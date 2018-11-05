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Все про:G20 (110) Путин (24343) Трамп (2087)

 Трамп отказался встречаться с Путиным в Париже на саммите G20 11 ноября

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "не уверен", что в Париже на саммите G20 состоится отдельная встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, слова президента США передает Reuters.

По словам Трампа, он увидится с Путиным на торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны и, возможно, проведет встречу с ним после них.

"Я не уверен, что у нас будет встреча в Париже. Скорее всего нет", — заключил Трамп.

Ожидалось, что лидеры США и России проведут встречу в Париже 11 ноября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль надеется на "продолжительную и обстоятельную" встречу Трампа и Путина в рамках саммита G20 в Аргентине

Источник: https://censor.net.ua/n3095250
 
   
 Топ комментарии
 
Та шо ж такое, петух ботоксный уже перья распушил, уже все мокши прониклись духом вяличия от будущей встречи Трампа с их сцарем в Париже, а тут на тебе..
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От на фіга Хуйлуші бути на заходах з річниці закінчення Першої світової? Запорєбрік хіба її виграв?
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Хіба що хуйло буде чекати Трампа біля туалету як Йуля Трамп отказался встречаться с Путиным в Париже на саммите G20 11 ноября - Цензор.НЕТ 9931
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От на фіга Хуйлуші бути на заходах з річниці закінчення Першої світової? Запорєбрік хіба її виграв?
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Не по темі але спішу поділитись чужими спогадами про минуле
Трамп отказался встречаться с Путиным в Париже на саммите G20 11 ноября - Цензор.НЕТ 5891
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Прочитал с удовольствием. Особенно порадовала проверка чистоты МЕСТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ рукой. Трамп відмовився зустрічатися з Путіним у Парижі на саміті G20 11 листопада - Цензор.НЕТ 9710
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Вот именно .потому что эти падлы считают себя приЭмниками кого угодно ,когда им єто вігодно .хоть члєнина-сралина с царизмом ,хоть махрового рашизма-империализма с фашизмом ,уебки ,одним словом,животные ...
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Хіба що хуйло буде чекати Трампа біля туалету як Йуля
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Решения додика, как эффект от клизмы сената. Громко пукается, но быстро проходит Трамп отказался встречаться с Путиным в Париже на саммите G20 11 ноября - Цензор.НЕТ 2831
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Та шо ж такое, петух ботоксный уже перья распушил, уже все мокши прониклись духом вяличия от будущей встречи Трампа с их сцарем в Париже, а тут на тебе..
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Просто среди них равных пукен оказался на 600г тяжелее. Додик положил на него икс Трамп отказался встречаться с Путиным в Париже на саммите G20 11 ноября - Цензор.НЕТ 12
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В Сенате объяснили, что зашквар будет?
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Ну и правильно: у расисянцев поголовно или СПИД, или проказа, или "Новичек"...
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Как не будет? Вы прекращайте! Всё рашистское телевидение и пресса этой встречей два месяца только и живут! Ну, и Украиной, конечно. )
Еще бы, их солнцелысому пургомёту опять руку пожмут! )))
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11-го ноября мне нельзя, голова болеть будет
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По словам Трампа, он увидится с Путиным на торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны и, возможно, проведет встречу с ним после них.
"Я не уверен, что у нас будет встреча в Париже. Скорее всего нет", - заключил Трамп.
Может кто и понимает Трампа, но это точно не я...
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А Трамп шалунишка - доведет Лаврова до инфаркта .Умеет интриговать
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Да, чуть по мелочи сыграл не плохо. Как бы не взначай. Потом пауза---и на 20 число перенёс. Абы харчи не прокисли.
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Знову черговий "удар в спину". Кацапи вже почали через свої ЗМІ (засоби масової інформації ідіотизації) волати, що у Парижі путєн пуйло все "порєшає" з Трампом, а тут така невдача...
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Никто не хочет с туПиным встречаться.. Иногда приезжают посмотреть со стороны на состояние его прогрессирующего безумия и уезжают.....
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А Райкин: Я ему это не сказал, я ему это подумал!
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З Хуйлом. Цензор, пишить вже правильно!
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вот посмотрим, кого Трамп считает важнее хуила. Не ну есть вариант, хуило заболеет и тогда рус тв сможет сказать, если бы не болезнь солнцеликова....
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Суровые годы гражданской войны. Телефонный монолог:

Барышня, барышня, дайте мне Петроград.
Что значит не отвечает?! Да вы знаете, кто с вами говорит?! Это революционный матрос Железняк! Немедленно дайте Петроград!

Але, это Петроград?
Барышня, дайте Смольный. Что значит - занято?! Да вы знаете, кто с вами
говорит?! Это революционный матрос Железняк! Немедленно дайте Смольный!

Але, это Смольный?
Дайте Владимира Ильича. Что значит - обедает?!
- Да вы знаете, кто с вами говорит?! Это революционный матрос Железняк!

