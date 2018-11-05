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 Нарушение прав человека в оккупированном Крыму должно стать основанием для ужесточения санкций против РФ, - Джеппар в ООН

В рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке презентовали доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства информационной политики, в мероприятии приняла участие первый замминистра Эмине Джеппар. По ее словам, соответствующая резолюция по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму должна быть рассмотрена Третьим комитетом Генассамблеи ООН в ноябре, после чего где-то в феврале, - вынесена на голосование на заседании ГА.

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"Давление на РФ в виде санкций, заявлений и резолюций, деклараций и других документов, фиксирующих политику непризнания, а также международные судебные решения - все это комплекс мероприятий, который минимизирует уровень репрессий в Крыму. Нарушение прав человека сегодня - безнаказанное преступление, которое ежедневно имеет место на оккупированном полуострове и является прямым следствием этой оккупации", - отметила Джаппар.

По ее словам, нарушения Россией прав человека в Крыму пока не стало основанием для ужесточения санкций, но обязательно должно стать. "Оккупация, к сожалению, в первую очередь негативно влияет на обычных людей. Каждое российское преступление в Крыму имеет "человеческое лицо", - подчеркнула первый замминистра.

"Каждая резолюция - это кропотливая работа украинских дипломатов, ведь почти каждое слово в тексте является предметом дискуссии со странами-членами. Текст резолюции должен опираться на принятый "язык" ООН, каждый тезис должен быть доказан", - добавила Джаппар.

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Отметим, что это будет уже третья резолюция ООН, посвященная ситуации с правами человека в Крыму. Первые две были приняты в 2016 и 2017 годах соответственно.

27 марта 2014 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию № 68/262, которая подтверждает признание территориальной целостности Украины и фиксирует непризнание оккупации Крыма Российской Федерацией.

Источник: https://censor.net.ua/n3095248
 
   
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первый замминистра Эмине Джеппар

Читал усердно, но так и не понял какого министра....
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Министерства информационной политики, Минстець, короче....Источник: https://censor.net.ua/n3095248
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А кацапам как то не холодно, ни жарко от санкций, пока по трубам течет газ.....
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