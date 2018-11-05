EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины, Общество, За рубежом
  4392  59
Все про:провокация (1180) пропаганда (2075) Щерба (33)

 Антиукраинский пропагандист Филлипс пытался спровоцировать на драку посла Украины в Австрии

Филлипс толкал дипломата и обзывал его фашистом

Пророссийский пропагандист Грэм Филлипс, известный поддержкой террористов на Донбассе, пытался спровоцировать на драку посла Украины в Австрии Александра Щербу. Об этом дипломат рассказал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Только что существо по имени Грэм Филлипс побывало под Посольством. Стояло, снимало себе на камеру под забором. Не видело, как я подошел. Несчастное такое, с незастегнутыми, пардон, штанами", – рассказал о появлении пропагандиста дипломат.

По словам Щербы, Филлипс при его приближении подскочил от испуга. А после начал провоцировать на драку.

"Ну а потом началось: "Саша, ты фашист. Саша, ты г-дон". Пару раз меня толкало в грудь. Профессионально толкало, хотело на драку спровоцировать", – написал Щерба.

Антиукраинский пропагандист Филлипс пытался спровоцировать на драку посла Украины в Австрии 01

Также на Цензор.НЕТ: Пропагандист Грэм Филлипс нагрянул в посольство Грузии в Лондоне с оскорбительными лозунгами. Его задержали. ВИДЕО

По словам Щербы, Филлипс не сможет сказать, что дипломат от него прятался.

"Хоть кто-то, хоть раз должен был к нему выйти и сказать, что оно из себя представляет. А представляет оно собой маленькое существо, которое питается ненавистью, злобой и войной... Я ему это передал. От всех нас", – рассказал дипломат.

Напомним, 15 октября 2018 года, в 59 годовщину убийства лидера ОУН Степана Бандеры, Грэм Филлипс осквернил его могилу в Мюнхене. Сторонник террористов сорвал с могилы флаги и прикрепил к могильному кресту баннер с надписью об "украинском нацисте".

Смотрите на Цензор.НЕТ: "А кому ты нужен сейчас безрукий?" - "Я нужен своей родине. Украина своих не бросает", - Жемчугов ответил не бесчеловечный вопрос пропагандиста Филлипса. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3095254
 
   
 Топ комментарии
 
как бы это животное в Украину заманить?
 показать весь комментарий
 
Мерзкое существо , которое служит , как бешенная псина , кремлю !
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
как бы это животное в Украину заманить?
 показать весь комментарий
 
 
Квартиру у него в Одессе отобрать. Он удавиться за 20 000 евро, бо для него это большие деньги.
 показать весь комментарий
 
 
Так в той квартире старая испорченная проводка, да и трубы канализационные сильно протекают. Нужен частый, не плановый ремонт.
 показать весь комментарий
 
 
Как оно уже з@ї#ало своим "фашисты"! У меня попогай и то больше слов знает...
 показать весь комментарий
 
 
Не поедет оно. Трусливое.Но в харю тут бы точно получило. Напрашивается ведь.
 показать весь комментарий
 
 
оно было на армянском пункте пропуска и даже добрело до наших пограничников, но его не то что не увалили сразу из автомата а таже не затащили на территорию Херсонщины.
 показать весь комментарий
 
в Украине мало животных!? тебе скучно без этой погремухи?
 показать весь комментарий
 
Пригласить на семки порнофильма, он с этого начинал!
 показать весь комментарий
 
и что, послу рук нету или без перчаток к говну не хотел дотронутся.
 показать весь комментарий
 
 
Статус не позволяет лично. Шкандаль международный. На службе-с.
 показать весь комментарий
 
 
Да и хрен со скандалом. Страна поймет и простит.
 показать весь комментарий
 
 
Може час вже нам скинутись, на його підірвану матню?)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
уж простите за резкость, но презренная ганьба украинским ССО и всяким другим спецотрядам, если такие как Филлипс и Шарий прекрасно живут и никто их не беспокоит
 показать весь комментарий
 
 
Наши заробитчаны там его достанут и ослепят
 показать весь комментарий
 
 
нарисуют ему на лысом холсте непристойное слово)))
 показать весь комментарий
 
 
выдам лицензию на отстрел бешенных животных, типа Гремм Филипс..
Череп животного - в обмен на премию!
 показать весь комментарий
 
 
Мерзкое существо , которое служит , как бешенная псина , кремлю !
 показать весь комментарий
 
 
Можно было бы и не по этикету хотя бы один разок заехать этому уроду в лобешник. Украина простила бы своего посла за не корректное поведение с животным.
 показать весь комментарий
 
 
Так я так и не понял,посол ему в табло прописал? Или выразил глубокую озабоченность?
 показать весь комментарий
 
вот ты бы там разошолся Кот - всю морду бы ему исцарапал...)))
 показать весь комментарий
 
