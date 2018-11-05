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Темы дня: Убийство Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины
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Все про:ВР (22406) ВСК (113) Найем (455) Блок Петра Порошенко (1543) Найем Маси (34)

 Нардеп Найем возмущен, что фракция "БПП" не хочет выдвигать его в комиссию по расследованию нападений на активистов

Во фракции говорят о конфликте интересов: брат депутата якобы был адвокатом Катерины Гандзюк. Найем уверен, что все из-за Луценко.

Народный депутат Мустафа Найем возмущен тем, что фракция "Блок Петра Порошенко" не стала выдвигать его кандидатуру во временную следственную комиссию ВР по расследованию нападений на активистов. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Такого решения требовала лично Ирина Луценко – супруга Генерального прокурора Юрия Луценко. Первого процессуального лица, в обязанности которого входит соблюдение законности расследования всех уголовных производств в стране. В том числе, и в отношении активистов и журналистов. И мне достоверно известно, что именно Юрий Луценко поставил ультиматум против включения меня в ТСК", – утверждает Найем.

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При этом самому депутату нежелание включать его в состав комиссии будто бы объяснили тем, что у него есть конфликт интересов, мол, его брат Маси Найем был адвокатом Катерины Гандзюк.

"Но. Официально Masi Nayyem НЕ является адвокатом Екатерины Гандзюк. Да и не мог, поскольку получил удостоверение адвоката всего три дня назад. Да, он дружил с Екатериной задолго до нападения. И как юрист помогал ей в работе и занимался ее делом после нападения. Не за вознаграждение, а поскольку он – ее друг, как и сотни других активистов, вышедших на акции протеста", – написал нардеп.

Ранее первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко пояснила нежелание фракции БПП делегировать Найема в состав комиссии тем, что он полностью дистанцировался от этой политической группы и не принимает в жизни фракции никакого участия.

Согласно официальной информации фракции "БПП", было принято решение делегировать в состав комиссии народных депутатов Виктора Короля, Валерия Карпунцова, Юрия Буглака, Сергея Алексеева, Максима Саврасова и Ирину Суслову.

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Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах прошли митинги-реквиемы.

Источник: https://censor.net.ua/n3095260
 
 
 Топ комментарии
 
Мустафа с Лещенком неплохо заработали, когда топили Тимошенко на президентских выборах, в результате которых пришел к власти уголовник...
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Нардеп Найем возмущен, что фракция "БПП" не хочет выдвигать его в комиссию по расследованию нападений на активистов - Цензор.НЕТ 2719 Ничего странного, он трех маток сосать умудряется Нардеп Найем возмущен, что фракция "БПП" не хочет выдвигать его в комиссию по расследованию нападений на активистов - Цензор.НЕТ 3384 Порода Нардеп Найем возмущен, что фракция "БПП" не хочет выдвигать его в комиссию по расследованию нападений на активистов - Цензор.НЕТ 2426
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ОНИ УКАКАЛИСЬ.!!!!СТРАШНО ИМ. !!!!БОЯТСЯ!!!
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Мустафа с Лещенком неплохо заработали, когда топили Тимошенко на президентских выборах, в результате которых пришел к власти уголовник...
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Ну эта парочка всеядная.Им по-барабану кого топить-вчера Юлю,сегодня Петю.Кто им платит,тот их и "танцует"."Активисты" одним словом
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Ему надо, на следующих выборах членство в БПП будет токсично.
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Да ладно, там куда не плюнь кругом кислота. Люля, Ляшко, Жопоблох.
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Переименуются. У лохотуров память шо у креветки
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У нас нет партий, у нас бизнес проекты!
Если Петя получит 2 срок, то и Бпп ещё сезон просуществует.
Если слетит с трона - то и Бпп не станет.
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Бо у тебе нема лярда зелені і каву ти з ними не п'єш, чи п'єш?
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Мустафа это темная лошадка, вроде бы и против их, но с партии не выходит, странно как то.
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Ничего странного, он трех маток сосать умудряется Нардеп Найем возмущен, что фракция "БПП" не хочет выдвигать его в комиссию по расследованию нападений на активистов - Цензор.НЕТ 3384 Порода Нардеп Найем возмущен, что фракция "БПП" не хочет выдвигать его в комиссию по расследованию нападений на активистов - Цензор.НЕТ 2426
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денежки не партийные..им всё равно от какой они партии...лишь бы в кошелёк капать..
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Мустафа не смог заработать.. и этим не доволен..
Мустафа вчера решил пиариться на умершей Гандзюк, но киевляне послали его на*й.. почему мустафа Внайом об этом не рассказывает?
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Подарите ему огнетушитель. У него пердак полыхает
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Анекдот-"реформатора" полиции и чемпиона по селфи с полицейскими не пустили в комиссию.Горе то какое,как нам после этого жить.
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Фракція "Народний Фронт" підтримала створення тимчасової слідчої комісії щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк
Про це в ефірі Еспресо.TV розповів народний депутат Леонід Ємець ("Народний фронт").

Ємець відповів на питання, кого фракція висуватиме у склад цієї комісії.

"На даний момент ще дискусія триває. Кандидатури, які обговорювалися на початку фракції, це були Антон Геращенко, Сергій Висоцький і ще йде обговорення, хто буде третій. Для того, щоб комісія була створена потрібно 150 голосів народних депутатів", - сказав Ємець.
Наем , досить брехати .....
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лисий ти спочатку запитай себе шо ти робиш в тій фракції
вони або дегенерати або дегенерати
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А как же без звания "народного" по списку БПП...
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Вони не дегенерати, вони корупціонери та вбивці. А дегенерати це ті, хто їх обрав.
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Говорят, этот БППшный боров профинансировал убийство Гандзюк...

Нардеп Найем возмущен, что фракция "БПП" не хочет выдвигать его в комиссию по расследованию нападений на активистов - Цензор.НЕТ 5973
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Жлобина рогата як і всі виродки у владі!
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БлПП - фракция привилегированная. Даже если ты с чем то не согласен, все одно имеешь. Борцун с привилегиями возмутился тем, что на этот раз в его миску насыпали недостаточно. Очень принципиальный себе пуштун
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Не могу понять...т.е. с моих налогов я плачу полиции,чтоб дело расследовали и еще комиссии депутатов,чтоб они тоже расследовали или так..воздух во рту погонять? Пусть занимаются своим делом
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Так этот дебил поливает партию говном и всячески от нее дистанцируется. Чего он ждет? Нардеп Найєм обурений, що фракція "БПП" не хоче висувати його в комісію з розслідування нападів на активістів - Цензор.НЕТ 7353
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Скоро опять азеры вернутся, будут опять рыло полировать
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Никто "партию" не поливает. Наоборот, это "партия" производит говно в большом количестве.
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Нечего было идти к этим бандитам во фракцию. Теперь уже не отмоешься.
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Кончита с Мустафой поливали Тимошенко помоями
систематически, в частности на УП, и тем самым способствовали приходу зэка к
власти...
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Тимошенко освистали на Майдане. И это был ей приговор.
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моі коментарі видаляють... йдіть у сраку...
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Наверное за работу в комиссии доплачивают?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардеп Найем возмущен, что фракция "БПП" не хочет выдвигать его в комиссию по расследованию нападений на активистов
 
 
 
 
 
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