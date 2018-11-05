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Все про:Бахматюк (48) Ukrlandfarming (9) Укрлендфарминг (14)

 Укрлендфарминг Бахматюка выращивает скот по передовой канадской технологии

Один из самых крупных в Украине производителейаграрной и мясо-молочной продукции компания Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка активно внедряет передовой мировой опыт в животноводстве. Так, скот в хозяйствах выращивают по канадской технологии: на свободном выпасе круглый год. Это позволяет получать продукцию высокого качества при доходности, значительно превышающей среднюю по отрасли в Украине.

В Деснянском кластере компании Укрлендфарминг - 5 тысяч коров и телят. Почти половина из них - мясной породы. В целом на фермах Укрлендфарминг выращивают более 40 тысяч голов крупного рогатого скота. Свободный выпас и специальный рацион позволяют получать здесь еще и рекордные надои. Так, на Подлесновской ферме Северного кластера коровы дают более 9 тысяч килограммов молока в год. Почти на треть больше, чем в других хозяйствах страны. Об этом говорится в сюжете "24 канала".


Как говорит Василий Лобода, директор по производству Группы компаний Укрлендфарминг, скот здесь откармливают экологически чистыми продуктами: "Говорили израильтяне, которые были на экскурсии - это супер чистые продукты. В рационе - силос с кукурузой, фураж, и белковая группа, соя.

Сегодня рентабельность одной фермы кластеров Укрлендфарминг составляет примерно 20% - это достаточно высокий показатель, если учесть, что на украинских животноводческих хозяйствах рентабельность 10% - уже успех. К тому же передовые методы откорма позволяют получить продукты самого высокого качества. Мясные породы, которые выращивает "Укрлендфарминг", являются источником так называемой "мраморной" говядины, которая высоко ценится во всем мире. Главными рынками сбыта этой продукции являются страны Ближнего Востока и Северной Африки.

В целом в Укрлендфарминг создано 11 кластеров, которые работают почти во всех областях Украины. Кроме нашего государства продукция компании экспортируется еще в 40 стран мира. Агропроизводитель управляет земельным банком более чем полмиллиона гектаров и владеет сетью элеваторов мощностью 2,5 млн тонн зерна.

Укрлендфарминг Бахматюка выращивает скот по передовой канадской технологии 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3095232
 
   
 Топ комментарии
 
ну зачем вы так бахматюка палите?
и технологии передовые, и корма украинские, и экспортирует все это наверняка ж по мировым ценам, а зарплаты все украинские мизерные людям платят
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Дебилы под норвежской проксей у нас только не воЗтребованы Укрлендфарминг Бахматюка выращивает скот по передовой канадской технологии - Цензор.НЕТ 4127Приедь в Украину и попробуй взять землю в аренду сейчас)
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и ваще косюки и бахматюки лучшие люди страны
вот они и будут жить - остальным - как получится Укрлендфарминг Бахматюка выращивает скот по передовой канадской технологии - Цензор.НЕТ 1667
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а что тебе мешает взять в аренду землю (люлька же только по продаже возрожает и дураков ловит)закупить коз и в перёд - козый сыр дорогой и возтребован.
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Дебилы под норвежской проксей у нас только не воЗтребованы Укрлендфарминг Бахматюка выращивает скот по передовой канадской технологии - Цензор.НЕТ 4127Приедь в Украину и попробуй взять землю в аренду сейчас)
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без коментариев, хотя долго не понял - к чему ты это, только потом показался что модер удалил Укрлендфарминг Бахматюка выращивает скот по передовой канадской технологии - Цензор.НЕТ 102
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ты падежа научись свящывать и бросай кукиеский аргентинско0венесуэльский кокс Укрлендфарминг Бахматюка выращивает скот по передовой канадской технологии - Цензор.НЕТ 8492
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не буду рускии учить, умирающии и реанимации не подлежит и даже пмп не предоставлю.
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только странно что "хрен" считается нарушением а слово дебил нормой - но, уровень не буду коментировать, Укрлендфарминг Бахматюка выращивает скот по передовой канадской технологии - Цензор.НЕТ 9787
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молодцы, правильно, надо перенимать позитивный опыт других людей.
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"новость на правах рекламы"
Капец, мало рекламы на политсайте, так еще и в новостную ветку воткнули
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нада ж джинсу отбить - а как же
потом пойдет реклама за жиддя... за руцуий мир и тд и тп
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ну зачем вы так бахматюка палите?
и технологии передовые, и корма украинские, и экспортирует все это наверняка ж по мировым ценам, а зарплаты все украинские мизерные людям платят
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Давайте здрадофилы обьясните что в Украине ничего не делается , все плохо и скоро все умрут .
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А що взагалі тут роблять втікачі від рехворм?Поїхали на все готовеньке,а нас закликають "житипоновому"? Чи пан працює на дві ставки--в дипмісії України в США й ботом Мінстеця?
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На все готовое ? Попробуйте сами , потом расскажете какое оно готовое . А то сидите там и плачете что вам то не дают и это не положено .
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Укрлендфарминг Бахматюка выращивает скот по передовой канадской технологии - Цензор.НЕТ 2341
всего 5 лет понадобилось кабмину чтобы вывести породу свиней приспособленную к украинским зимам
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Давненько про него уже ни писакали, а так каждый день, в депутаты готовится??? Укрлендфарминг Бахматюка выращивает скот по передовой канадской технологии - Цензор.НЕТ 2256
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ну да а почему нет
бойки и прочие жлобинские уже там Укрлендфарминг Бахматюка выращивает скот по передовой канадской технологии - Цензор.НЕТ 8661
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Давать то они может и давали . А вот насчет выработки - вопрос.
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Шота бутусов стал активно пиарить бухматюка. То он "сеет озимые, несмотря на сложные погодные условия", теперь "скот у него канадский".... Пусть бабки вернёт, украденные у государства и у вкладчиков! Вот так происходит "отмывание" СМИ имени очередного вора... Бутузик в доле? Укрлендфарминг Бахматюка выращивает скот по передовой канадской технологии - Цензор.НЕТ 5685
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Нонэйм, а вы не хотите спросить у него прямо, в лицо?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкрлендфарминг Бахматюка выращивает скот по передовой канадской технологии
 
 
 
 
 
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