 
17 сентября 2016 года в ходе освобождения из плена ЛНР украинского военнослужащего Владимира Жемчугова Грэм Филлипс оскорблял его (именовал «зомби», спрашивал: «Кто тебя зомбировал?» и «Кому ты теперь нужен, безрукий?») и украинских журналистов. В ходе обмена британец был со стороны ЛНР и оказывая помощь его представителям, само видео было выложено Филлипсом в видеоблоге на YouTube. Представительница ОБСЕ по вопросам СМИ Дуня Миятович назвала поведение Филлипса презренным, позорным поступком и не журналистикой[49][50].
 показать весь комментарий
 
Надо было его отпиздить!!!
Вон Дещица сказал, - Путин - хуйло! И не забздел... а тут прямо таки толкали его бедненького!!!
 показать весь комментарий
 
 
Якщо кремль когось купив один раз, то він його буде використовувати постійно. Бо у жертви не залишається вибору. Правда для такого є гірша, ніж самоспалення
 показать весь комментарий
 
Вопрос - а у нас в посольстве охраны нет?
А посол слабенький очкарик? Не мог уроду нос сломать? Спокойно прошло бы за самооборону.
Требую всем послам и работникам посольств срочно пройти курс самообороны с обязательной сдачей нормативов хотя бы до коричневого пояса!
 показать весь комментарий
 
 
не треба дипломатів українських вплутувати в розбірки з провокатором Філіпсом кулачні, він того і наривається спецом. То справа спецслужб.
 показать весь комментарий
 
 
СБУ, привезите этого дурня на Украину в багажнике. Это наказ Украинского Народа!
 показать весь комментарий
 
 
удивительное дело - как падаль со всего мира помогает московской Орде строить
всепланетарную паРашу с вывеской "рускиймир" Антиукраинский пропагандист Филлипс пытался спровоцировать на драку посла Украины в Австрии - Цензор.НЕТ 2448
 показать весь комментарий
 
Не чіпайте убогого. Спочатку з "фартового" обнімашки і фотосесія з пуйлом, а по рилу потім Антиукраинский пропагандист Филлипс пытался спровоцировать на драку посла Украины в Австрии - Цензор.НЕТ 3734
 показать весь комментарий
 
 
Ходаковский наконец заметил границу между ЛНР и ДНР, и делает вид, что не понимает, зачем она нужна. А нужна она затем, что у каждого бантустана свой хозяин и вождь. Кроме того, на таможне очень удобно грабить бесправное население. Для этого же ЛДНР и придумали - для грабежа
Денис Казанський‏

Антиукраинский пропагандист Филлипс пытался спровоцировать на драку посла Украины в Австрии - Цензор.НЕТ 9005
 показать весь комментарий
 
 
Ходаковский долбоеб конченный и мысли такие же. Он ещё не понял что он и его лугандония не нужны на России. Предателей никто не уважает и уважать не будет, суки захотели на халяву пенсии Россиянские получить. Из за таких придурков как Ходаковский и простые россияне лишились пенсий.
 показать весь комментарий
 
Молодец дипломат. Благодарю, что высказали все этому уроду.
 показать весь комментарий
 
 
Кацапы ущербный народец чувствуют свою никчёмность и начинают доказывать своё превосходство или дракой или пянством.
 показать весь комментарий
 
 
С такими провокаторами не нужно связываться, сразу вызывать полицию, он же ищет скандал, а на эмоциях можно натворить делов, либо наговорить лишнего. А потом это будут крутить по тв.
 показать весь комментарий
 
 
Если не готов "натворить делов" или что то еще то нефиг было к нему вообще выходить.
А то подрулил как герой и обосрался от испугу!
Репу надо было ему начистить особенное если он первый начал. Дип имунитет никто не отменял!
 показать весь комментарий
 
Эта мразина специально провоцировал нашего дипломата , чтобы получить по морде , но этого делать нельзя никоим образом ! Такив тёмном переулке без камер и свидетей , можно зарядить кувалдой промеж глаз 😀
 показать весь комментарий
 
 
Залупоголовый ублюдок давно нарывается на п..здюлину. Питается оно грязными кремлевскими деньгами. Принципов у него нет и в помине. Просто шавка расеянских пропагандонов. Я удивляюсь, как его свои же британцы не прибили, они ребята конкретные, особенно футбольные фанаты.
 показать весь комментарий
 
 
Нехай к саудитам сходе до посольства Антиукраїнський пропагандист Філліпс намагався спровокувати на бійку посла України в Австрії - Цензор.НЕТ 8412
 показать весь комментарий
 
У него был любовник в молодости - клоун какой-то из цирка.Лысый урод не такой уж и скрепный Антиукраїнський пропагандист Філліпс намагався спровокувати на бійку посла України в Австрії - Цензор.НЕТ 5085
 показать весь комментарий
 
Затягнути на територію посольства (територію України) і зробити інвалідом...
 показать весь комментарий
 
я знову ж, в 2353-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!﻿
 показать весь комментарий
 
Це той самий момент коли треба було скористуватись дипломатичною недоторканістью, від чергового поштовху впасти на нападаючого і трохи його пом"яти об асфальт. А потім допомогти піднятися декілька раз.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАнтиукраинский пропагандист Филлипс пытался спровоцировать на драку посла Украины в Австрии
 
 
 
 
 
 вверх