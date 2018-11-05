 В Днепре начался первый архитектурный фестиваль "Города Украины" - 100 участников и новое содержание публичных пространств

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

Фестиваль собрал около 100 участников. Это - профессиональные архитекторы-урбанисты из разных городов Украины, специалисты из Словакии, Нидерландов, Германии, Словении, Великобритании, Польши и других стран, а также студенты отраслевых учебных заведений.

Главное событие фестиваля - воркшоп "Публичное пространство", посвященный организации шести локаций в центральной части Днепра. Речь идет о сквере Ивана Старова, бульвар на улице Княгини Ольги (от ул. князя Ярослава Мудрого до проспекта Дмитрия Яворницкого), бульвар на улице Столярова (от ул. Сичеславская Набережная до проспекта Д. Яворницкого), площадь Героев Майдана, общественное пространство вокруг Оперного театра бульвар на улице Гоголя (от проспекта Д. Яворницкого до улицы Чернышевского).

Над предоставлением им нового дыхания будут работать 6 команд, в состав которых вошли украинские и зарубежные специалисты из сферы городского дизайна, архитектуры и смежных направлений. Команды сформировали путем жеребьевки.

"Если говорить о бульварах, которыми почти никто не ходит, или о центральной площади, которая занята автостоянкой, то мы видим насущные проблемы в организации публичного пространства нашего города. Мы хотим придать новый смысл пространствам, которые сейчас не так востребованы, как могли бы быть. Вместе мы сможем создать правильную последовательность действий для того, чтобы эти пространства было грамотно организованы", - сказал заместитель председателя правления Днепропетровской областной организации Национального союза архитекторов Украины Алексей Образцов.

К концу недели команды архитекторов должны предложить проектные решения по этим локаций. Увидеть результаты их работы можно будет 10 ноября, во время защиты и обсуждение проектов, которое состоится в Доме архитектора (ул. Михаила Грушевского, 1).

Открыли фестиваль члены Днепропетровской областной организации Национального союза архитекторов Украины.

"Главная цель фестиваля - налаживание взаимодействия городской власти, профессионального сообщества и активных жителей города. Это нужно для того, чтобы как можно более энергично и плодотворно улучшать наш город. Надеемся, что у нас все получится", - рассказал начальник Главного архитектурно-планировочного управления - главный архитектор города Дмитрий Волик.



Организаторами мероприятия являются Днепровский городской совет, Днепропетровская областная организация Национального союза архитекторов Украины, Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры.

О деталях фестиваля и расписание мероприятий можно узнать на странице департамента инновационного развития мэрии в сети Facebook и на сайте Днепровского городского совета dniprorada.gov.ua.







