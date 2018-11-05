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Темы дня: Убийство Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
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Все про:ВСК (113) Геращенко Ирина (1242) фракция (234) Блок Петра Порошенко (1543)

 Фракция "Блока Петра Порошенко" поддерживает создание Временной следственной комиссии по делу об убийстве Гандзюк, - Ирина Геращенко

Перваый вице-спикер ВР Ирина Геращенко обнародовала информацию о том, что фракцция "блока Петра Порошенко" В Верховной Раде поддерживает создание Временной следственной комиссии по делу об убийстве Катерины Гандзюк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила:" Как я и прогнозировал утром, фракция БПП провела заседание, на котором единогласно поддержал идею создания ВСК, делегировала в нее своих представителей.

При этом еще раз выскажу позицией: ВСК - это контроль за ходом расследования, но депутаты не могут собой подменить следователей.

Полное расследование преступления- ответственность силовых структур и правоохранительных органов. Вообще, профилактика преступлений должна стать ключевой задачей правоохранителей. Надо остановить этот бандитизм и безнаказанность".

Также читайте: Общественные активисты требуют отставки Луценко и Авакова из-за убийства Гандзюк

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антон Геращенко - организатору нападения на Гандзюк Торбину: Иного приговора, кроме как пожизненного заключения тебе не светит, если не сдашь заказчика

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах прошли митинги-реквиемы.

Источник: https://censor.net.ua/n3095218
 
 
 Топ комментарии
 
Не про пошук замовників вбивства думають солоденькі, а про нікчемний рейтинг найсолодшого опісля Ічні та смерті Гандзюк.. До виборів менше п'яти місяців..
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Так вы же заказчики, вы что сами себя будете расследовать.
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ВРЁТ, ВРЁТ, ВРЁТ и ВРЁТ. Нельзя верим команде, кот. приютила у себя рыгов. Они сами теперь стали 100%-ми рыгами.
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Но....на голосование придет только 20 человек.
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Так вы же заказчики, вы что сами себя будете расследовать.
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сукам страшно стало, но походу Майдану и чему-то подобному в декабре быть
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Вообще то она только и мечтает об этом, но никто не принимает
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Не про пошук замовників вбивства думають солоденькі, а про нікчемний рейтинг найсолодшого опісля Ічні та смерті Гандзюк.. До виборів менше п'яти місяців..
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...создание Временной следственной комиссии по делу об убийстве Катерины Гандзюк.

Я не очень понимаю: мусорскую реформу провели, судейскую провели, так на хера мы этих трижды проверенных-перепроверенных (и, я ж так понимаю, лучших из лучших) теперь контролировать будем?
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Удивительно. Обычно, по сценарию, Пэпа обращается "к парламенту" (читай- к будке), а "получает" типа кукиш. За оооооочень редким исключением. Когда он действительно ХОЧЕТ, чтобы решение было принято. Фракция "Блока Петра Порошенко" поддерживает создание Временной следственной комиссии по делу об убийстве Гандзюк, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7198 Как назначение Югика плокулолом, например. Фракция "Блока Петра Порошенко" поддерживает создание Временной следственной комиссии по делу об убийстве Гандзюк, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 2127
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ВРЁТ, ВРЁТ, ВРЁТ и ВРЁТ. Нельзя верим команде, кот. приютила у себя рыгов. Они сами теперь стали 100%-ми рыгами.
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Они ими не стали, они мим были, просто вышиванки одели.
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бедных правосеков на пожизненное заключение посадят!

Изверги!

