 Офицер 24 ОМБр умер в казарме на Яворивском военном полигоне, - глава регионального медиа-центра Минобороны Поронюк

Об этом корреспонденту Укринформа сообщил руководитель регионального медиа-центра Минобороны Украины Александр Поронюк, информирует Цензор.НЕТ.

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"По предварительным заключениям медиков, смерть офицера наступила от острой сердечной недостаточности. Это произошло в казарме, то есть никаких перегрузок на организм не было", - отметил Поронюк.

По его словам, точную причину смерти военнослужащего установят эксперты.