Немедленно дайте Владимира Ильича! Але, Владимир Ильич? Это революционный матрос Железняк...
Что значит - на)(уй?...
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Значит ли это, что завтра Хуйлу все-таки настучат по плеши санкциями? Трамп відмовився зустрічатися з Путіним у Парижі на саміті G20 11 листопада - Цензор.НЕТ 4693
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завтра ещё нет, но на праздник идиотов (7 ноября) ну в качество подарка.
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Гарних новин багато не буває. Не по хуйлу - шапка, тобто мости.

"Два человека погибли и пять пострадали во время обрушения моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает 5 ноября "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу СКР по региону. Мост находился на реконструкции.
Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней тяжести. Их госпитализировали в Нефтеюганскую окружную больницу.
Директор Департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский рассказал агентству, что на месте работают пять бригад скорой медицинской помощи. По данным источника, пострадали семь человек. После обрушения моста в воду упали КамАЗ и подъемный кран". - cообщает Каспаров.ru.
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У США вибори почалися у конгрес та сенат, вже почалося дострокове голосування, а республіканці програють по соцопитуванням, а хуйло явно не додає плюсів у карму Трампа та республікаців.
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Отличная инновация! Если парашют он раскроется - он зароется в землю с экипажем в виде лепешек, а сверху - уже крестик...
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Ни Дюймовочка, ни Мальвина,
А кацапская ху()лина.
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Посмотрел Трамп, что очередное Хуйло одного с ним роста, офигел и решил дождаться, пока следующее Хуйло хотя бы чуть пониже пришлют. Парашники- не умеете штамповать двойников одного роста, так хоть копыта им подрежьте, или рога им подпилите. Трамп відмовився зустрічатися з Путіним у Парижі на саміті G20 11 листопада - Цензор.НЕТ 9783
Трамп відмовився зустрічатися з Путіним у Парижі на саміті G20 11 листопада - Цензор.НЕТ 710
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10 ноября- смерть Брежнева. Отменили ежегодный концерт, для ментов, а он покруче был, чем Новогодний Огонек, обычно. 11 ноября- отменили встречу Фуйла с Трампом. 15 ноября- похоронили Брежнева... Ну... какие будут варианты, с датами в ноябре сего года?
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в любом случае путин - хуйло, остальное детали.
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Та Трампуша вчиться у "сонцелікого" : слово дав, слово взяв. Поки конгрес не схвалить, може абєсчать всьо шо угодно.
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Трамп будет с пуйлом обмиматься? - Пока, ясно, что нет. Так, что пока мир вздохнул...
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Заголовок не соответствует тексту, отказался и неуверен это разные вещи.
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Интересно, а с кем в Париже будет встречаться Петро, ну, Макрон, это понятно...
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Зачем Хуйло и Петруша вообще едут в Париж? Обе страны в 1918-м сдали Антанту и легли под немцев. Нахрена их приглашать?
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Можэ памятник-мемориал открывать, Батьке Махно, умершему в Париже. Он- точно никого не сдавал.
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Насколько я понял, туда пригласили всех лидеров стран, на территории которых была война плюс те, кто участвовал...
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Ну это же неинтересно - сразу согласиться или сразу отказаться. А помурыжить?
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Цензор,исправьте Ашипку!.В Париже будет отмечаться окончание 1 мировой.G-20 начнётся 1декабря и в Буэнос-Айресе!
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А может это Трамп перепутал?

К сожалению, Цензор дал ссылку на сайт, а не на сообщение, поэтому проверить очень затруднительно...
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Та какая разница. Все равно хуйло есть хуйло хоть в Буэнос-Айресе, хоть в Париже.
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По словам Трампа, он увидится с Путиным на торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны и, возможно, проведет встречу с ним, прахом Николая 2 и реставрированными мощами Ленина Источник: https://censor.net.ua/n3095250
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Після останньої зашкварної зустрічі з хуйлом, воно й не дивно...
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Восточная Мудрость: Иногда бывает то, что ты слышишь не совсем то, что ты видишь!
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Західна Мудрість: Азіопія це країна з непередбачуваною історією.
Трамп відмовився зустрічатися з Путіним у Парижі на саміті G20 11 листопада - Цензор.НЕТ 3664
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Трамп решил сначала ввести инъекцию пациенту в виде новых санкций , а уж потом встретиться на осмотре через пару недель и спросить "ну как, все еще хочешь в рай?")))))😂
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Вот такая вот встреча хуйла с Трампом будет:
Трамп відмовився зустрічатися з Путіним у Парижі на саміті G20 11 листопада - Цензор.НЕТ 4993
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Так вроде бы G20 намечалась вовсе и не в Париже, или я чего-то перепил.
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Хуеплеткин до ПарЫжа не доехал? КАМАЗ перехал...
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Гігант спецоперцій туалєтний путьонок знає місця де на самітах можна на пару секунд перехватити Трампа.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп отказался встречаться с Путиным в Париже на саммите G20 11 ноября
 
 
 
 
 
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