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 Госисполнитель, требовавший 15 тыс. грн за бездействие по взысканию алиментов, предстанет перед судом, - Нацполиция

В Хмельницкой области перед судом предстанет чиновник государственной исполнительной службы, который требовал неправомерную выгоду за бездействие по взысканию алиментов.

"В Каменец-Подольский горрайонный суд направлено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Нацполиции.

Напомним, 11 сентября следователи ГУНП в Хмельницкой области совместно с коллегами из управления защиты экономики и сотрудниками УСБУ, под процессуальным руководством прокуратуры области, задержали старшего государственного исполнителя одного из отделов Государственной исполнительной службы ГТУЮ в Хмельницкой области, который с целью получения неправомерной выгоды требовал у гражданина деньги.

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.

За невынесение постановления о наложении на должника штрафа в размере 38 583 гривен, а также непринятие в рамках исполнительного производства пресечения в виде временного ограничения в праве выезда за пределы страны злоумышленник требовал 15 тыс. грн, которые необходимо было передать через его знакомого.

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Источник: https://censor.net.ua/n3095242
 
 
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еще один бесноватый Бубенчик ВомбатНасиння НадияСавченко, и читаю я с бумажки...
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Потім з'ясується, що він звичайний колядник!
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- Чё ты уставился? Чё ты уставился?! Сейчас как сообщу твоему начальству, что ты знал и бездействовал: тебя транклюкируют нахрен! Ясно?!
- Я не бездействовал. Я сразу на каппу нажал. Скрипач свидетель! Всем постам! Гадюшник с колёсиками сюда, ку!
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