 Мы будем атаковать российские комплексы С-300, размещенные в Сирии, - армия Израиля

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, армия Израиля нанесет удар по С-300 в том случае, если ЗРК будут атаковать израильских военных. Также он посчитал, что передача данных комплексов сирийским военным является ошибкой, так как они "не всегда умеют правильно использовать технику". Он подчеркнул, что при неправильном использовании С-300 под ударом могут оказаться "гражданские самолеты", что "подвергает опасности" авиаперевозки в регионе.

"Радиус С-300 большой, покрывает всю территорию Израиля, так что сирийцы при желании могут попытаться сбить военный самолет над территорией Израиля или даже гражданский самолет", - сказал Элькин.

Когда его спросили, против кого будет нанесен удар, если израильские военные будут вынуждены атаковать С-300, он ответил, что он придется на "установки" и выразил надежду, что там "не будет российских специалистов".

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