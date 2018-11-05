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Все про:архитектура (110) Днепр_город (2534) урбанизация (3) фестиваль (244)

 В Днепре начался первый архитектурный фестиваль "Города Украины" - 100 участников и новое содержание публичных пространств

5 ноября в Днепре начался первый архитектурный фестиваль "Города Украины". Мероприятие проходит по инициативе городского головы Бориса Филатова при поддержке Международного благотворительного фонда "Культурная столица".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

Фестиваль собрал около 100 участников. Это - профессиональные архитекторы-урбанисты из разных городов Украины, специалисты из Словакии, Нидерландов, Германии, Словении, Великобритании, Польши и других стран, а также студенты отраслевых учебных заведений.

Главное событие фестиваля - воркшоп "Публичное пространство", посвященный организации шести локаций в центральной части Днепра. Речь идет о сквере Ивана Старова, бульвар на улице Княгини Ольги (от ул. князя Ярослава Мудрого до проспекта Дмитрия Яворницкого), бульвар на улице Столярова (от ул. Сичеславская Набережная до проспекта Д. Яворницкого), площадь Героев Майдана, общественное пространство вокруг Оперного театра бульвар на улице Гоголя (от проспекта Д. Яворницкого до улицы Чернышевского).

Над предоставлением им нового дыхания будут работать 6 команд, в состав которых вошли украинские и зарубежные специалисты из сферы городского дизайна, архитектуры и смежных направлений. Команды сформировали путем жеребьевки.

"Если говорить о бульварах, которыми почти никто не ходит, или о центральной площади, которая занята автостоянкой, то мы видим насущные проблемы в организации публичного пространства нашего города. Мы хотим придать новый смысл пространствам, которые сейчас не так востребованы, как могли бы быть. Вместе мы сможем создать правильную последовательность действий для того, чтобы эти пространства было грамотно организованы", - сказал заместитель председателя правления Днепропетровской областной организации Национального союза архитекторов Украины Алексей Образцов.

К концу недели команды архитекторов должны предложить проектные решения по этим локаций. Увидеть результаты их работы можно будет 10 ноября, во время защиты и обсуждение проектов, которое состоится в Доме архитектора (ул. Михаила Грушевского, 1).

Открыли фестиваль члены Днепропетровской областной организации Национального союза архитекторов Украины.

"Главная цель фестиваля - налаживание взаимодействия городской власти, профессионального сообщества и активных жителей города. Это нужно для того, чтобы как можно более энергично и плодотворно улучшать наш город. Надеемся, что у нас все получится", - рассказал начальник Главного архитектурно-планировочного управления - главный архитектор города Дмитрий Волик.


Организаторами мероприятия являются Днепровский городской совет, Днепропетровская областная организация Национального союза архитекторов Украины, Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры.

О деталях фестиваля и расписание мероприятий можно узнать на странице департамента инновационного развития мэрии в сети Facebook и на сайте Днепровского городского совета dniprorada.gov.ua.

В Днепре начался первый архитектурный фестиваль Города Украины - 100 участников и новое содержание публичных пространств 01
В Днепре начался первый архитектурный фестиваль Города Украины - 100 участников и новое содержание публичных пространств 02
В Днепре начался первый архитектурный фестиваль Города Украины - 100 участников и новое содержание публичных пространств 03
В Днепре начался первый архитектурный фестиваль Города Украины - 100 участников и новое содержание публичных пространств 04

Источник: https://censor.net.ua/n3095220
 
   
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Немного киберпанка. Ночной Днепр. Красиво, да...

В Днепре начался первый архитектурный фестиваль "Города Украины" - 100 участников и новое содержание публичных пространств - Цензор.НЕТ 4532
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В Днепре нужно мосты построить через балки, котроыми весь город разрезан.
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та и через сам Днепр с левого на правый... еще 2-3....тоже классно было бы В Днепре начался первый архитектурный фестиваль "Города Украины" - 100 участников и новое содержание публичных пространств - Цензор.НЕТ 4544
(тут хоть бы Новый (Центральный) быстрее открыли)
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Ага, задолбал уже ремонт - если нужно съездить из своего Самарского захолустья в центр города, приходится выезжать с запасом времени. Ибо хрен предугадаешь, сколько придётся ехать через мост и в каком направлении будет пробка.
Хорошо хоть работаю в 10 минутах ходьбы от дома...
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А ещё меня каждый раз интригует один вопрос...
Прохожу по одной из улиц в центре и вижу на стене граффити ХРИСТЯ - ФОТОМОДЕЛЬ
И каждый раз думаю: то ли это некий юный романтик сделал таким образом комплимент красоте любимой девушки...
То ли это таким нестандартно-иносказательным способом сообщил, что "И... Ира... Из первой квартиры... б... бл... Ай-яй-яй-яй-яй! А кто это сделал?" В Днепре начался первый архитектурный фестиваль "Города Украины" - 100 участников и новое содержание публичных пространств - Цензор.НЕТ 2060

В Днепре начался первый архитектурный фестиваль "Города Украины" - 100 участников и новое содержание публичных пространств - Цензор.НЕТ 1551
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ж/м Приднепровск. Аист, сакральная птица Украины, над индустриальным ландшафтом Днепра. Радует, что креативные муралы (макрограффити) видишь всё чаще и чаще.


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Мимими, киси :3
Здание подстанции "Славута" на улице Короленко украсили котятами. Художники обыграли тему света и электричества, изобразив, как котенок играет с лампочкой.


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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Днепре начался первый архитектурный фестиваль "Города Украины" - 100 участников и новое содержание публичных пространств
 
 
 
 
 
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