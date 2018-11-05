 Нардеп Лозовой задержан в Чехии при оплате фальшивыми евро, - Ляшко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Ляшко отметил: "В Праге во время вылета на Киев полиция задержала Андрея Лозового. По словам самого Андрея, с которым я только что говорил, в аэропорту он покупал подарок маме, но евро, которыми он хотел рассчитаться, оказались фальшивыми. Их помощнику Лозового "обменяли" в одном из киевских обменников. Валютных кидал сейчас уже ищет наша полиция, потому что "обменник" исчез. Ну а чешская полиция, я надеюсь, немедленно освободит Лозового, который стал жертвой обмана валютных мошенников, которых наверняка крышует власть, иначе бы они не действовали так дерзко.

Мы все с нетерпением ждем, когда Лозовой сам более подробно напишет о своей неприятности. А украинцев я призываю быть очень внимательными и осторожными, когда меняете деньги, проверьте наличие лицензии и разрешений. Чтобы не стать, как Андрей, жертвой мошенников".

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