 Наемник террористической организации "ДНР" приговорен к трем годам лишения свободы, - СБУ

Оперативники спецслужбы установили, что 22-летний уроженец Донецкой области в июне 2014 года вступил в ряды незаконных вооруженных формирований, где принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции, в частности в террористической группировке "Оплот", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Правоохранители задержали боевика в январе 2017 года в Белопольском районе Сумской области, куда он приехал навестить родственников.

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Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Разоблачение злоумышленника проводилось Управлением СБУ в Сумской области совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры.

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