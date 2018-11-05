 Нардеп Лозовой задержан в Чехии при оплате фальшивыми евро, - Ляшко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Ляшко отметил: "В Праге во время вылета на Киев полиция задержала Андрея Лозового. По словам самого Андрея, с которым я только что говорил, в аэропорту он покупал подарок маме, но евро, которыми он хотел рассчитаться, оказались фальшивыми. Их помощнику Лозового "обменяли" в одном из киевских обменников. Валютных кидал сейчас уже ищет наша полиция, потому что "обменник" исчез. Ну а чешская полиция, я надеюсь, немедленно освободит Лозового, который стал жертвой обмана валютных мошенников, которых наверняка крышует власть, иначе бы они не действовали так дерзко.
Мы все с нетерпением ждем, когда Лозовой сам более подробно напишет о своей неприятности. А украинцев я призываю быть очень внимательными и осторожными, когда меняете деньги, проверьте наличие лицензии и разрешений. Чтобы не стать, как Андрей, жертвой мошенников".
нее.. ржака - лозовой спалился, потому что покупал евро в нелегальном месте и за гривны, полученные ОТ ВЗЯТКИ! Иначе купил бы в банке! А так - пытался скрыть левые доходы..
Кидалы кинули кидалу...
Счас все заплачут и скинуцца Олежке на безлимитную..
Такие деньги у таких людей появляются в том случае, когда им кто-то их им даёт за какую-то "услугу" и очень не хочет давать! Ну типа как нассать в бутылку вискаря для взятки гаишникам.
и воообше - зачем менять, если есть банковская карта - он в каком веке жывёт.
Пусть отвечает по закону и чехи разбираются,а не так у нас все порешалово сплошное.
- Подсудимий, почему вы делали фальшивые деньги?
- Настоящие я ещё не научился.
Универсальную карту для получения зарплаты не заводил, ибо начислять на нее зарплату невыгодно - берут комисию (небольшую). А вот валютную завел - пока на всякий случай, но надеюсь еще побывать там, где расчитываются за Euro и USD.
я плякаль
походу ето у них партийное - трындеть и не краснеть.....
Возникает вопрос - он полетел в Прагу только за подарком и спалился, или он две недели там жил в отеле, развлекался и не палился?
А так как в нашей стране каждый десятый доллар и евро поддельные - то вопрос статистики , когда депутат из "анальной партии шлюшка" попался на сбыте фальшака в Европе или где-нибудь ещё .
Я покупаю валюту в Ощадбанке - поэтому вероятность фальшивки практически равна нулю.