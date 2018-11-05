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Все про:кино (1171) Львов (3331) смерть (5465) съемка (13)

 Во время съемок фильма во Львове пьяный член группы убил ножом пешехода, - прокуратура

Во время съемок фильма во Львове 31 октября член съемочной группы смертельно ранил прохожего.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"Около 4:20 ч между работником съемочной группы из столицы и львовским прохожим возник словесный конфликт, в ходе которого 35-летний киевлянин нанес 29-летнему мужчине ножевое ранение", - сообщили в прокуратуре.

Отмечают, что человек, который нанес ранение, был в состоянии алкогольного опьянения.

Дело уже квалифицировали по статье ч.1 ст.115 УК Украины - умышленное убийство.

Позже суд согласовал ходатайство прокуратуры и принял работника съемочной группы под стражу.

Как отмечают в прокуратуре, правоохранители уже начали досудебное расследование.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3095217
 
 
 Топ комментарии
 
Ненужно по одному пьяному члену делать такие обобщения по поводу всей Украины
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Заигрался в кино.... Наверное шарикова играл....
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Ну дикий захід в натурі, в Україні люди зовсім озвіріли вже.
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Заигрался в кино.... Наверное шарикова играл....
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Классные у нас "члены группы"- с ножами на съемки ходят! Может, не из Киева, а всё-таки из мацквы, как обычно?
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точно! А дома у него найдут гранаты, символику днр и триколоры
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Он не член труппы, он - дебил труппы!
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Ни хрена себе. Может это по сценарию так было..
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Ну дикий захід в натурі, в Україні люди зовсім озвіріли вже.
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Ненужно по одному пьяному члену делать такие обобщения по поводу всей Украины
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так кожен день на вулиці убивають когось, люди надзвичайно агресивні,сам бачу коли прїжджаю у відпустку
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Слушай, в твоей торре вьеха тоже с ножиками ходят, а воруют вообще жесть, люди свет не включают, чтоб не было телевизор видно, а то потом мароккеши сопрут.
Прям напуганный житель Европы((
Прекращай нас лечить, как говорится. Лучше помоги материально, армии украинской , конечно
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Ти з ОРТ і НТВ зав'язуй, бо зараз ще розкажеш як тут собак єврогєї гвалтують
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Нечего тут хаять и обобщать потому что. Если какой- то поц пьяный убил кого-то, то об этом написали на цензоре именно потому, что это не нормальная практика для нас, а исключительный случай
А собак в Испании наоборот любят, как и у нас впрочем.
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да у нас даже в целях самозащиты по ходу нельзя холодным обороняться ..... при чём мусора пытаються всячесски закрыть дело и глаза на ограбления как было со мной .... под одним предлогом ""замять одно"" не замяли и в итоге еще остался должен ... а дэбилов которые совершили нападение не ищут по типу "так и надо молодцы"..
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Так ти обороняйся таким, що не підпадає під кваліфікацію "холодне"...
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О! У меня такой ножик есть. За 17грн в спортивном магазине купил. (Мне дело не шить - у меня алиби)
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Нормальний ніж від 600 і до 10000 грн. коштує.
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Алі, а він і не казав, що у нього ніж нормальний Во время съемок фильма во Львове пьяный член группы убил ножом пешехода, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2122
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Такий ніж перерізається легко ножем із нормальної сталі🤗
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у меня такой свинокол есть. (я им колбасу на кухне режу, хозбыт дяденьки полицейские, есть экспертиза) так он 4 тыщи стоит.

Під час зйомок фільму у Львові п'яний член групи вбив ножем пішохода, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2470
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Сталь клинка: W.1.4034
Твердость: 56-57 HRC

я так понимаю что это реплика настоящего итальянского ножа франка бертрана, для настоящего - как то дешево стоит :

https://prom.ua/p19776131-kupit-nozh-italyanskij.html
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Круто! У мене клінок автомат з 65х 13. Твердість подібна вашому, але дешевший😒
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в сумке это не ношу, дорогой и реально стремный, зато ношу boker magnum, который купил в магазине розетка. сертифицированный в Украине, как карманный нож (для специальных штанов с большими карманами и стоит не дорого)
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Подібний до мого, але у мене рукоятка із груші. Сталь подібна.
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ну power magnum - инерционный, без пружины, при сноровке резким щелчком на размахе, с подтягиванием указательным пальцем открывается
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Якщо попадає пісок у механізм, то такий ніж не відкривається. Мій на пружині спрацьовує чітко.
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да там механизма то нету, тупо лезвие на болте с гайкой в рукоятке которая состоят из двух пластин, пару стоек на винтиках что бы конструкция не рассыпалась, и скоба фиксатора ))) простой как палка, легкая рукоятка + тяжелое лезвие + отвертка звездочка = открытие взмахом с легким подталкиванием пальцем за упор
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Бл... От это срач развели ... У кого член больше мериться не будете?
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для ковбаси на кухні - нєцєлєсообразно
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то мій арсенал складних ньожиків: польський JOBI®profi за 7₴ (це десь 1,5$), S&W придбано за 1$, та добротний китаєць десь в таку ж ціну. Для "по гриби" та про всяк час. Цікава історія у S&W - куплений на місті, поїхав в Москву, затим в Прагу, Париж, Пекін, по дорозі з Китаю на Тайвань згубився разом з багажем, при поверненні в Китай знайшовся багаж і ньожик. Потім Москва, Київ, Москва, Київ, а по дорозі з Києва до мене додому згубив невідомо де. Через рік(!) мені повернув того ньожика водій автобуса - він знайшов його на сидінні, а мене запам'ятав.


