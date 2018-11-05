 Враг применил станковые противотанковые гранатометы в районе Павлополя, потерь нет, - пресс-центр ОС

"Дважды в районе Павлополя противник применил станковые противотанковые гранатометы. Кроме того, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Красногоровка и Гнутово", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Объединенных сил (ОС).

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Отмечается, что обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. "Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - информируют в пресс-центре.

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Напомним, в течение прошедших суток, 4 ноября, в бою на Донбассе погиб один украинский воин, еще четверо получили ранения. Враг осуществил 18 обстрелов по позициям ВСУ.