 Суды не всегда соблюдают права человека, рассматривая связанные с конфликтом на Донбассе дела, - выводы миссии ООН

Во время предыдущей встречи стороны запланировали обсудить выводы и рекомендации, сформированные Миссией и переданные для изучения судьям ВС, по отправлению правосудия по уголовным производствам, связанных с конфликтом на востоке Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України".

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Представители Миссии напомнили: в документе обращается внимание на то, что привлечение к ответственности за совершенные преступления, связанные с упомянутым конфликтом, часто сопровождается нарушением прав человека. В связи с этим было зафиксировано четыре проблемы:

распространена практика произвольных задержаний и содержания под стражей лиц, подозреваемых в участии или любых связях с вооруженными группами, которая предшествует официальному/зарегистрированному задержанию таких лиц;

суды склонны не обращать внимания на информацию о времени и обстоятельствах задержания и заключения под стражу лиц, которых подозревают в совершении преступлений, связанных с конфликтом;

суды автоматически удовлетворяют ходатайства о содержании под стражей лиц, обвиняемых в совершении упомянутых преступлений, а не обосновывая необходимость применения такой меры пресечения;

при отсутствии других доказательств судьи чрезмерно полагаются на признание подозреваемыми вины.

"Мы детально изучили документ. Изложенные в нем факты вызывают у нас беспокойство. В то же время, мы убеждены, что они не имеют системного характера", - подчеркнул Станислав Кравченко.

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Он отметил, что в Украине уделяется значительное внимание решению вопросов, касающихся законности задержания лиц, содержания под стражей. До того, как в 2012 году вступил в силу Уголовный процессуальный кодекс Украины, вобравший в себя многие положения решений Европейского суда по правам человека, судьи применяли как норму права непосредственно решение ЕСПЧ.

Председатель КУС ВС отметил, что большинство рекомендаций дублируют положения УПК Украины, которых судьи обязательно должны придерживаться, рассматривая ходатайство об избрании меры пресечения или уголовное производство по существу. В то же время, он не исключает, что в отдельных случаях возможно несоблюдение судьями норм закона. Несмотря на это, ВС прилагает все усилия, чтобы судьи, рассматривая дела, в том числе связанные с конфликтом на востоке Украины, придерживались норм УПК Украины.

При этом Станислав Кравченко напомнил Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность, в частности, за принуждение лиц давать показания, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконное задержание и содержание под стражей, вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, постановления, определения.

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"Мы постоянно обращаем внимание судей низших инстанций на проблемные моменты, ищем пути их урегулирования, - подчеркнул глава КУС ВС и добавил: - Отдельные вопросы удается решить путем выражения правовых позиций в постановлениях кассационного суда".