 Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Как рассказал начальник академии генерал-майор Олег Гуляк, необходимость в создании и оборудовании такой лаборатории возникла в связи с массовым переходом войск на новую систему питания по каталогу продуктов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.
В течение года при поддержке тыла Вооруженных сил Украины и Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины в учебном заведении была проведена соответствующая работа по подготовке помещений, установки современного технологического оборудования, которое только начинают использовать в воинских частях, а также комплектации необходимым кухонным посудой и инвентарем.
В лаборатории приготовления пищи оборудовано 10 индивидуальных рабочих мест, установлены электрические плиты, жарочные шкафы, универсальная кухонная машина, котлетный автомат, фритюрницу и прочее кухонные приборы.
Наряду с кухонным помещением, оборудованы зал для приема пищи, где приготовленные блюда будут дегустировать преподаватели и курсанты других специализаций.
муженкы корни глубокие пускают однако...
кстати, некоторым скрывающимся под Украинскии прапор уже дымит .....
Добре що коли я курсантом біг 10-ку у повній викладці, мені не показували, що є і такі курсанти..😂
от тiльки не люблю я оце окозамилювання. то два лба в кастрУльке шось мiшають. то один за сковородку учепився, а другой опять же шо то там гоня в тiй сковородi. кого вони отими порцiями нагодують? командування? де вiдра, виварки? а то я тож можу на кухнi поколядувати для себе, а от массового куховарства не знаю.