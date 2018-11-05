 Катерина Гандзюк собиралась вылететь на лечение в Австрию, - "The Newsroom"

Катерина Гандзюк собиралась вылететь на лечение в Австрию. Об этом пишет издание The Newsroom, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным издания, состояние Екатерины уже позволяло перевезти ее на лечение за границу. Проводить реабилитацию согласились в Австрии. Родные якобы уже собрали деньги на лечение, утверждает автор материала, а контракт с австрийцами был подписан.

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Тромб, отрыв которого считают клинической причиной смерти активистки, образовался у Екатерины под коленом после двенадцатой операции (всего Гандзюк перенесла 13 оперативных вмешательств).

Отец Екатерины, врач, обращал внимание сотрудников больницы на то, что этот тромб необходимо удалить. "За несколько дней до смерти активистке сделали еще одну операцию, после чего тромб сдвинулся с места", – утверждает СМИ.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах прошли митинги-реквиемы.