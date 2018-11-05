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 Российский истребитель чуть не устроил авиакатастрофу над Черным морем, - ВМС США

Су-27 опасно маневрировал рядом с американским самолетом-разведчиком.

ВМС США обвинили истребитель РФ в опасном маневрировании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Российский многоцелевой истребитель Су-27 совершил опасные маневры в непосредственной близости от американского самолета-разведчика EP-3E Aries II над Черным морем, заявили в американском военном ведомстве.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия пытается сделать Азовское море источником нестабильности, - Климкин

"Истребитель Су-27 на высокой скорости совершил пролет прямо перед курсом американского самолета, создав угрозу для него и его экипажа. Истребитель Су-27 затем совершил второй пролет перед EP-3 по его курсу", – говорится в сообщении ВМС США.

В заявлении отмечается, что американский самолет следовал всем международным правилам и не совершал провокационных маневров.

Инцидент продлился в общей сложности 25 минут. За это время российский истребитель дважды сближался с EP-3, причем во втором случае Су-27 при маневрировании включил форсаж. В результате этого американский экипаж почувствовал турбулентность.

Американские военные пока не оценили, насколько близко российский самолет находился от американского разведчика. Кроме того, они не знают, нес ли истребитель вооружение.

Также на Цензор.НЕТ: Армия РФ пытается устроить провокации на военных учениях Нидерландов и Великобритании в Арктике

Напомним, недавно самолеты РФ устроили провокацию на учениях НАТО Trident Juncture. Два российских военных самолета очень низко пролетели над американским кораблем, на котором размещался штаб учений.

Источник: https://censor.net.ua/n3095240
 
 
 Топ комментарии
 
Американцы, начинайте уже принимать участие в очищении Планеты Земля от её раковой опухоли под названием "россия".

Начинайте уничтожать метастазы опухоли под названием "россияне".
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Скорішого тобі піке, козлячій літун!
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Американцы, начинайте уже принимать участие в очищении Планеты Земля от её раковой опухоли под названием "россия".

