 Трамп отказался встречаться с Путиным в Париже на саммите G20 11 ноября

Как передает Цензор.НЕТ, слова президента США передает Reuters.
По словам Трампа, он увидится с Путиным на торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны и, возможно, проведет встречу с ним после них.
"Я не уверен, что у нас будет встреча в Париже. Скорее всего нет", — заключил Трамп.
Ожидалось, что лидеры США и России проведут встречу в Париже 11 ноября.
Еще бы, их солнцелысому пургомёту опять руку пожмут! )))
"Я не уверен, что у нас будет встреча в Париже. Скорее всего нет", - заключил Трамп.
Может кто и понимает Трампа, но это точно не я...
інформаціїідіотизації) волати, що у Парижі путєнпуйло все "порєшає" з Трампом, а тут така невдача...
Барышня, барышня, дайте мне Петроград.
Что значит не отвечает?! Да вы знаете, кто с вами говорит?! Это революционный матрос Железняк! Немедленно дайте Петроград!
Але, это Петроград?
Барышня, дайте Смольный. Что значит - занято?! Да вы знаете, кто с вами
говорит?! Это революционный матрос Железняк! Немедленно дайте Смольный!
Але, это Смольный?
Дайте Владимира Ильича. Что значит - обедает?!
- Да вы знаете, кто с вами говорит?! Это революционный матрос Железняк!
Немедленно дайте Владимира Ильича! Але, Владимир Ильич? Это революционный матрос Железняк...
Что значит - на)(уй?...
"Два человека погибли и пять пострадали во время обрушения моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает 5 ноября "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу СКР по региону. Мост находился на реконструкции.
Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней тяжести. Их госпитализировали в Нефтеюганскую окружную больницу.
Директор Департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский рассказал агентству, что на месте работают пять бригад скорой медицинской помощи. По данным источника, пострадали семь человек. После обрушения моста в воду упали КамАЗ и подъемный кран". - cообщает Каспаров.ru.
А кацапская ху()лина.
К сожалению, Цензор дал ссылку на сайт, а не на сообщение, поэтому проверить очень затруднительно...