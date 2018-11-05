 Трамп отказался встречаться с Путиным в Париже на саммите G20 11 ноября

Как передает Цензор.НЕТ, слова президента США передает Reuters.

По словам Трампа, он увидится с Путиным на торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны и, возможно, проведет встречу с ним после них.

"Я не уверен, что у нас будет встреча в Париже. Скорее всего нет", — заключил Трамп.

Ожидалось, что лидеры США и России проведут встречу в Париже 11 ноября.

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