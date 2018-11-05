 Генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала Ильяна Гайдук - сестра одного из погибших в Ил-76 десантиков.

Она отметила: "Будут судить судью Наталью Самоткан, которая вынесла приговор генералу Назарову! Она одна из тех немногих судей, что не побоялись и пошли против системы!

Не побоялись и военные эксперты, летчики Пахольченко и Лукьянчук дать правдивые выводы причин катастрофы, за что были уволены!

Мало того, что Назаров не наказан, продолжает работать, так еще и подал иск на судью, за якобы искажение фактов. Слава Богу, все судебные процессы сняты, поэтому ее правоту легко можно будет доказать, Но не забывайте, что жена Назарова, О.П. Назарова работает в Высшей квалификационной комиссии судей заместителем главы департамента судейской карьеры. Поэтому можете представитьь полноту ее влияния.

Люди, надо защитить правду в лице судьи (Самоткан Н. Г.)

Рассмотрение дела состоится 7 ноября, в среду, в 9:00 в Высшем совете правосудия. Киев, ул. Студенческая, 12.

Приедут родители воинов погибших в Ил-76".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСП 7 ноября рассмотрит отстранение судьи Самоткан, которая вынесла приговор генералу Назарову в деле о сбитом Ил-76. ДОКУМЕНТ

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.



14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.