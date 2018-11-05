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 Мы будем атаковать российские комплексы С-300, размещенные в Сирии, - армия Израиля

Министр по делам Иерусалима, вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля Зеэв Элькин заявил, что израильская армия готова атаковать российские зенитно-ракетные комплексы С-300, размещенные в Сирии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, армия Израиля нанесет удар по С-300 в том случае, если ЗРК будут атаковать израильских военных. Также он посчитал, что передача данных комплексов сирийским военным является ошибкой, так как они "не всегда умеют правильно использовать технику". Он подчеркнул, что при неправильном использовании С-300 под ударом могут оказаться "гражданские самолеты", что "подвергает опасности" авиаперевозки в регионе.

"Радиус С-300 большой, покрывает всю территорию Израиля, так что сирийцы при желании могут попытаться сбить военный самолет над территорией Израиля или даже гражданский самолет", - сказал Элькин.

Когда его спросили, против кого будет нанесен удар, если израильские военные будут вынуждены атаковать С-300, он ответил, что он придется на "установки" и выразил надежду, что там "не будет российских специалистов".

Также читайте: Шойгу доложил Путину, что комплексы С-300 доставлены в Сирию

Источник: https://censor.net.ua/n3095251
 
   
 Топ комментарии
 
вот тут вот сильный предвыборный ход, пошел сразу с козырного туза

Мы будем атаковать российские комплексы С-330, - армия Израиля - Цензор.НЕТ 3265
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та хватит уже говорить, пятый год одни разговоры задушевные, епошьте русню
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"Также министр Элькин входит в состав узкого военно-политического кабинета"
кстати он с Харькова Ми будемо атакувати російські комплекси С-330, - армія Ізраїлю - Цензор.НЕТ 5584
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Кому Ви це пояснюєте: ольгінці побачили слово "культурного" і всі як один вирішили, що він обов"язково повинен займатися матрьошками і балалайками! Мордва необізнана, сер! Ми будемо атакувати російські комплекси С-330, - армія Ізраїлю - Цензор.НЕТ 8456
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Абсолютно согласен с Вами, дружище! Чем F-16 не культура? И почему собственно окружающая среда и Иерусалим должны мирится с кацапами?
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Я б сказал, но его нет. Умотал на процедуры на 20 минут и с концами...
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ты кацапёнок с не съезжай с путина - сиди на нём и не дрыгайся...)))
забыл о вашем вяличии - да вы весь мир напугали последним подвигом "Кузи"...)))
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Блин, оказывается Исландия просто программа с набором слов... До чего техника дошла!
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датишо кацап - у тебя прорезалась лишняя хромосома в области юмора...!)))
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Министр по делам Иерусалима, вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля Зеэв Элькин

ну ради окружающей среды, таки да, почему бы и нет?
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Министр по делам Иерусалима, вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля...интересно, у заместителя мэра Кличка должность выше или нет? Ми будемо атакувати російські комплекси С-330, - армія Ізраїлю - Цензор.НЕТ 523
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Даже Министр по делам Иерусалима, вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля и тот считает необходимостью абассать стадо казламордых коцсабов... Ми будемо атакувати російські комплекси С-330, - армія Ізраїлю - Цензор.НЕТ 4315
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министр защиты окружающей среды от коцапов.
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так как россияне - нация большая, то и среди россиян есть боевики и террористы. но это не значит, что все боевики и террористы - россияне и что все россияне - боевики и террористы. речь идет о конкретных лицах, которые совершают конкретные преступления и выдают себя за представителей каких-либо национальностей, не нужно смешивать мух и котлеты.
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ты еще скажи, что россияне - братский народ. не томи нас.
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Я скажу. И докажу. Но братья часто бывают жесточайшими врагами.
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та нет базара... от только жесточайшие враги, все же чаще, ни хрена не братья, а так...

бегали по одной улице за мячиком в щенячем возрасте... и вдруг тебе говорят: "я же русский..." нет слов, одни междометия.
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так речь же не о братстве, а о конкретных людях. согласись, не обьективно судить всю нацию по нескольким людям и то далеко не самым лучшим представителям нации. например, среди граждан Украины есть маньяки, так давайте по ним судить всю нацию. давайте сравнивать наркоманов с Украины и РФ, кто из них хуже? я не спорю, что межнациональная рознь может существовать, могут быть межнациональные войны, но все-равно бессмысленно судить о всех по какому-то одному человеку. это просто туп0.
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все твои доводы - правильные. но только в мирное время. а выискивать во время войны, кто там на путинге дулю в кармане против Xyйла держит, забывая о молчаливой поддержке большинства россиян действий своего правительства, не самое умное что можно сейчас сделать. и мне по барабану есть в Украине маньяки или нет. главное - чтобы не было рашистской нечисти. это вопрос выживания нации. после решения первоочередных задач, можно будет и с маньяками разобраться. а за все хвататься - ничего не сделаешь и будет, как в ОРДЛО, и рашисты и маньяки.
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Ми будемо атакувати російські комплекси С-330, - армія Ізраїлю - Цензор.НЕТ 5521вова , кажется нас сейчас будут бить, возможно ногами и до смерти :Ми будемо атакувати російські комплекси С-330, - армія Ізраїлю - Цензор.НЕТ 6856
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ну как же так ??? они не могут защитить себя изза кривизны земли !!! ))
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Не сумніваюся, що Ізраїль організує цивільні літаки.
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Не удивлюсь, когда в очередной раз выяснится, что хваленые кацапсинские комплексы окажутся таким же гавном, как и все вооружение засРашки последних лет. А в руках сирийских идиотов, которые необучаемы в принципе, и подавно. Так что, израильтяне, смело мочите как комплексы, так и ассвабадителей, их там все равно нет... Привезут фрагменты тел скрепно-духовных олигофренов, поехавших убивать невинных людей за ипотеку, поп прогундосит молитву, родные нажрутся водки до усрачки и закопают под номерком как бомжа. Руцкий мир называется...
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Ничё бабы еще зенитчиков нарожают.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМы будем атаковать российские комплексы С-300, размещенные в Сирии, - армия Израиля
 
 
 
 
 
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