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 Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В Военной академии в Одессе на базе недавно созданной современной лаборатории по приготовлению пищи начались практические занятия с курсантами, обучающимися по специальности "Продовольственное обеспечение воинских частей" на факультете подготовки специалистов материально-технического обеспечения.

Как рассказал начальник академии генерал-майор Олег Гуляк, необходимость в создании и оборудовании такой лаборатории возникла в связи с массовым переходом войск на новую систему питания по каталогу продуктов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

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В течение года при поддержке тыла Вооруженных сил Украины и Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины в учебном заведении была проведена соответствующая работа по подготовке помещений, установки современного технологического оборудования, которое только начинают использовать в воинских частях, а также комплектации необходимым кухонным посудой и инвентарем.

В лаборатории приготовления пищи оборудовано 10 индивидуальных рабочих мест, установлены электрические плиты, жарочные шкафы, универсальная кухонная машина, котлетный автомат, фритюрницу и прочее кухонные приборы.

Наряду с кухонным помещением, оборудованы зал для приема пищи, где приготовленные блюда будут дегустировать преподаватели и курсанты других специализаций.

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Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны 01
Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны 02
Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны 03
Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны 04
Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны 05

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Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны 06
Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны 07
Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны 08
Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны 09
Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны 10
Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны 11
Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны 12

Смотрите: В Учебном центре ВМС Украины появился тренажер "Борьба за живучесть корабля". ФОТОрепортаж

Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны 13
Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны 14
Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны 15
Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны 16
Фото: mil.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/n3095256
 
   
 Топ комментарии
 
Тим часом у Львові підвищують престиж поліції. Хотілось б, звісно, Ламборджині, та вулиця Шевченка ще неремонтована

Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9636
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не знал что для нарезки огурца и помидоры нужна лаборатория.....
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Учитывая, что Вооруженные силы Украины переходят на современную систему питания, то и поваров надо готовить надлежащим образом. Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7416
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хто знає - як українською буде "потемкинская деревня"?
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Ты б кроме Потемкина, тут ещё аналог Кадырова или )(уйла поискал
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даже не пойму шо лучше...миномёт "молот" чы лаборатория?
муженкы корни глубокие пускают однако...
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признаитесь, вам известно что русня тоже читает цензор и это выложили специально, чтоб ......

кстати, некоторым скрывающимся под Украинскии прапор уже дымит .....
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суп с мясом и ещё санкционка на столе - нет, это точно спецом выложили.
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не знал что для нарезки огурца и помидоры нужна лаборатория.....
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Тим часом у Львові підвищують престиж поліції. Хотілось б, звісно, Ламборджині, та вулиця Шевченка ще неремонтована

Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9636
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Выучатся, получат корочку, и айда на заработки за границу.
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ту корочку ещё признать надо и потом особенности местных традиции кухни - забудте что ваш борщь или сало кого то очень заинтересует, серёзно, вот возмём то как скандинавы готовят селёдку или солённый огурец итд.- только не забудь место соли изпользовать сахар, честно, за уже более 10 лет не могу привыкнуть и в принцыпе очень редко покупаю - и так очень много блюд.
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Учитывая, что Вооруженные силы Украины переходят на современную систему питания, то и поваров надо готовить надлежащим образом.
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представь, мастера одним ножиком и кастрюлой чудо блюдо творят, а некоторым рукажопым даёшь уже готовую смесь, написанно сколько надо воды добавить, на какои температуре готовить с Zepter или с sous vide и серовно на выходе щи.
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это не мастера, возможно из них ни кто и не станет мастером, но учить их нужно как будущих мастеров, с соответствующим подходом, инструментом и техникой. Халтурить они научатся сами!!!
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Я б запропонувала почистити огірки і яблука від шкірки.Шкірка погано перетравлюється.
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Я б запропонувала почистити огірки і яблука від шкірки Шкіряка, погано перетравлюється. Для практики курсантів Військової академії Одеси створена сучасна лабораторія з приготування їжі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6290
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Да и суп мешают по часовой стрелке, а вот борщ против часовой. Тут главное усвоить старый девиз поваров:*Сам сготовил---сам сожрал!*.
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Ківі також потрібно почистити від шкірки.
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Не надо ничего чистить, после фотосессии ещё домой нести.
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А шо так можно? 😁
Добре що коли я курсантом біг 10-ку у повній викладці, мені не показували, що є і такі курсанти..😂
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ускоренные кондитерские курсы...взлёт-посадка.
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А хто після них це додає? Пріусадєбноє хазяйство гєнєрала? Як в совку?
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дай то Боже, дай то Боже...
от тiльки не люблю я оце окозамилювання. то два лба в кастрУльке шось мiшають. то один за сковородку учепився, а другой опять же шо то там гоня в тiй сковородi. кого вони отими порцiями нагодують? командування? де вiдра, виварки? а то я тож можу на кухнi поколядувати для себе, а от массового куховарства не знаю.
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А як там з туалетною лабораторією? Якщо в порядку - то ми спокійні за майбутніх воїнів-захисників - головному навчилися!
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Выпускной экзамен пройдет по принципу - ты хоть готовить то умеешь? Я вкусно режу колбасу Для практики курсантів Військової академії Одеси створена сучасна лабораторія з приготування їжі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5617
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Чим би курсант не тішилось, лише би не воювало!
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Не знущайтеся над дітьми. Хай вчаться їсти варити.Гарний кухар креще поганого єкономіста чи юриста, а головне- видно одразу.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДля практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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