Патриотов обижают!
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З Гонгадзе (царство йому небесне) питання закрите, на черзі - і це.
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И тут фракции БПП хочет набрать очков перед выборами. Они насколько уже в грязи политических дрязг, что не верю в их благие намерения.
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Деньги за нападение на херсонскую активисту Екатерину Гандзюк, которая в результате ожогов серной кислотой через три месяца умерла в больнице, официальному "заказчику" Сергею Торбину передавал помощник народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Николая Паламарчука Игорь Павловский. Такие данные обнародовал Telegram-канал The Newsroom, который ведут журналисты Татьяна Николаенко и Оксана Денисова, со ссылкой на собственные источники.Игорь Павловский - помощник депутата от БПП Николая Паламарчука, и в соответствии с открытыми данными - заместитель общественного формирования по охране общественного порядка "Черный туман". Организация была создана весной 2018 года в Новой Каховке, в нее входят бывшие бойцы добровольческих батальонов, участники боевых действий. Другие местные ветеранские группировки обвиняют "Черный туман" в "крышевания" интересов Паламарчука.Игоря Павловского в даное время нет среди официальных подозреваемых, однако именно его подозревают в передаче средств "за работу" организатору преступления против Екатерины Гандзюк Торбину. Помощник депутата уже был допрошен по этому поводу, однако пока не задержан.Что же касается народного депутата Николая Паламарчука, то он бывший работник органов внутренних дел, генерал полиции. Большинство своей карьеры прослужил на Херсонщине, где начинал инспектором ГАИ. Считается "смотрящим" президента Порошенко по Херсонской области, неоднократно обвинялся местной общиной в коррупции и рейдерстве сельхозпредприятий.
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Ну все. Если там замешано БПП, то точнейший висяк. Бедная девочка .
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Парадокс: тимчасові утворюють тимчасову комісію...і очікують команду з Олімпу пагорбів де сидять тимчасові персони...КАРАУЛ УСТАВ! ПОРА!
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Суки поганые, Жалко,что некому собрать Майдан ,У меня есть неотгуленный отпуск
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может многим не понравится, но почему большинство молчало тогда, когда было совершено преступление, теперь все надувает как только кто может (просто не приемлимо писать - пиаритсья). А если бы осталась живои то ерунда, дали бы только тому кто облил парачку лет и всё - где вы все были сразу и аждый раз, что за мерзость идёт от ваших политиков - сколько вы молчали, просто негодяии.
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Це ще лише квіточки.... Найцікавіше побачимо при обговоренні та за результатами голосування цього питання в ВР.😕😕😕
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ну еще бы...
как бы вы посмели не поддержать?
(пиартесь далее)
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Поживемо побачимо хто і як проголосує.. Думаю результати голосування здивують багатьох..😕😕😕
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КАК ВЫ З..ДРАЛИ УЖЕ, ДЕПУТАТЫ С МИНИСТРАМИ И ПРОЧАЯ ШВАЛЬ.
Народ опять сжимается, как пружина. Думаете успеете сбежать? Может быть кому то и удастся. А остальных ждёт фонарь или каштан.
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Пётр Порошенко называл расследование гибели Павла Шеремета "делом чести"...-
всё что нужно знать о чести этой нечисти!
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Знайшли нову тему щоб здійняти галас до небес. Тепер жуватимуть її до виборів, а потім все вщухне, наче нічого і не було.
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А що толку. Вже всюди сидять царьки и їм байдуже хто у корита.
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Все эти следственные комиссии обыное затягивание времени. Сколько их уже было и хоть одна толк принесла?
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Фракция "Блока Петра Порошенко" поддерживает ....

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А почему не была инициатором?
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Ціль одна і прогнозована-"правильне"і контрольоване розслідування, щоб все "вірно"було,а то не дай боже...
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вместо ставить на голосование отставку Авакова , Луценко это как минимум , голосовать комиссию , заседания которой ничего не дают , кроме картинки для СМИ ... выродки шоколадные
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И шо будет делать эта комиссия?
Дрочить,как всегда?
4 месяца они этим только и занимались
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коментувати дії цих дибілів справа невдячна і абсолютно марна, зрозуміло лише наступне, створять бутофорну комісію, мета якої, заважати розслідуванню. навіть не то щоб цілеспрямовано, просто ввести в склад комісії пару придурків і цього буде досить.
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Какая же она тупая, эта Ирина. Какой позор, что от всей страны вещает эта недолугая прошмандовка.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияФракция "Блока Петра Порошенко" поддерживает создание Временной следственной комиссии по делу об убийстве Гандзюк, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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