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нормальний ніж це, той який в тебе в потрібну хвилину виявиться в руках. Незалежно від його ціни.
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Ножиком за 17грн сейчас карандаш хрен заточишь ... Поэтому не волнуйся.
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Та такий олівець об папір можна точити... Під час зйомок фільму у Львові п'яний член групи вбив ножем пішохода, - прокуратура - Цензор.НЕТ 113
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У Києві останнім часом багато нападів з використанням ножів. Купити такі ножі можна де завгодно.
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Проблема напевно не в ножах ,а в дибілах які хочуть ним людину штрикнути.
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Проблема в дебілах та у тому, що легко отримати зброю. Раніше подібний ніж у мого батька був з номером і зареєстрований. Тепер вийшов і по дорозі купив.
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Штрыкнуть можно и гвоздем. Дело не в ноже, а в отсутствии адекватного закона о самозащите и защите имущества и закона об оружии.
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На зйомаках і з дворучним мечем людина може перебувати. Важливо не те, що в руках, а те, що в голові. Як закортить вбити - і цеглиною вб'є.
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На фото звичайний складний перочінний ніж. Це в якому році складні ножі реєстрували і якій країні?
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Тобі стане легше від того що, штрикнуть пласкою викруткою чи дадуть по голові водопровідним краном одітим на пальці, як кастет? Все ж таки не заборонені до носіння і у вільному продажу.
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Во время съемок фильма во Львове пьяный член группы убил ножом пешехода, - прокуратура

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сьемки должны быть натуральными! Во время съемок фильма во Львове пьяный член группы убил ножом пешехода, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5588
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Как это чучело взяли в кино сниматься? В Украине фильмов ужасов же не снимают.
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Араик Степанян Ашот Габрелянов Андраник Мигранян Тигран Кеосаян Сергей Кургинян

Маргарита Симоньян
Что ни фамилия то кремлевская шлюха. Это у вас в крови?
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был бы у прохожего огнестрел,- можно было бы еще одно кино снять....
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Підходьте. Про Вас кіно і знімуть, раз Вам так хочеться. Гумористи доморощені...
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Уже и работники культуры за нож хватаются. Приехали....
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На черзі ботаніки, бібліотекарі з аптекарями та вчителями молодших класів.
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Какая культура-такие и работники. Четверть века Шансона, бандитских сериалов и поплавщины даром не прошли.
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не так давно прокурор Мурку лабал на малине
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Украинцам надо запретить пользоваться режущими инструментами.
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а урочисті стрічки тепер як перерізати? зубами?
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Президенту Порошенко в порядке исключения выдать маникюрные ножницы.
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Нужен закон об оружии, что бы среднестатистический украинец мог защитить себя и своих родных от посягательств дибилов с ножами. Как говорил Кольт, если я не ошибаюсь: пусть меня судят двенадцать, чем несут шестеро! Но наши чиновники ссут давать оружие гражданам, боясь что те сознательно направят его против власти. Да, ты можешь приобрести гладкоствольное ружье или нарезной карабин, но рамки его применения настолько узки и ограничены, что о реальной самообороне не может быть и речи. Свободные люди имеют оружие - рабы НЕТ!!!
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родной, а если у дебила окажется стечкин или глок ? полковник кольт тебе поможет ?
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Тоді виграє той, хто вправніше стріляє...
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У меня хотя бы будет шанс! Он не получка, не аванс)) К тому же сейчас разве мало дибилов разгуливает с стечкиными и глоками?
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да никакого шанса у тебя не будет, потому что ты ботан, и не готов убивать. а человек который прийдет тебя грабить - изначально будет готов стрелять в тебя. ты хоть 10 лет волыну с собой носи, а когда нападут изза угла внезапно - даже перднуть не успееш. классическое нападение киллера в подъезде - так и устроено, заходиш со света в темный подъезд, а тебе сходу две маслины в репу - на !!, и без разницы кольт у тебя или рогатка. если захотят ограбить или убить - у тебя шансов никаких не будет, хоть обвешайся пушками как Рэмбо.
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В подъезд надо заходить уже с приготовленным стволом, как полиция заходит, ногой открыл, пушку вперед, влево-вправо, и понад стенкой! Все ок будет. Ну и бронижелет носить понятное дело.
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Ну, а гражданин вот принебрёг бронежилетом.
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боже мой, тут и нечего сказать, ужас. ещё некоторые говорят что можно вам всем огнестрельное довать, да тогда страшно даже подумать что случится.
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Разборки будут на каждом углу, на дорогах, т.к. каждое быдло будет выходить и хамить со стволом. В пост. колониальной Украине нельзя давать злому обществу оружие в быту.
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типичное рассуждение кацапа о украинцах
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Дикунство якесь в стилі "дамбас-стайл"...
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не исключено. Сейчас в КИеве и округе много с Донбасса живёт. Некоторые вполне нормальные но, есть и полная вата, гопота макеевская и тп.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо время съемок фильма во Львове пьяный член группы убил ножом пешехода, - прокуратура
 
 
 
 
 
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