 "Так можно меня обвинить и в убийстве Кеннеди", - депутат Паламарчук о своей возможной причастности к убийству Гандзюк

Народный депутат Украины Николай Паламарчук (фракция "Блок Петра Порошенко") назвал "бредом" предположение о его возможной причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Об этом Паламарчук сказал, комментируя информацию издания "The Newsroom" о том, что деньги за нападение на Гандзюк официальному "заказчику" Сергею Торбину передавал помощник Паламарчука Игорь Павловский.

Читайте на Цензор.НЕТ: Материалов для полного раскрытия убийства Гандзюк достаточно, – Нацполиция

Паламарчук сообщил, что недавно перенес операцию и находится на лечении.

"Действительно, такой помощник есть у меня в Херсонской области", – подтвердил депутат и добавил: "Если он кому–то передавал деньги, то пусть его привлекают к уголовной ответственности".

Комментируя информацию о том, что Павловского уже допрашивали по этому поводу, депутат отметил: "Возможно, допрашивали, но я этого не знаю. Если допрашивали, пусть задерживают, если виноват, то пусть привлекают. Я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить, причастен он или нет". По его словам, это должны выяснить правоохранительные органы.

Паламарчук очень обиделся на то, что СМИ назвало его "смотрящим президента Порошенко" в Херсонской области. "Я правоохранитель, ну какой я "смотрящий", – сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Общественные активисты требуют отставки Луценко и Авакова из–за убийства Гандзюк

Депутат отметил, что подозреваемый Торбин был членом общественной организации, которая размещалась в том же здании, где и его депутатская приемная. "Я его видел один раз того, как задержали. Конечно, и мой помощник его знает", – добавил Паламарчук.

Депутат все обвинения в свой адрес называет "бредом". "Поскольку так можно меня обвинить и в убийстве Кеннеди", – сказал он и отметил: "Я Гандзюк не знал, ее никогда не видел в глаза, я с ней не пересекался". Паламарчук подчеркнул: "Я точно не имею ни мотивов, ни оснований. Не знал ее. Она меня не критиковала, не знала меня". Депутат заявил, что готов судиться с журналистами, которые предоставили о нем такую информацию.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Если завтра Парубий не ставит создание временной следственной комиссии по нападениям на активистов на голосование в Раде, мы будем блокировать трибуну, – Найем. ВИДЕО

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из–под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах прошли митинги-реквиемы.