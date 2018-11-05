 Для практики курсантов Военной академии Одессы создана современная лаборатория по приготовлению пищи, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Как рассказал начальник академии генерал-майор Олег Гуляк, необходимость в создании и оборудовании такой лаборатории возникла в связи с массовым переходом войск на новую систему питания по каталогу продуктов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Морские пехотинцы из Николаева тренируются на Львовщине. ВИДЕО

В течение года при поддержке тыла Вооруженных сил Украины и Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины в учебном заведении была проведена соответствующая работа по подготовке помещений, установки современного технологического оборудования, которое только начинают использовать в воинских частях, а также комплектации необходимым кухонным посудой и инвентарем.

В лаборатории приготовления пищи оборудовано 10 индивидуальных рабочих мест, установлены электрические плиты, жарочные шкафы, универсальная кухонная машина, котлетный автомат, фритюрницу и прочее кухонные приборы.

Наряду с кухонным помещением, оборудованы зал для приема пищи, где приготовленные блюда будут дегустировать преподаватели и курсанты других специализаций.

Также смотрите: Курсанты-нацгвардейцы кафедры логистики провели учения с новым тыловым оборудованием. ВИДЕО











Смотрите также: "Все на мониторе видно. Система даже тепловизором оборудована", - харьковские курсанты-нацгвардейцы проводят учения с использованием новейшего украинского вооружения. ВИДЕО















Смотрите: В Учебном центре ВМС Украины появился тренажер "Борьба за живучесть корабля". ФОТОрепортаж









Фото: mil.gov.ua