" исчез. Ну а чешская полиция, я надеюсь, немедленно освободит Лозового, который стал жертвой обмана валютных мошенников, которых наверняка крышует власть, иначе бы они не действовали так дерзко.

Мы все с нетерпением ждем, когда Лозовой сам более подробно напишет о своей неприятности. А украинцев я призываю быть очень внимательными и осторожными, когда меняете деньги, проверьте наличие лицензии и разрешений. Чтобы не стать, как Андрей, жертвой мошенников".

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Нардеп Лозовой задержан в Чехии при оплате фальшивыми евро, - Ляшко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лозовой о представлении на снятие с него неприкосновенности: "Это сведение счетов"

Источник: https://censor.net.ua/n3095266
 
 
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Их помощнику Лозового "обменяли" в одном из киевских обменников. Валютных кидал сейчас уже ищет наша полиция//

нее.. ржака - лозовой спалился, потому что покупал евро в нелегальном месте и за гривны, полученные ОТ ВЗЯТКИ! Иначе купил бы в банке! А так - пытался скрыть левые доходы..
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За вами молодыми не поспеешь. Депутат парламента покупает там или меняет у маклаков кидал в подворотне или окне временном! Ну в какой стране? В какие времена? Ну хоть один случай? Да сборище очередное отбросов!!! Все базарят за парламентско-президентскую форму правления. Да нет! Президентская только. Тут если мразь --то одна. Они нас переживут---да согласитесь!. За эти почти 5 лет сколько же уже было позора, преступлений, предательства массового со стороны депутатов рады-зрады. Та отстрелять. Наркоманов и психов оставить как образец как нельзя. Это не стёб. Это пир во время чумы. Сегодня видел старуху в АТБ---купила четвертуху хлеба и 5 яиц---всё! Правда. Оно то не пример---мало ли там, погулять вышло. Но вы все кому не совсем всё равно присмотритесь на кассах как и что и сколько стали покупать пенсы в последние 7-8 месяцев. Да массовая картина. Даже кравчучек тачек не стало. В руке доносят что купили. Даже в этом году не заметно было при покупке лука или картохи мешком. У продавцов можно удостоверится. Тачки на гвоздик повесили. Патроны кончились. За такое в любой стране только к стенке.
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Не продается в АТБ "четвертуха" хлеба, нет там такой фасовки...
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завтра специально поищу - а то всегда хочется свежий хлебушек покупать...)
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Тільки половина хліба там є, а п'ять яєць купити не проблема. Але суть коментаря в тому, що дійсно купівельна спроможність пенсіонерів майже ніяка.
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Ляшко: Лозовыий став жертвою валютных кыдал. .......скотыняка такая Чеська поліція затримала нардепа Лозового в аеропорту Праги за спробу розрахуватися фальшивими євро, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7208 !
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Карл у Клары украл коралл...
Кидалы кинули кидалу...
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Будемо сподіватись, що в Лозового збереглися всі відповідні квитанції на купівлю валюти.
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Да, законтачили так законтачили. Теперь всю жизнь будет в Гейропе жить Чешская полиция задержала нардепа Лозового в аэропорту Праги за попытку рассчитаться фальшивыми евро, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3390
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"которых наверняка крышует власть, иначе бы они не действовали так дерзко." - а власть це сам Ляшко й вся його фракція в тому числі.
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Кредитные карточки для чего? Или нала много у Лозового и в е- декларацию не влазит ?
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Ты это об беспросветной бедности Ляжка?
Счас все заплачут и скинуцца Олежке на безлимитную..
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Ага! Депутат, который в будке покупает евро, обменник, который исчез... Чеська поліція затримала нардепа Лозового в аеропорту Праги за спробу розрахуватися фальшивими євро, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6500
Такие деньги у таких людей появляются в том случае, когда им кто-то их им даёт за какую-то "услугу" и очень не хочет давать! Ну типа как нассать в бутылку вискаря для взятки гаишникам. Чеська поліція затримала нардепа Лозового в аеропорту Праги за спробу розрахуватися фальшивими євро, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6500
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Короче за интим в зале голосования ВР Чеська поліція затримала нардепа Лозового в аеропорту Праги за спробу розрахуватися фальшивими євро, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2761
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депутат меняет денги на каком то заведение кидал а не в банке, вроди же не 1.апреля.

