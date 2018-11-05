 Офицер 24 ОМБр умер в казарме на Яворивском военном полигоне, - глава регионального медиа-центра Минобороны Поронюк

Об этом корреспонденту Укринформа сообщил руководитель регионального медиа-центра Минобороны Украины Александр Поронюк, информирует Цензор.НЕТ.
"По предварительным заключениям медиков, смерть офицера наступила от острой сердечной недостаточности. Это произошло в казарме, то есть никаких перегрузок на организм не было", - отметил Поронюк.
По его словам, точную причину смерти военнослужащего установят эксперты.
По моему убеждению, у людей, которые периодически сдают физнормативы и проходят медосмотр, сердечную недостаточность должны выявлять заранее. Я в одной их телепередач слышал, что в развитых странах смерть от инфаркта до 50 лет - это позорное ЧП.