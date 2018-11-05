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Темы дня: Убийство Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
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 Катерина Гандзюк собиралась вылететь на лечение в Австрию, - "The Newsroom"

Активистка перенесла 13 операций и шла на поправку, утверждают журналисты.

Катерина Гандзюк собиралась вылететь на лечение в Австрию. Об этом пишет издание The Newsroom, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным издания, состояние Екатерины уже позволяло перевезти ее на лечение за границу. Проводить реабилитацию согласились в Австрии. Родные якобы уже собрали деньги на лечение, утверждает автор материала, а контракт с австрийцами был подписан.

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Тромб, отрыв которого считают клинической причиной смерти активистки, образовался у Екатерины под коленом после двенадцатой операции (всего Гандзюк перенесла 13 оперативных вмешательств).

Отец Екатерины, врач, обращал внимание сотрудников больницы на то, что этот тромб необходимо удалить. "За несколько дней до смерти активистке сделали еще одну операцию, после чего тромб сдвинулся с места", – утверждает СМИ.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах прошли митинги-реквиемы.

Источник: https://censor.net.ua/n3095221
 
 
 Топ комментарии
 
Так это... Неудобный вопрос: может это врачебный косяк? Не, я понимаю, что это не вписывается в лозунги...
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Да, умеют ребятки манипулировать... Чем? Ну, всем. Придется снова новости не читать. Бо вызывают чувство рвоты. Во, дают...
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Так это... Неудобный вопрос: может это врачебный косяк? Не, я понимаю, что это не вписывается в лозунги...
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И когда её облили кислотой, народ таже мгновенно и организованно вышел на митинги-протесты? А здесь и футболки на другой день, когда успели?
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И это тоже. Не, я только за то, чтобы всех нашли и посадили, но вот пример: человеку в драке повреждают зуб, врач присудил вырывать и заносит инфекцию, человек умирает. Ситуация вполне реальная. По теперешней логике того боксёра, который расшатал человеку зуб нужно садить за убийство?
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Так он же "окончательно"(с) расшатал... Полный звиздец... Пора сваливать, в Гану.
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Есть
Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть


Я понимаю, сейчас соберется куча экспертов-тромбистов, но не стоит забывать, что она перенесла кучу операций, появился побочный эффект в виде тромба, возможно уже была назначена операция про его удалению, но нельзя зразу провести человеку кучу операций.
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Ну ты сравнил. Зуб и душ из серной кислоты... Катерина Гандзюк собиралась вылететь на лечение в Австрию, - The Newsroom - Цензор.НЕТ 8188
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Та я ж не сравнивал зуб с душем. Я о логике.
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И да, это что, отменяет поиск заказчика?
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То есть "виноваты протестанты" в том, что у нас отсутствуют правоохранительные и судебные органы. "Врут" они, те что "в футболках", "наговаривают"! Катерина Гандзюк собиралась вылететь на лечение в Австрию, - The Newsroom - Цензор.НЕТ 758
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Опять же совершенно не скромное недоумение - даже реабилитация в австрии стоит ну, очень не кислых денег....
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Да, умеют ребятки манипулировать... Чем? Ну, всем. Придется снова новости не читать. Бо вызывают чувство рвоты. Во, дают...
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Каждый должен заниматься своим делом, клеить конверты для Уценки самое то.
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Давали ли ей противотромбные, разжижающие кровь препараты?
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Отец-врач все контролировал. Катерина Гандзюк собиралась вылететь на лечение в Австрию, - The Newsroom - Цензор.НЕТ 6443 Но спасти дочь не смог...
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Контролировать может только лечащий врач. Он мог только обратить на что то внимание. А вот решение "делать-не делать" принимал не он.
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При таком количестве ожогов дают как раз наоборот - кровосгущающие препараты, потому как кровоточит много. Из-за этого образовываются тромбы. Наверное переборщили. А может и был уже тромб и она перенервничала - тромб и оторвался. Поди узнай теперь...
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Когда она рашу обвиняла я ее уважал.Но как только она начала многих уважаемых людей обвинять в корупции то у меня начало гореть.Реально гореть..Но сейчас радуюсь.Минус агент кремля
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За 5 лет Порошенка я привык к трупам, убийствам, обстрелам, ротердаму+, тотальной всепоглощающей коррупции, войне, полному отсутствию законопорядка и государственности..
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Рошенки начал вкушать или все еще воротит? Катерина Гандзюк собиралась вылететь на лечение в Австрию, - The Newsroom - Цензор.НЕТ 9904
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Минус ватница.А еще много таких вот псевдопатриотов.
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А чего тебе смешно? Продают!! И вкус не поменялся ..Как у Киевского торта так и у Белочки.
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Тебе же вроде говорили,про твое место на этом сайте😂🌷
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Капець у Вас там в Німеччині що робиться...
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Перемога на виборах останні 27 років означає отримання п'ятирічної ліцензії на грабунок країни. Всі інші пояснення - брехня. Без революції, шибениці та гільйотини вже ніщо не змінять жодні вибори.

Катерина Гандзюк собиралась вылететь на лечение в Австрию, - The Newsroom - Цензор.НЕТ 8708
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13 операций за 4 месяца не выдержал бы и Иван Поддубный. И не оперировать было нельзя. Без операций она скончалась бы намного раньше. Катерина Гандзюк собиралась вылететь на лечение в Австрию, - The Newsroom - Цензор.НЕТ 4542
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Врачи-убийцы! Помните лет 8 назад в Польше был скандал - там врачи убивали пациентов и получали процент от частных ритуальных контор за похорона? Почему у нас такого не может быть? Давид Черкасский говорят умер на каталке в коридоре так и не получивший помощи. Так и с Гандзюк могло быть. Не забывайте, что у власти циничные барыги пришедшие по трупам Майдана к власти.
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Короче таким макаром,скоро сделают виноватой Супрун.По мне,вообще применение кислоты,должно расцениваться як теракт.Бо таким видом расправы,терроризируют всех остальных активистов.
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Какой-то сюр. Люди, о чем вы говорите? Женщине, после покушения, сделали кучу операций и как побочный эффект этих операций - тромб. Не было бы покушения на убийство,не было бы и тромба,жил бы человек долго и счастливо.Сейчас найдутся засранцы,которые сведут всю проблему к вине медиков.Нашу власть нужно пинками под задницу заставлять работать или теми же пинками выкидывать ,если работать не хотят.Три месяца менты волоебили,а когда человек умер сразу засуетились.Безнаказанность порождает вседозволенность.
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Собиралась в Австрию.... Если бы заявила "на Израиль" то может все сложилось по другому и тромб удалили бы сразу и мгновенно...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКатерина Гандзюк собиралась вылететь на лечение в Австрию, - "The Newsroom"
 
 
 
 
 
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