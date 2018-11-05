 "Нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений", - в сети опубликовали причины смерти Екатерины Гандзюк

Это указано в врачебном свидетельстве о смерти, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Прощание с Екатериной Гандзюк состоится в Херсоне в среду, 7 ноября, в 14:00.

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"Все, кто едет и имеет место в авто - пишите в комментариях к этому посту и ищите попутчиков", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах прошли митинги-реквиемы.