и воообше - зачем менять, если есть банковская карта - он в каком веке жывёт.
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Так они же депутаты - им платят за фальшивые голосование фальшивым налом 😀😀😀
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И сами они неискренние и лидер у них резиновый
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мда, о фольшивом налом за фальшивое голосование, признаюсь даже не подумал, была мысль что иму выдали как разменную хрен знает в каком месте, но что это заработанные, мммда.
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Для полноты бреда надо было еще написать, что и подарок мамочке покупал помощник Чеська поліція затримала нардепа Лозового в аеропорту Праги за спробу розрахуватися фальшивими євро, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9700
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так ляшко потом так и написал: в дюти-фри коллеге презик покупал - а тут фальшивки подсунули вместо взятки))
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Тут нечему удивляться, бабки фальшивые он скорее всего получил как взятку, не верю я что он по обменникам бегает...
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Гражданка - у вас доллары фальшивые! Вот бл№дь...значит меня изнасиловали. Чеська поліція затримала нардепа Лозового в аеропорту Праги за спробу розрахуватися фальшивими євро, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6543
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Бандерша кричит своей работнице, которая уже закрылась с клиентом в номере: Маня, не дай ему кончить! Он рассчитался фальшивыми баксами!
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теперь ахметко за кидалово ответит перед ляшковцами...
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Сколько лет у чехов за такое дают? Надо что бы отсидел по полной, за то что в Раде не работал.
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Это серьезно . Выгребать будет сложно. Я так думаю
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отмазали.. гляньте на странице ляшко - сколько "коллег" сбежалось отмывать
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Как то не очень верю, что его просто и быстро выпустят
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Купюры те, наверное, что Ляшко в лотерею выиграл.
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Выигрыши от ахметки они такие Чеська поліція затримала нардепа Лозового в аеропорту Праги за спробу розрахуватися фальшивими євро, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3903 с сюрпризом.
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Нардепа Лозового не учили во фракции,что деньги надо в банке менять или на карте вывозить ?
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Это были неучтенные е- декларацией деньги
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Паниковский не обязан всем верить(с), особенно педерастам, хоть и в хорошем смысле этого слова.
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Эти скорее в плохом смысле этого слова...или в обоих.
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Олег,срочно проверь своё бабло.Может вас обоих кинули ).
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Ох и интрига.А че нам простым украинцам переживать.Наши депутаты за народ как то не переживают.А тут на тебе.Спасай.Караул.
Пусть отвечает по закону и чехи разбираются,а не так у нас все порешалово сплошное.
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Лозового на кол. Это любимое наказание радиКалов.
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А вообще круто,кидалы кинули одного из 386ти коронованных кидал Украины!
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Да хотел и дописать.Срочно СНБО созвать.И югика привлечь к расследованию.))))А то дома вы боги народу лапшу вешать и обувать.А тут попался.
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И вот такие люди принимают законы! Которые полные лохи в элементарных вопросах ... Е мае!!!!
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Сейчас мы услышим жалостливую историю,что мама так и не дождалась Шанель #5...
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ЛЯШКО.Знаю решение проблемы.ПИШИ И ЖАЛУЙСЯ СРОЧНО В СПОРЛОТО!Думаю помогут.
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Треба чесно сказати, що цей радикал радикально міняє валюту, а ще під час війни їздить за кордон.🤗
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какие нах обменники...играйте, как ляшка, в беспроигрышную лотерею...
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😀😀😀

