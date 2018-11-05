 Во время съемок фильма во Львове пьяный член группы убил ножом пешехода, - прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры.
"Около 4:20 ч между работником съемочной группы из столицы и львовским прохожим возник словесный конфликт, в ходе которого 35-летний киевлянин нанес 29-летнему мужчине ножевое ранение", - сообщили в прокуратуре.
Отмечают, что человек, который нанес ранение, был в состоянии алкогольного опьянения.
Дело уже квалифицировали по статье ч.1 ст.115 УК Украины - умышленное убийство.
Позже суд согласовал ходатайство прокуратуры и принял работника съемочной группы под стражу.
Как отмечают в прокуратуре, правоохранители уже начали досудебное расследование.
Мужчине грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.
Прям напуганный житель Европы((
Прекращай нас лечить, как говорится. Лучше помоги материально, армии украинской , конечно
А собак в Испании наоборот любят, как и у нас впрочем.
Твердость: 56-57 HRC
я так понимаю что это реплика настоящего итальянского ножа франка бертрана, для настоящего - как то дешево стоит :
https://prom.ua/p19776131-kupit-nozh-italyanskij.html
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сьемки должны быть натуральными!
Маргарита Симоньян
Что ни фамилия то кремлевская шлюха. Это у вас в крови?