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 Генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор

Судью Наталью Самоткан, которая вынесла приговор генералу Назарову, Высший совет правосудия собирается уволить. Жена генерала Назарова является членом Высшей квалификационной комиссии судей. Родители погибших в Ил-76 бойцов едут в Киев, чтобы 7 ноября выразить протест против преследований честной судьи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала Ильяна Гайдук - сестра одного из погибших в Ил-76 десантиков.

Она отметила: "Будут судить судью Наталью Самоткан, которая вынесла приговор генералу Назарову! Она одна из тех немногих судей, что не побоялись и пошли против системы!

Не побоялись и военные эксперты, летчики Пахольченко и Лукьянчук дать правдивые выводы причин катастрофы, за что были уволены!

Мало того, что Назаров не наказан, продолжает работать, так еще и подал иск на судью, за якобы искажение фактов. Слава Богу, все судебные процессы сняты, поэтому ее правоту легко можно будет доказать, Но не забывайте, что жена Назарова, О.П. Назарова работает в Высшей квалификационной комиссии судей заместителем главы департамента судейской карьеры. Поэтому можете представитьь полноту ее влияния.

Люди, надо защитить правду в лице судьи (Самоткан Н. Г.)

Рассмотрение дела состоится 7 ноября, в среду, в 9:00 в Высшем совете правосудия. Киев, ул. Студенческая, 12.

Приедут родители воинов погибших в Ил-76".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСП 7 ноября рассмотрит отстранение судьи Самоткан, которая вынесла приговор генералу Назарову в деле о сбитом Ил-76. ДОКУМЕНТ

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Источник: https://censor.net.ua/n3095263
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Сбрешет чего- нибудь про реХформы и даст "порученик", которое выполнят с точностью наоборот.
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Так оно уже сказало, что против осуждения Назарова.
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как всё вокруг запущено и нет ни какого конфликта интересов!!
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Никак чинуши не успокоятся!
А как же прецедент!
Так ещё украинцы захотят посадить виновных за Крым, Илливайск, Дебальцево....
А штабные крысы только жить начали..
Квартиры с паркоместами заказывают!
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офигеть, ну как у вас всё там перепутана, якобы 40 милионов людей, но на руководящих одни представители большой семьи.
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а вот интересуюсь - совесть у этого генерала есть или подонок с рождению?
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Какая совесть у этого холуя? Вы бы ещё и у Порошенко спросили, он бы вам точно сбрехал!
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Як там почувають себе однотурові? Нехай буде шпигун, аби не війна?
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Скажуть, хай шпигун, хай війна, хай смотрящі від Порошенка активістів вбивають, Абинеюля.
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Поспішає гнида рошенівська поки порохохряк при владі
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Це конфликт интересов.Жена не должна участвовать в рассмотрении.
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С деньгами и с шоколадными связями в Украине возможно ФСЁ.
А вообще-то это ПОЛНЫЙ ЗВЕЗДЕЦ... 😁
Эта гнида скоро не только на судью , но и на родителей погибших подаст в суд !
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Видел сегодня в сети хронического вора, полностью прибинтованного к дереву скотчем. Назвали это судом Линча. У народа терпение лопнуло. Скоро так будет и енералами и судьями
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как у вас в Хермании всё запущено...)\сочувствую...)\
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Скорей бы, а то все чего то ждут уже почти пять лет и походу всех всё устраивает ...
В Украине с такой соевой властью беспредел в почёте , как бы эта гнида (наЗаров) не приложил бы все усилия вместе со своей хениАльной женой , что бы посадить судью. Они этой Самоткан теперь будут по-любому жёстко мстить .
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Вот что хорошего в суде Линча?
Да сска всёооо!!!
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А все таки Савченко права... купить взрывчатки хоть у черта и взорвать всех к е%;:?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГенерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор
 
 
 
 
 
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