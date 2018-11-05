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Темы дня: Убийство Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины, За рубежом
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 Совет Европы призывает защитить активистов в Украине от нападений

В организации подчеркнули важность активного гражданского общества для демократии и защиты прав человека.

В Совете Европы призвали защитить украинских активистов от нападений. Об этом в комментарии корреспонденту "Укринформа" заявил пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Хельтген, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы разделяем беспокойство об увеличении нападений на представителей гражданского общества в Украине. Активное гражданское общество является важным фактором для демократии и защиты прав человека. Поэтому активисты не должны быть под угрозой нападений", – сказал Хельтген.

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При этом представитель Совета Европы отметил намерения властей расследовать дело об убийстве Гандзюк.

"Мы отмечаем намерение руководства Украины, высказанное президентом Порошенко, провести полномасштабное расследование", – сказал Хельтген.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах прошли митинги-реквиемы.

Источник: https://censor.net.ua/n3095229
 
 
 Топ комментарии
 
Так это 95% населения страны. Это те люди, кто против нынешнего беспредела и бардака от власти парашенки
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а ця стурбованість така ж глибока, як і з приводу російської агресії в Україні?
назвіть глибину стурбованості за шкалою від 1 до 10
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не могут соевые кролики это сделать,........ иначе выйдут сами на себя
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хай хтось поспорить що наша країна не клоака, не пройшло й чотири роки після Майдану Гідності як Рада Європи просить гібридну владу захистити активістів в Україні. от тільки Європа чомусь не говорить про те, від кого захистити? їм соромно наголошувати про те, що захищати активістів українсько-європейського державотворення, треба від самої влади. то поспорте що наша країна не клоака? після виборів президента в наступному році, а далі депутатів у ВР, спорити не буде сенсу взагалі.
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не могут соевые кролики это сделать,........ иначе выйдут сами на себя
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Так это 95% населения страны. Это те люди, кто против нынешнего беспредела и бардака от власти парашенки
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а ця стурбованість така ж глибока, як і з приводу російської агресії в Україні?
назвіть глибину стурбованості за шкалою від 1 до 10
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Далее следуют 100500 совковых комментов о "о озабоченности" европейцев.
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после твоего осталось насчитать 100499
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Чтобы закрепиться на вершине
в топах интернета навсегда,
я в кибернетической дружине
сделаю карьеру, господа.
Мне вручат медалей и нагаек,
в конный рейд направят в интернет.
Кто здесь, сука, Соевых ругает?
Кто здесь написал, что Бога нет?
Постил сиськи? Отрицал Победу?
Приглашал на митинг поутру?
Лично в комментарии приеду
и кибернетически насру!.................. Совет Европы призывает защитить активистов в Украине от нападений - Цензор.НЕТ 4574
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Всі претензії до рошену, ви ж самі вірите в цю солодку маячню кондитера.
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Совет Европы призывает украинскую власть защитить активных, а значит патриотичных украинцев от нападений. Нонсенс правда? Это ли не доказательство того, что уши нападений на активных украинцев произрастают из потрошиной Банковой?
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Захистити людей можна тільки прибравши "вату". Рада Європи не заперечує? Чи головне гіпотетично-теоретичні заклики?
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Очень хочеться справедливого наказания для сотворивших такое с Катериной.А ещё хочеться узнать правду,настоящую,а не выгодную какой-либо полит.группировке-ЗАЧЕМ это сделали?Мотив преступления.Только правду.Потому что никакой веры ни полиции,ни "активистам" нет.Уже было с несчастной Ноздровской,попользовались все,кому не лень-и правозвщитница,и известная,и политическое убийство.Чего только не несли.И наши "партнёры"озаботились ,как и сейчас.И лозунгов куча.
А оказалось то совсем иначе,не так,как нам пламенно преподносили.
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Уж и не знаю кто призовёт Президента Украины к тому, чтобы границы с ублюдочной расссеей, даунбацам и крымом были закрыты НАГЛУХО!!!!
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