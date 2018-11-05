 Угрозы жизни Балуха нет, голодовку он пока не возобновил, - Чийгоз

Об этом Крым.Реалии 5 ноября сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, пишет Цензор.НЕТ. "Каких-то угроз жизни Владимира Балуха на данный момент нет. Голодовку он пока не возобновил", – сказал Чийгоз.

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Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен). Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который вывесил во дворе дома.

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

Позже так называемый Верховный суд Крыма частично смягчил приговор, осудив его по совокупности двух дел на 4 года и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен).

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В октябре Балух заявил, что прекращает голодовку, которую он объявил в марте 2018 года. По данным адвоката, у осужденного после более чем 200 дней протеста есть подозрение на язву или панкреатит.

2 ноября адвокат Дмитрий Динзе и архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент не смогли навестить Балуха из-за того, что он находится на карантине в Керченской колонии №2.