Начинайте уничтожать метастазы опухоли под названием "россияне".
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проблема в ином ну ладно провокация опасные маневры игра на нервах у кого не выдержат раньше..но есть иная проблема.. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО СЛУЧАЙ РОКОВЫЕ СТЕЧЕНИЯ ФАКТОРОВ вот прилипает самолет ВВС РФ к самолету США- выделывается, а потом бамц у него происходит поза штатная ситуация вблизи самолета США и он резко ныряет носом у море или землю, да так что пилот не успевает ничего и сообщить по радио.... вот потом уже американцам не до смеха... поди докажи что это вовсе не мы, а тот самый случай, ведь это опасный источник самолет в разы 100 раз опасней любого авто в 50 раз опасней поезда локомотива и в 20 раз опасней морского судна- а нет играем в рулетку... а ведь Кремль, Путин так и ждут Любого повода... Любого!!!!
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У меня только один вопрос: конопля или грибы? Российский истребитель чуть не устроил авиакатастрофу над Черным морем, - ВМС США - Цензор.НЕТ 9756
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не смешно ...а страшно.. ответ один- красная кнопка в чемоданчике... тогда будет всей планете что конопля что грибы...
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Да наздоровье, жмите свои кнопки.
Очень страшно, аж дрожим в ужжасе.
Да только с деньжатами, нажитыми непосильным трудом, попрощайтесь сперва и в бегом рай прямиком, а мы уж как нибудь без вас.
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Да понты это все... когда турки сбили рашенский -- утерлись, только помидоры подавили..) а с американцами -- еще и обо...тся)
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Повода для чего, грозно потопать ножкой, поскулить на съезде ООН, разбомбить Воронеж? Что эти кацапские опущенки могут сделать США? Это не против слабых соседей подло воевать, как они любят.
Их удел - дешевые понты, чтобы собственное чванство потешить, да "вяличие" потеребить, упади кацапский крылатый свиновоз в реале, пидорахи поскулили бы немного, щечки понадували и утерлись, как обычно.
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А что - уступить гопнику ? Американцы не лохи , все снимают на видео и в случае чего есть что предьявить. А если уж Бог кацапа накажет, то может хоть остальные не такими тупыми будут. Хотя....
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Скорішого тобі піке, козлячій літун!
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просто рюський пилот случайно своим лыковым лаптем не на ту педаль нажал.
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У турков пускай штаты спросят шо делать с говном которое мешает.
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Хотят показать себя "хозяевами"...Дескать ,тут вам не Мексиканский залив. Только кто же вас боится? В закупоренном море можно чуть -чуть повыделоваться,но не переборщить....а то можно и нарваться.
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Россияне скажут, что ничего вне рамок не было. МИД РФ сделает заявление для внутреннего потребления. И все. Берут американцем на "слабо". При этом Дель -Эз-Зор показал, что при ощуущении ответки россияне быстро дают заднюю. Как говорится "понты для приезжих".
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и ведь довыёживаются Российский истребитель чуть не устроил авиакатастрофу над Черным морем, - ВМС США - Цензор.НЕТ 4765 рано или поздно российские циркачи облажаются и будет им ответная плюха
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случайно безработных моряков с адмирала кузи не начали у летчики набирать?
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так поэтому госдеповские вояки и очканули. Знают ведь прекрасно, что мордовский ватоплан может в любое время рассыпаться в воздухе, и стремно им было, чтобы обломками от него Ареса не зацепило.
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То, хай їхні перехватчики кацапські Тушки в Північному морі потрусять.
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Русню и трусить не нужно. Нужно просто наблюдать из кабины за самозашкваром мордвы. Кацапье имея врожденную рукожопость и косоголовость сама све разломает и взорвет.
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Та, хай собі кацапи казяться це, не завадить зібрати потрібну інформацію.
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Треба туди не розвідників американських направити а літаки винищувачі F-22 чи F-35, нехай там руськи покажуть чим сушка круче американського раптору, а ми посміємось як вони обгадяться.
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так это не турбулентность была! а откуда инфа вообще?неужели "увольнительная с объяснениями причины"?)
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ну понос у пилота по разному можна обозвать, и турбулентностью тоже
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тссс..нельзя так про самих Них(!) ..это же американцы!!наш пример для подражания, понимаешь...некоторые даже вместо иконы- на ковбоя уже подумывают начинают молится... Российский истребитель чуть не устроил авиакатастрофу над Черным морем, - ВМС США - Цензор.НЕТ 281
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Так сбивать нужно обдолбаных рузнявых вояк......небо чище будет...
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Сейчас прилети ватный истребитель Сергей Бондаренко и все расскажет😂🌷
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МИР высыть на волосыни ((((( попереджаю УСИХ любытелей руцького сатанизму , якщо почнеця ВЕЛЫКА ВИЙНА пеняйте на себя !!!!
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Понты Российский истребитель чуть не устроил авиакатастрофу над Черным морем, - ВМС США - Цензор.НЕТ 7559 ,, на которые американцам нахать . Детский сад .
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"Американские военные пока не оценили, насколько близко российский самолет находился от американского разведчика. Кроме того, они не знают, нес ли истребитель вооружение".
Прикольные разведчики. Из ОБСЕ набрали?
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А был ли самолёт? Может просто премию себе зарабатывают?
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После того, как Штаты запустили на солнце спутник, уже начинаются сомнения в их адекватности! кстати, что-то давно о нем ничего не слышно...
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російський новий Су-57 виявився не стелсом і його бачать радари тому що там двигуни зі старої серії СУ, та багато щіщин у корпусі, це ніяк не невидимка)
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Козломордый брат, а ну руки прочь от нашего американского брата, а не то порвём за него на американские полосы аж звёзды с глаз посыпятся.
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за англичан-вообще на британский флаг порвём)
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долетятся, как пить дать, долетятся, так было и в Турцие, так было и Баренцовом море, так довоевались и в Сирие. потом вата неделю вторую поскулит,потом отпив боярешником зашкваренных, какое то время дрыфит но потом телевизор с обяснениями о их вяличии, берёт верх и через время появляется повод - отпить боярешником следуищих.
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Когда кацапы ссат сбивать американский беспилотник они летают рядышком и создают турбулентность
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"Российский украинский истребитель чуть не устроил авиакатастрофу над Черным морем..."
Российский истребитель чуть не устроил авиакатастрофу над Черным морем, - ВМС США - Цензор.НЕТ 47
А ще говорять, що була "шаленна турбулентність!" Є крила? Літай! Немає? Човгай на гузці! (Ось так повинно бути!)
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експерти виявили чим хутін лякав Захід, новий авіаційний російський комплекс "кінжал" виявився звичайною ракетою від іскандера, яку чомусь кацапи приєднали к літаку і доказують що це вундерваффе)
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так это и есть мордовская вундервафля. Она еще и без мотора была
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Безответственное поведение всегда заканчивается одинаково - крахом.
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......час назад иранские банки ОТКЛЮЧИЛИ от сфивта (((((
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Если б НАТО хотело захватить РФ, то нужно было просто разбросать листовки: первым 3 миллионам сдавшихся в плен пожизненное пособие $700. Приведи друга и получи в подарок iPhone.с
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))))))) ну ты ))))))) все СМЕШИШЬ )))) а мне совсем не до шуток ((((((
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вторник может не начаться (((((( в последнее ВРЕМЯ особенно тревожно мне ((((
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийский истребитель чуть не устроил авиакатастрофу над Черным морем, - ВМС США
 
 
 
 
 
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