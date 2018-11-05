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 Наемник террористической организации "ДНР" приговорен к трем годам лишения свободы, - СБУ

По материалам Службы безопасности Украины Токмакский районный суд Запорожской области приговорил к трем годам лишения свободы наемника террористической организации "ДНР".

Оперативники спецслужбы установили, что 22-летний уроженец Донецкой области в июне 2014 года вступил в ряды незаконных вооруженных формирований, где принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции, в частности в террористической группировке "Оплот", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Правоохранители задержали боевика в январе 2017 года в Белопольском районе Сумской области, куда он приехал навестить родственников.

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Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Разоблачение злоумышленника проводилось Управлением СБУ в Сумской области совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры.

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Источник: https://censor.net.ua/n3095265
 
   
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где принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции - и 3 года ? У меня нет слов .
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да да, получается что убивать и грабить , это три года. мда, судебная реформа проваленна досконально, хотели натравить пчёл на мёд.
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Интересуюсь спросить, а что же должен совершить сепар-террорист, чтобы получить хотя бы 10 лет л/с ?
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Если бы этот сепар, гостя в Сумах, кинул бы кирпич в витрину магазина (не буду говорить какого), то это бы была 10-ка. А стрелять в украинских солдат - это 3 года, как-то так...
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Ого! Вот это я понимаю рэхворма! Аж целых три года!Зашто? Парень ведь просто пыталса найти свой путь к успеху.
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А чому так мало? У нас за крадіжку телефонів стільки дають?
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Через три года на свободу, с чистой совестью. Еще и депутатом о БПП станет.
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3 года за терроризм и участие в боевых действиях? Ето не издевательство по таким статьям приговор как за мелкое хулиганство? Да даже за незаконное оружие дают 7 лет. Сколько добровольцев посадили за несколько патронов которые как сувениры везли домой с фронта. Мрази одним словом.
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Чем ближе к выборам тем меньше срока террористам.
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и сколько он отвалил с награбленного этим пидарастам
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Ну чего так много дали,ему бы и условного хватило..
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ну захотелось пацанчику по-грабить, по-убивать, по-насиловать....
ну с кем не бывает, не будете же вы строго судить романтика с большой дороги?...
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ох и горькая у вас ирония, шановный...
так понимаю новость, новость дана,
шо бы люди оценили качество судопроизводства в Украине, по крайней мере по сепарне, принимавшей "активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции".
оценили, возмущению нет предела....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемник террористической организации "ДНР" приговорен к трем годам лишения свободы, - СБУ
 
 
 
 
 
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