- Подсудимий, почему вы делали фальшивые деньги?
- Настоящие я ещё не научился.
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Нужно деньги проверять перед тем как взятку брать.
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Це ж безальтернативна миролюбність! 🤔
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не просто мыролюбность а реворматорское мыролюбие. И даже в чем то потужный гиперлуп.
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Навряд чи там потужний гіперлуп, бо там лише радикально люблять потужний гіперлуп спонсорів😍
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На грошах УНР написано, що фальшування карається тяжкою тюрмою. Лозовий повинен відбути повний термін покарання.
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Я думал, что это только у меня проблема завести валютную карту. Впрочем, нет - недавно завел - бесплатно. Правда, на ней пока $0.0. Но когда я поеду за границу, то не будет проблем, как везти валюту.
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За границей вполне можно рассчитываться обычной универсальной картой - банк просто переведет деньги из гривны в валюту по курсу.
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Если у вас есть универсальная в гривне , то она спокойно принимается по всей Европе. И любая валюта оплачивается с нее - форинты, евро, и т д
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Потому не понятно зачем Лозовой менял валюту . Скоре всего не хотел светить деньги и затраты
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слышь, а скорее всего тогда не маме, просто так отмазывается, чтоб скалкои по хребету не получать.
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Спасибо всем, кто ответил.

Универсальную карту для получения зарплаты не заводил, ибо начислять на нее зарплату невыгодно - берут комисию (небольшую). А вот валютную завел - пока на всякий случай, но надеюсь еще побывать там, где расчитываются за Euro и USD.
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Но это хорошая мысль - для поездок за границу использовать универсальную гривневую карту - на нее легко положить средства (с минимальной комиссией), а потом предъявлять в цивилизованных странах практически везде.
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Умора..Агов чехи,проверьте его на корь и прививки Чеська поліція затримала нардепа Лозового в аеропорту Праги за спробу розрахуватися фальшивими євро, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5290
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В Праге даже в самой конченной вьетнамской лавке есть терминал. Вопрос - нахрена везти и рассчитываться наличными? Типа - не светить расходы? Так ни у кого и сомнений нет - вся быдоэлита живет исключительно на официальные доходы. А все остальное - теща с бабушкой подарили.
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Интрига однако.Ждём кого Ляшко в ближайшее время в скотыняки запишет,тот и есть "обмен валют".
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О боже! Фирташ заплатил фракции "ляшка"фальшивыми евро... нужна срочно признать голосование не действительным... а лучше обвинить Пороха в плохом расследовании дела Гандзюк (хотя, разве Порох что-то расследует?! да не важно! пипл тупо схвает!
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а ведь если вникнуть, свободного радикала походу, повязали за подарок маме.
я плякаль
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Одним словом-свободный радикал.Что в химии,что в жизни.Удачное название для ляшковцев. ---- короткоживущая молекула, которая имеет непарный электрон и, таким образом, вступает в кратковременные связи с другими молекулами. Возникающие как побочные продукты химических процессов в клетке, свободные радикалы могут привести к необратимым изменениям в организме и поразить даже те клетки, которые вырабатывают защитные энзимы. (с)
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Відчувається розуміння хімії та вища освіта🤔
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одному в лотерею везет шо дурному, другому 3 копейки меняют на фуфло.
походу ето у них партийное - трындеть и не краснеть.....
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Хорошая отмазка, чтобы утром на сессию не идти...
Возникает вопрос - он полетел в Прагу только за подарком и спалился, или он две недели там жил в отеле, развлекался и не палился?
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Анлична! Нардепа Лозового затримано в Чехії під час оплати фальшивими євро, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3928 Не вздумайте возвращать! Пусть сидит у вас! Нардепа Лозового затримано в Чехії під час оплати фальшивими євро, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7849
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Один сынком министра прикидывался... Яблоко от гнилой яблони...
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Шо ждать от депутата, покупающего валюту не в банке, а в клоаках и подворотнях. Это ж депутат! Какие депутаты - такая и Рада, такие законы, а в итоге - такая страна.
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Лозовой получает от всяких олигархов и решал деньги чёрным налом .
А так как в нашей стране каждый десятый доллар и евро поддельные - то вопрос статистики , когда депутат из "анальной партии шлюшка" попался на сбыте фальшака в Европе или где-нибудь ещё .
Я покупаю валюту в Ощадбанке - поэтому вероятность фальшивки практически равна нулю.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНардеп Лозовой задержан в Чехии при оплате фальшивыми евро, - Ляшко
 
 
 
 
 
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