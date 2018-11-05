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Все про:НАБУ (2517) допрос (1109) Мартыненко (410) Чехия (813)

 Мартыненко вручили повестку о вызове на допрос по делу в Чехии, - НАБУ

Ранее экс-депутат отказывался получать повестку и пытался ее выбросить.

Национальное антикоррупционное бюро вручило повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля бывшему народному депутату Николаю Мартыненко. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"5 ноября 2018 экс-народному депутату Украины, бывшему председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса вручена повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля в рамках международно-правового поручения правоохранительных органов Чешской республики", – сообщили в НАБУ.

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Вся остальная информация о расследовании, которое ведут правоохранительные органы Чехии, является конфиденциальной и не подлежит разглашению, подчеркнули в ведомстве.

В НАБУ добавили, что поведение бывшего народного избранника вызывает возмущение и является недопустимым в любой цивилизованной стране мира.

"Детективы Национального бюро вручили повестку надлежащим способом в соответствии с положениями уголовно-процессуального кодекса Украины", – отметили в Бюро.

В понедельник утром детектив НАБУ пытался вручить Николаю Мартыненко вызов на допрос в качестве свидетеля, но тот отказался принимать документ.

Позже защита Мартыненко заявила о незаконности попыток вручить ему указанный вызов на допрос.

Напомним, 20 апреля 2017 года НАБУ и САП задержали Мартыненко по подозрению по делу о растрате средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата.

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22 апреля в качестве меры пресечения суд отпустил его на поруки пятнадцати депутатов парламента, министра молодежи и спорта Игоря Жданова, министра образования Лилии Гриневич, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры.

НАБУ подозревает Мартыненко в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса.

В январе 2018-го суд отказался продлевать возложенные на бывшего народного депутата Николая Мартыненко обязательства.

Источник: https://censor.net.ua/n3095249
 
 
 Топ комментарии
 
Такое впечатление, что фигуранты коррупционных дел построены в очередь - и им по кругу что нибудь вручают , по второму кругу, по третьему кругу. Такой вот театр Папы Карло
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само вручение повестки, выглядело как дешевый спектакль, все сделано перед камерами и явно для большого привлечения внимания к делу, очередной пиар ход от НАБУ не более того
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Потому что повестки подобным типам надо вручать держа наготове молоток
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Ой йо йо йой, какой бардак в стране, ппц
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Такое впечатление, что фигуранты коррупционных дел построены в очередь - и им по кругу что нибудь вручают , по второму кругу, по третьему кругу. Такой вот театр Папы Карло
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Мартыненко, Онищенко, Насыров. А вот против Бойко и мертветчука - тишина . А ведь они тоже при дворцах и шо у них за бизнес - секрет.
А вот других ловят
В 2014 году один из крупнейших украинских агррхолдингов "Мрия" не смог рассчитаться с кредиторами и объявил дефолт. Его собственники исчезли со значительной суммой денег.

С 2015-го года бывших собственников "Мрии" Ивана и Николая Гутых разыскивал Интерпол.

Николай Гута был задержан в Швейцарии. В Украине его подозревают в мошенничестве на сумму свыше 800 миллионов гривен. Весной СМИ сообщали, что он продает принадлежащую ему самую дорогую виллу в Германии Villa Glory и переезжает в швейцарский кантон Обвальден.

Отметим, также ранее в Европоле сообщили о задержании французскими жандармами "высокопоставленного беглеца" из Украины, который фальсифицировал свою смерть и роскошно жил во Франции.
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Вы б еще про Григоришина или Пинчука вспомнили))
"независимое" НАБУ работает только по тем, по кому дали разрешение, и чем дальше тем больше это видно.
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Ну заметьте далеко не всем) У НАБУ есть "любимчики" на чьих делах они особенно часто и с удовольствием пиарятся) Кстати акт тоже с цирком вручали - сначала не отдали его, а потом начали ловить на входе и на публику всучивать.
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привичная практика для НАБУ, если не получается выиграть дело,они хотя бы попиаряться на нем в очередной раз, хоть какое-то достижение
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само вручение повестки, выглядело как дешевый спектакль, все сделано перед камерами и явно для большого привлечения внимания к делу, очередной пиар ход от НАБУ не более того
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До сих пор действует конвенция, которая чётко регулирует данный вопрос, и на стадии досудебного расследования подобные повестки может вручать только через ГПУ.
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Так я что-то не понял, повестку вручили, как положено, под подпись, или ото что было утром, когда детектив перед камерами помахал листочком теперь НАБУ выдает за "вручили повестку"?
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поверьте, у детективов НАБУ было множество способов вручить повестку, но почему то они выбрали такой способ,наверное, что бы в очередной раз попиарится на этом деле.
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ОПЯТЬ МОИ ТАПОЧКИ ОТ СМЕХА ЖИВОТИКИ НАДОРВАЛИ!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМартыненко вручили повестку о вызове на допрос по делу в Чехии, - НАБУ
 
 
 
 
 
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