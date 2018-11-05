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Все про:Львовщина (1541) Минобороны (5433) смерть (5465) офицер (98)

 Офицер 24 ОМБр умер в казарме на Яворивском военном полигоне, - глава регионального медиа-центра Минобороны Поронюк

На Яворивском военном полигоне умер 45-летний офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Данила. Предварительная причина смерти - сердечная недостаточность.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщил руководитель регионального медиа-центра Минобороны Украины Александр Поронюк, информирует Цензор.НЕТ.

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"По предварительным заключениям медиков, смерть офицера наступила от острой сердечной недостаточности. Это произошло в казарме, то есть никаких перегрузок на организм не было", - отметил Поронюк.

По его словам, точную причину смерти военнослужащего установят эксперты.

Источник: https://censor.net.ua/n3095219
 
 
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Царство небесне.. Найширіші співчуття родині..
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Царство небесне.. Найширіші співчуття родині..
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А как же он медкомиссию прошел? Что, без доведения пациента до вскрытия, никак не могут наши врачи сердечную недостаточность диагностировать?
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если их не проводят то, это серьёзный недостаток.
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ЗЫ: нормальный терапевт глянув на тело раздетое до торса мог бы хоть заподозрить сердечную недостаточность и отправить к кардиологу.
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to Антип61. Инфаркт миокарда в возрасте умершего офицера не единичное явление. Возраст 45-55 лет очень опасный в отношение инфаркта миокарда-возраст мужского климакса. Мужчина может быть физически здоровым, но, вдруг, среди полного здоровья инфаркт миокарда или инсульт. Статистика это подтверждает. Так что учтите на будущее, Антип, пока молодой.
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Ну, спасибо за совет, но он немного опоздал. Увы, о молодости только в прошедшем времени, хот я и опять призывного возраста (восстановился на учете).
По моему убеждению, у людей, которые периодически сдают физнормативы и проходят медосмотр, сердечную недостаточность должны выявлять заранее. Я в одной их телепередач слышал, что в развитых странах смерть от инфаркта до 50 лет - это позорное ЧП.
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Инфаркт отличается от сердечной недостаточности, это разные заболевания. В отличии от инфаркта, сердечная недостаточность имеет явные визуально диагностируемые проявления на теле.
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Есть хроническая сердечно-сосудистая недостаточность ИБС, тянущаяся годами, а есть и острая-инфаркт миокарда. Это и случилось у офицера. Так и пишут в СМИ, без добавления "острая".
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Частая причина внезапной смерти - тромб. Для профилактики - четверть таблетки (0,5 грамма) аспирина 1 раз в день после еды. Принимать всю жизнь после 40 лет.
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Таблетка 0,5грамма=500 мг. 1/4 таблетки = 0,125 грамма.
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приймаю варфарін, але по припису кардіолога
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Лучше чередовать с витамином С, действие примерно тоже. Но, что аспирин, что витамин С требуют как минимум стакана воды в догонку.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОфицер 24 ОМБр умер в казарме на Яворивском военном полигоне, - глава регионального медиа-центра Минобороны Поронюк
 
 
 
 
 
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